"Efter chockförlusten - liten fördel United i stormötet"

Onsdagens Europatips var ingen höjdare och vi var inte direkt nära miljonerna på andelssystemet. Nya tag nu när Stryktipset bjuder på en jackpot på hela 13 miljoner kronor. För att lägga beslag på den guldkistan ska fem matcher från Premier League och åtta från The Championship analyseras. Häng med här nedan för att ta del av mina tankar och glöm inte att köpa en andel via länken här nedan.

Höjdaren! - 1. Arsenal - Manchester United

Underhållande fajt att vänta på Emirates

Vilken fantastisk match det är som ska spelas under lördagskvällen. Arsenal är Premier Leagues näst formstarkaste lag efter Manchester City och kommer från en färsk 3-1-seger över Southampton. Bukayo Saka glänste då och det går inte att hylla tonåringen för mycket. Den vänsterfotade virtuosen har varit fantastisk för The Gunners och mot The Saints blev det både mål och assist.

En annan yngling som klivit fram stort de senaste veckorna är Emile Smith Rowe som aldrig slutar löpa. Mittfältaren har dock problem med en muskel och tvingades bytas ut i tisdags. Det är i skrivande stund oklart om han kan delta här, om inte öppnar det upp för Ödegaard som precis lånats in från Real Madrid. Frågetecken sätts även kring Caballos, Marí och Tierney. Partey gick också av planen mot Southampton men där såg det ut som en krampkänning. Dessutom är Aubameyang tillbaka med laget efter att ha tagit hand om sin sjuka mor. Kan han bara hålla fokus på matchen lär Auba kliva in i startelvan.

Ole Gunnar Solskjaer brukar alltid rotera på ett par positioner och det har hållit Manchester United-truppen fräsch. I onsdags slog det dock fel när “The Red Devils” chockartat torskade hemma mot solklara jumbon Sheffield United. Försvararna Tuanzebe och Telles var väldigt olyckliga och där lär Nilsson Lindelöf och Shaw istället komma in till den här matchen. Hela lagets försvarsspel vid Sheffield 2-1-mål var närmast parodiskt dåligt.

Det som oroar mest är annars att Rashford och Martial var helt bedrövliga mot The Blades. Så många alternativ har inte Solskjaer på topp. Här bör Cavani få chansen från start och med Bruno Fernandes och Paul Pogba som hovleverantörer på mittfältet kommer uruguayanen få bollar att jobba med. Jag tror att Rob Holding och David Luiz, som är ett troligt mittbackspar i Arsenal, kommer få svårt att hålla Cavani i schack under 90 minuter. Dessutom går troligen Fred in på det centrala mittfältet och det gör den lagdelen betydligt bättre med brassens intensitet.

När dessa två lag möttes på Old Trafford i höstas vann Arsenal med 1-0 efter att Aubameyang säkert placerat in en straffspark. En mycket bra insats från The Gunners och Londonklubben har faktiskt tre segrar och en oavgjord på de fyra senaste inbördes mötena. Det går dock inte att bortse från att United gjort en betydligt bättre säsong än Arsenal så långt. X2 är första tecken att rita ner, men kommer Tierney, Smith Rowe, Partey och Aubameyang alla till spel tror jag att Arsenal kan stå upp bra. Allra helst ska alla tecken ges plats.

Missar matchen

Phil Jones, Manchester United (knäskada)

Marcos Rojo, Manchester United (vadskada)

Osäker till spel

Eric Bailly, Manchester United (mjukdelsskada)

Brandon Williams, Manchester United (mjukdelsskada)

Emile Smith Rowe, Arsenal (muskelskada)

Thomas Partey, Arsenal (muskelskada)

Pablo Marí, Arsenal (vadskada)

Kieran Tierney, Arsenal (vadskada)

Dani Ceballos, Arsenal (vadskada)

Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal (personliga problem)

Överkörningen! - 2. Manchester City - Sheffield United

City vinner enkelt

Sheffield United stod för en heroisk insats när de kämpade ner Manchester United och lyckades vinna med 2-1 på Old Trafford. Det var dock ett bortalag som var rejält tillbakapressade hela matchen och hade en hel del tur som lyckades vinna. The Blades har tio poäng upp till säker mark i tabellen och har förlorat 16 av 20 ligamatcher under säsongen. Nu väntar den kanske allra svåraste.

Efter urladdningen mot Manchester United lär det finnas en del trötta ben hos besökarna men det kan inte hjälpas, Chris Wilder har inte speciellt mycket att laborera med. På Old Trafford hade han inte ens med sig en full trupp. Brewster och Mousset satt på bänken då och är spelare som inte hade gjort bort sig men i övrigt ser det väldigt tunt ut. Klarar verkligen Ampadu, Jagielka och Basham att stå för ännu en perfekt försvarsinsats?

