"Efter den bittra förlusten - United slår tillbaka med bravur"

Att tänka på

Varken Brentfords eller Newcastles försvar övertygar på mig. Krysset slopas i match 3.

Coventry ges över 60 procents poängchans mot Millwall av oddsmarknaden, men av tipparna ges de strax under 50. Jag är på den förstnämnda sidan – X2 i match 8.

X2 är givna utgångstecken i match 9 där Plymouth övervärderas av det svenska folket.

Främst på grund av bortaplan vågar jag inte lita på varken Bristol City eller Norwich.

Barnsley är utan seger i sina fyra senaste ligamatcher.

Mansfield har tappat poäng i fem av åtta hemmamatcher.

Övriga spikförslag

Cardiff - Watford har gått starkt under den första halvan av The Championship där Tom Cleverleys manskap har en playoff-plats att försvara under vintern. Sett till The Hornets underliggande siffror är det en överprestation som heter duga. Expected Points menar att de gulsvarta borde tillhöra den undre halvan och jag tror att det oundvikliga raset kan inledas borta mot Cardiff. Walesarna har normalt hög trivselfaktor hemma i draklandet. Två raka förluster i den egna borgen oroar men i mitt tycke finns det tillräcklig kapacitet för att dra ned brallorna på en opponent som springer med gudarna. Jag vill gå emot Watford och anser att ettan är en kanonspik till runt 40-45 procent.

Hull - Tillsammans med Watford är Blackburn det lag som överpresterat allra mest av samtliga herrskap på den övre halvan av The Championship. John Eustace har krämat ur prestationer som motsvarar ett bottenlag ur sina adepter som snart kommer att falla som en sten i tabellen. Förvånad blir jag inte om sjunkandet startar mot Hull. Till skillnad från lördagens kombattanter har “Tigrarna” retroaktiv utdelning framför sig. Insatsen mot Middlesbrough (1-3) var inte så pjåkig som resultatet sade och lyckas Andy Dawson se till att prestationen håller samma nivå denna lördag är Hull ett lag jag gärna håller i handen. När tipparna ger Blackburn ett kraftigt omotiverat favoritskap står jag enad med oddsmarknaden. Ettan är en spelvärd chansspik.

Avstängningar på tipset

Jack Stephens (Southampton)

Lewis Travis (Blackburn)

Sam Field (QPR)

Adam Forshaw (Plymouth)

Keshi Anderson (Birmingham)

Hiram Boateng (Mansfield)