Efter brakförlusten - då kan Chelsea vinna

Höjdaren! - 1. Aston Villa - Chelsea

Kan Chelsea resa sig? - till Stryktipset

Efter förlusten i Ligacupfinalen mot Liverpool gick Chelsea obesegrade hela vägen fram till FA-cupsemifinalen mot Manchester City. Där föll The Blues med flaggan i topp efter en stark prestation. Modet skulle repas i det efterföljande Londonderbyt mot Arsenal, men insatsen på Emirates blev snarare en stilstudie i kristallpsyke. Pochettinos gäng fick 0-5 i kakhålet av Arsenal som gjorde precis vad de ville med stadsrivalen.

Nog för att Chelsea saknade bland annat Palmer och James, men för ett lag av de blåkläddas kaliber var derbyt bara en enda lång pina. Möjligheterna till Europaspel försvårades av förlusten, men hoppet är ännu inte helt kört. En eventuell seger mot Aston Villa tar Chelsea tillbaka in i striden om sjätteplatsen och jag vill trots allt inte räkna bort gästerna på Villa Park.

Palmer bör kunna vara tillbaka efter att ha missat mötet med Arsenal på grund av sjukdom och det finns även förhoppningar om att ett par spelare till ska ha hunnit rehaba sig i speldugligt skick. Jag tycker dessutom att den förmodade matchbilden pekar åt Chelseas håll ur flera olika synvinklar. Inte minst då Palmer och company bör få fina ytor för omställningar.

Aston Villa tar gärna hand om taktpinnen på Villa Park och i sin jakt på en direktplats till Champions League kommer Emerys kompani att gå framåt denna lördag. Med Watkins i fortsatt glödhet form och Luiz tillbaka från avstängning är förutsättningarna bra, men jag anser inte att The Villans spelat sin bästa fotboll sedan klockan slog in på vårtider.

Värdarna hade stora problem med Lille i Europa Conference League och 3-1 senast mot Bournemouth var inte så säkert som siffrorna sade. Kamara är alltjämt ett blytungt avbräck på mitten där Villa kan få problem med att hantera spelare som Fernández och Gallagher. Framför duon opererar Palmer med sin oberäknelighet och jag lockas av den spelvärda tvåan i Birmingham. “Gubben” (etta-tvåa) är inget dumt val.

Notabla avbräck

Tyrone Mings, Aston Villa (knäskada)

Emiliano Buendía, Aston Villa (knäskada)

Boubacar Kamara, Aston Villa (knäskada)

Alex Moreno, Aston Villa (vadskada)

Jacob Ramsey, Aston Villa (tåskada)

Levi Colwill, Chelsea (tåskada)

Christopher Nkunku, Chelsea (matchotränad)

Roméo Lavia, Chelsea (lårskada)

Reece James, Chelsea (knäseneskada)

Lesley Ugochukwu, Chelsea (knäseneskada)

Wesley Fofana, Chelsea (knäskada)

Osäker till spel

Cole Palmer, Chelsea (sjukdom)

Robert Sánchez, Chelsea (sjukdom)

Malo Gusto, Chelsea (knäskada)

Ben Chilwell, Chelsea (knäskada)

Spiken! - 2. Manchester United - Burnley

Burnley räcker inte till - till Stryktipset

Manchester United har varit mycket den här säsongen och skört är definitivt ett permanent adjektiv som omgärdat The Red Devils säsong. 3-0-ledningen mot Coventry räckte inte för ett kassaskåpssäkert avancemang i FA-cupen och i onsdagens förmodade skrattmatch mot Sheffield United låg Ten Hags mannar under inte mindre än två gånger innan de till slut vände på steken.

Bruno Fernandes – Uniteds överlägset bästa spelare den här säsongen – var instrumental i 4-2-segern med en doppietta och en framspelning. Portugisen befinner sig i ruggigt slag för dagen då han stått för sju(!) mål och två framspelningar i sina fem senaste starter. Är det någon som ska fälla avgörandet när Burnley möter upp på Old Trafford i ett miniderby är det onekligen Fernandes.

Garnacho och Höjlund är två andra spelare som kan hjälpa till med produktionen. Egentligen ska Rashford nämnas i samma andemening, men hemmasonen missade mötet med Sheffield United på grund av en skada. Risken finns att Rashford inte hinner bli spelklar till lördagens tillställning, men jag anser ändå att “De röda djävlarna” ska klara sig utan dennes medverkan.