Jag tror det blir väldigt svårt. Manchester City må sakna Kevin de Bruyne och Sergio Agüero men har gott om offensiva alternativ ändå. I sin senaste ligamatch mot West Bromwich satte Peps mannar högsta fart från start och hade avgjort fajten redan efter 45 minuter. Då stod det 4-0 till de ljusblåa. Mahrez, Foden, Silva och Sterling är en rörlig kvartett som Sheffield United kommer få enorma problem med att hantera.

Mot WBA var dessutom Cancelo briljant på sin högerkant och stod för både mål och assist. Gündogan tog över lite av De Bruynes arbetsuppgifter och noterades för två fullträffar. I övrigt var det ännu en nolla för City som bara släppt in ett mål på sina sju senaste tävlingsmatcher och det var i FA-cupen mot Cheltenham. Då vilades Dias, Stones och Ederson alla, en trio som troligen startar nu.

Manchester City har 15 segrar och tre oavgjorda på sina 18 senaste tillställningar i alla tävlingar och är i dagsläget världens kanske allra bästa lag. Det är verkligen inte Sheffield United som inte gjort ett enda mål på Manchester City på de tre mötena mellan lagen sedan The Blades tog steget upp till Premier League. Detta blir kattens lek med råttan och ettan är helt given. Spik!

Missar matchen

Kevin de Bruyne, Manchester City (knäseneskada)

Nathan Aké, Manchester City (muskelskada)

Sergio Agüero, Manchester City (corona)

Jack O’Connell, Sheffield United (knäskada)

Sander Berge, Sheffield United (knäseneskada)

Osäker till spel

Oliver McBurnie, Sheffield United (mjukdelsskada)

Jack Robinson, Sheffield United (mjukdelsskada)

Enda Stevens, Sheffield United (mjukdelsskada)

Ben Osborn, Sheffield United (mjukdelsskada)

Spiken! - 4. Southampton - Aston Villa

Tredje raka förlusten för Southampton

Southampton har ett jobbigt skadeläge och det märktes i matchen mot Arsenal. Med Vokins och Valery som ytterbackar är det svårt att vinna matcher i Premier League. Nu är åtminstone Bertrand tillbaka från sin avstängning men Walker-Peters ser återigen ut att saknas. Det gör även Djenepo och Vestergaard medan viktiga centrala mittfältaren Romeu är väldigt tveksam till spel.

Ralph Hasenhüttl har inte mycket fler alternativ än att skicka ut i stort sett samma elva som torskade mot Arsenal. Truppen är nämligen inte den bredaste. Ings och Adams på topp med Walcott och Armstrong på kanterna är spelare som bör kunna skapa chanser framåt, men bakåt tror jag att The Saints får väldigt svårt att hålla tätt mot minst sagt frejdiga Aston Villa.

Dean Smiths manskap åkte på en tung förlust mot Burnley i sin veckomatch trots att de hade ledningen med både 1-0 och 2-1. Framåt spelade Lejonen från Birmingham fantastisk fotboll och Jack Grealish var stundtals briljant. Den engelska landslagsmannen satte dit en boll själv och var också med i uppbyggnaden till 1-0-målet. Dessutom var han nära att lyckas med en soloraid som om skottet hade gått in tveklöst hade varit årets mål.

Överhuvudtaget skapade Aston Villa mängder av målchanser och vann till exempel xG-statistiken med 0,72 - 2,71. Det säger inte allt men det visar ändå att det var Villa som var det bättre laget. Målvakten Martínez, som annars varit strålande sedan han kom från Arsenal, hade ingen stor dag på jobbet och varken 2-2 eller 2-3 såg otagbara ut. Här behöver argentinaren vara bättre.

Rent spelmässigt är Aston Villa ett av seriens mest underhållande lag att titta på och om bara Barkley, Traoré och company ställer in siktet lite bättre kommer Southampton släppa in mer än ett mål. När lagen möttes på Villa Park i november vann Southampton med 4-3 i en galen match. Denna gång tror jag att Aston Villa tar revansch. Stannar tvåan under 40 procent plockar jag fram spikpistolen.

Missar matchen

Kortney Hause, Aston Villa (fotskada)

Wesley, Aston Villa (knäskada)

Jannik Vestergaard, Southampton (knäskada)

Michael Obafemi, Southampton (muskelskada)

Mohammed Salisu, Southampton (muskelskada)

Moussa Djenepo, Southampton (knäseneskada)

Nathan Tella, Southampton (muskelskada)

William Smallbone, Southampton (knäskada)

Osäker till spel

Oriol Romeu, Southampton (vadskada)

Kyle Walker-Peters, Southampton (lårskada)