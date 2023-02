Efter den oväntade förlusten - storklubben slår tillbaka

Det är en härlig lördag som väntar oss. Sex matcher från Premier League och sju från The Championship ska analyseras och det är den första omgången av denna upplaga av Tips-SM. Glöm inte att anmäla ert lag och tävla mot mig och mitt stjärngäng! I den tävlingen är det bara att slänga värde ut ur fönstret då det endast är antal rätt som gäller medan jag går för större pengar på mina andra system. Givetvis säljer jag i vanlig ordning andelar och länken till dessa hittar ni här nedan.

Skrällchansen! - 1. Bournemouth - Newcastle

Newcastle övervärderas (till Stryktipset)

Newcastle gör som bekant en sensationellt fin säsong med final i Ligacupen som väntar och en Champions League-plats i Premier League att försvara. I ligaspelet har dock de svartvita haft vissa problem med att vinna matcher mot slutet vilket fyra kryss på de fem senaste omgångarna vittnar om. Inte i någon av dessa bataljer har The Magpies mäktat med mer än ett mål.

Det finns alltså en del arbete att göra i offensiven och med Alexander Isak tveksam till spel med sin hjärnskakning är det främst Callum Wilson som ska göra det. Strikern gav tidigt Newcastle ledningen mot West Ham, men efter det hade Skatorna svårt att skapa målchanser trots spelare som Almirón och Saint-Maximin på planen. På mitten är Bruno Guimaraes alltjämt avstängd och det är ett avbräck modell större.

Bournemouth har en riktigt tung period just nu med sju förluster och ett kryss på de åtta senaste tävlingsmatcherna. De rödsvarta stod dock emot bra borta mot poplaget Brighton för en vecka sedan där matchens enda mål föll med ett fåtal minuter kvar att spela. Ett mål som inte såg helt ostoppbart ut för Neto i kassen. I övrigt var keepern stabil och firma Mepham/Senesi slet hårt i försvaret.

Billing och Lerma är en hårt arbetande duo på mittfältet som känner varandra väl och offensivt har sydkustklubben handlat smart under januari. Hamad Traoré hämtades in från Sassuolo och är en kreativ pjäs som gillar att utgå strax bakom strikern. Ouattara plockades in från en succéhöst i Lorient medan Semenyo har visat i Bristol City att han har näsa för mål. Zabarnyi är en annan intressant lirare som är ny i den rödsvarta dressen.

Dessa värvningar höjer både spetsen och bredden på hemmalagets trupp och får de till en fullträff ska inte ett Bruno-löst Newcastle känna sig helt säkra på tre poäng. Tvåan kommer troligen streckas hårt och då ska vi ha med oss att gästerna bara vunnit fyra av tio ligamatcher på resande tass under säsongen. Jag väljer att plocka med alla tecken redan från start där vänstersidan rensar fint.

Missar matchen

Lloyd Kelly, Bournemouth (mjukdelsskada)

Jack Stephens, Bournemouth (mjukdelsskada)

David Brooks, Bournemouth (knäseneskada)

Bruno Guimaraes, Newcastle (avstängd)

Emil Krafth, Newcastle (knäskada)

Javi Manquillo, Newcastle (muskelskada)

Osäker till spel

Lewis Cook, Bournemouth (knäskada)

Dominic Solanke, Bournemouth (knäskada)

Junior Stanislas, Bournemouth (muskelskada)

Ryan Fredericks, Bournemouth (mjukdelsskada)

Marcus Tavernier, Bournemouth (knäseneskada)

Matt Targett, Newcastle (fotskada)

Alexander Isak, Newcastle (huvudskada)

Spiken! - 2. Arsenal - Brentford

Arsenal slår tillbaka (till Stryktipset)

Arsenal stod tveklöst för sin sämsta prestation för året på Goodison Park medan Everton-spelarna kämpade för varje boll. Andra ligaförlusten för säsongen var ett faktum och genast började en del olyckskorpar att kraxa. Jag tror dock snarare att detta var ett olycksfall i arbetet än något annat. Arteta lär ha gett truppen en avhyvling eller två och jag förutsätter de visar upp en helt annan inställning denna lördag.

Det är inte svårt att sia om The Gunners startelva. Det kommer bli samma uppställning som det var senast och som det varit i stort sett varje match efter Gabriel Jesus skada. Kontinuitet är en viktig del av framgången och med publikens stöd i ryggen växer de rödvita flera centimeter. På Emirates har Arsenal tagit 25 av 27 möjliga poäng och snittat nära tre mål framåt per match i Premier League. Det är ruggiga siffror.