Hur man än vrider och vänder på det är det ett desperat Burnley som reser till Old Trafford och det innebär givetvis att Kompanys mannar behöver bjuda på ytor. Är det något Manchester United trivs med är det att spela på omställningar. Fyra poäng på de två senaste och längre vila inför denna uppgift är faktorer som ska nämnas till The Clarets fördel, men kvaliteten är med handen på hjärtat för dålig. Alldeles för dålig.

Nykomlingarna stod för en spelmässigt bra insats i det vändande mötet där de hade United i brygga, men det räckte bara till en hedersam 0-1-förlust. Det har varit melodin i överdrivet många matcher denna säsong och jag blir inte förvånad om kören spelar samma låt på Old Trafford. United har en Europaplats att försvara och på denna analys ödslar jag ingen tid åt garderingar. Ettan blindspikas.

Notabla avbräck

Lisandro Martínez, Manchester United (vadskada)

Raphaël Varane, Manchester United (fotskada)

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United (knäseneskada)

Jonny Evans, Manchester United (muskelskada)

Luke Shaw, Manchester United (muskelskada)

Anthony Martial, Manchester United (ljumskskada)

Tyrell Malacia, Manchester United (knäskada)

Ameen Al-Dakhil, Burnley (okänt)

Aaron Ramsey, Burnley (knäskada)

Nathan Redmond, Burnley (benskada)

Luca Koleosho, Burnley (knäskada)

Osäker till spel

Marcus Rashford, Manchester United (vristskada)

Draget! - 4. Everton - Brentford

Everton riskerar en motreaktion - till Stryktipset

Om man ska ordna nytt kontrakt är det väldigt passande att göra det på värsta rivalens bekostnad. Evertons 2-0-seger mot Liverpool var något i hästväg framför den elektriska publiken på Goodison Park. Maken till att bära fram sina hjältar till en heroisk insats har jag inte sett på många år och med trepoängaren säkrade Sean Dyche och company högst troligt kontraktet.

Tio poäng skiljer ner till Luton som är närmaste lag under nedflyttningsstrecket. Det ska således mycket till för att The Toffees återigen ska dras in i den absoluta bottenstriden. Med det i åtanke samt den extremt ansträngande insatsen i The Merseyside Derby på näthinnan spår jag en motreaktion när Brentford kommer på besök. Londonlaget har fått vila i en hel vecka medan Everton spelat två matcher under samma period.

Det är fysiska förutsättningar som bara inte går att blunda för. Thomas Franks gäng har dessutom stärkt självförtroendet efter totalt 7-1 på sina två senaste matcher. Segrarna har förvisso fallit mot nykomlingarna Sheffield United och Luton, men 5-1 mot de sistnämnda var likväl en prestation som gav ringar på vattnet. Med Wissa och Mbeumo i spetsen tilläts The Bees spela på omställningar mot en naiv motståndare.

Duon klarade sig bra i Toneys frånvaro och när stjärnanfallaren är tveksam till spel även denna helg lär det återigen bli Wissa och Mbeumo som tar plats längst fram. Det kan dock passa bra mot ett Everton som inte gärna för en matchbild och från bänken kan även Schade hoppa in och hjälpa till med produktionen. Den vindsnabba tysken är tillbaka från skada och blir en viktig ingrediens under avslutningen.

Everton vann det vändande mötet med 3-1, men här flaggar jag för att det kan bli ombytta roller. Brentford har fått alldeles för dåligt betalt sett till sina prestationer men när vinden vänt mot slutet hoppas jag att formtoppen kan hålla i sig. Mötet på Goodison Park är på förhand vidöppet och när tipparna säger annat vänder jag mig mot den spelvärda högersidan. X2 blir mitt val i hamnstaden.

Missar matchen

Nathan Patterson, Everton (knäseneskada)

Dele Alli, Everton (ljumskskada)

Neal Maupay, Brentford (utlånad från Everton)

Ben Mee, Brentford (ankelskada)

Josh Dasilva, Brentford (knäskada)

Aaron Hickey, Brentford (knäseneskada)

Rico Henry, Brentford (knäskada)

Osäker till spel

Beto, Everton (huvudskada)

Seamus Coleman, Everton (ljumskskada)

Ivan Toney, Brentford (okänt)