Brentford gör en makalös säsong och har bara blivit bättre efter VM-uppehållet. 14 poäng på de sex omgångar som spelats efter vinterpausen är minst sagt imponerande siffror och vi får backa bandet till oktober för att hitta senaste förlusten i seriespel. Förra helgen besegrades Southampton med 3-0 på hemmagräs efter att Mbeumo stått för både mål och assist. Hans samarbete med Toney går inte av för hackor.

MIttfältet med Nörgaard, Dasilva och Jensen arbetar hårt och står alltid rätt, men jag ställer mig ytterst frågande till om de klarar av att hantera Xhaka, Partey och Ödegaards passningsskicklighet. Bakåt står Pinnock och Mee starka, men det kommer bli ett stort bollinnehav för Arsenal och det gäller att hålla fullt fokus i 90 minuter. Något som inte är det enklaste.

Brentford har bara vunnit två av tio bortamatcher under säsongen och Thomas Frank har svårt att få ut det mesta av sin taktik på främmande gräs. När lagen möttes i höstas vann Arsenal detta derby med 3-0 efter en rejäl överkörning där det stundtals var spel mot ett mål. Jag tror på samma matchbild nu och Arsenal visar för sin hemmapublik att förra veckans misslyckande i Merseyside var en tillfällighet. Ettan spikas trots väldigt hård streckning.

Missar matchen

Emile Smith Rowe, Arsenal (lårskada)

Mohamed Elneny, Arsenal (knäskada)

Gabriel Jesus, Arsenal (knäskada)

Osäker till spel

Reiss Nelson, Arsenal (mjukdelsskada)

Shandon Baptiste, Brentford (muskelskada)

Pontus Jansson, Brentford (knäseneskada)

Frank Onyeka, Brentford (knäseneskada)

Höjdaren! - 3. Leicester - Tottenham

Leicester är på gång (till Stryktipset)

Det har varit en minst sagt turbulent första halva av säsongen för Leicester, men möjligen är det på väg att vända nu efter sex gjorda mål på de två senaste omgångarna. Med James Maddison tillbaka får Rävarna en helt annan dimension i sitt anfallsspel. När Aston Villa besegrades med 4-2 för en vecka sedan stod Maddison för ett av målen. Han såg ut att trivas bra tillsammans med Iheanacho som noterades för ett mål och två assist.

Nigerianen bör hålla Vardy på bänken i denna match också. Tete, som är ny från Lyon, stod för en fin debut och målade även han. Samtliga är spelare som kommer kunna hota Tottenhams försvar denna lördag. Bakåt gjorde Viktor Kristiansen och Harry Souttar båda sin debut från start och även om den sistnämnde stod för ett självmål gjorde de klart godkända prestationer. Rodgers har helt plötsligt lite valmöjligheter i sin trupp.

Tottenham är svåra att få något grepp om då de blandar högt med lågt i vansinnig takt. Den tredje raka nollan i alla tävlingar hölls åtminstone när Manchester City kom på besök i söndags. 1-0 slutade matchern efter att Harry Kane i vanlig ordning stått för målet och det var inte vilken fullträff som helst. Det var Kanes 267:e balja för Spurs och därmed gick han om Jimmy Greaves som klubbens bästa målskytt genom tiderna.

Den engelske landslagsanfallaren är helt ovärderlig för sitt Tottenham och när han har en sämre dag ser de vitklädda ganska ofarliga ut. Detta trots att Kulusevski stundtals ser fin ut. Bakåt har det alltså varit tätt i några veckor, men nu får Spurs klara sig utan Cristian Romero som är avstängd och det är ett enormt avbräck. Lenglet, Dier och Davies bör starta istället och det är ingen supertrygg trio. Dessutom är Lloris skadad och Fraser Forster ser allt annat än säker ut.

Leicester har haft stora problem på King Power Stadium under säsongen och är seriens näst sämsta hemmalag. Prestationen senast mot Villa lovade dock gott och precis som då finns det inget krav på hemmalaget att föra spelet nu. De kan lämna över bollen till Spurs och försöka straffa huvudstadsklubben i snabba omställningar. Utan Romero kan gästerna få svårt att hantera det. Med en överstreckad tvåa är det 1X som lockar mest.

Missar matchen

Jonny Evans, Leicester (muskelskada)

James Justin, Leicester (hälseneskada)

Ryan Bertrand, Leicester (knäskada)

Cristian Romero, Tottenham (avstängd)

Hugo Lloris, Tottenham (knäskada)

Osäker till spel

Wilfred Ndidi, Leicester (lårskada)

Boubakary Soumaré, Leicester (knäseneskada)

Ricarco Pereira, Leicester (hälseneskada)

Pape Sarr, Tottenham (höftskada)

Lucas Moura, Tottenham (hälseneskada)

