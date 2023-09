Efter den tunga smällen - United slår tillbaka

Förra veckans favoritparad innebär att lördagens Stryktips är laddat med 14 miljoner i jackpot! De extremt tydliga favoriterna lyser med sin frånvaro vilket gör att det finns gott hopp om hög utdelning beroende på vilken väg man väljer att gå. Jag har identifierat ett par spännande drag och ringat in solida spikar i nedanstående analys. Nu kör vi!

Spiken! - 1. Burnley - Manchester United

United studsar tillbaka (till Stryktipset)

Inte mycket går Manchester Uniteds väg just nu. Onsdagens Champions League-premiär mot Bayern München såg The Red Devils prestera fin fotboll mellan varven, men det var samtidigt alldeles för givmilt i de bakre leden. Casemiro och Eriksen lyckades inte täppa till den livsfarliga ytan framför backlinjen när Bayern tog sig ner på kortlinjen. Det har varit ett återkommande problem under säsongens gång och jag tycker inte att man-man-markeringen passar den befintliga spelartruppen.

Särskilt inte när Uniteds mer fysiska spelare dras med skador. När Shaw, Varane och Wan-Bissaka alla ser ut att missa ett par matcher till kvarstår alla frågetecken i defensiven, men Burnley är å andra sidan inte Bayern München. Lyckas Erik ten Hag sätta försvarsspelet på Turf Moor tycker jag att United ska ses med ypperlig chans att vända på skutan.

Både Höjlund och Rashford såg frejdiga ut i mötet med tyskarna och duon är onekligen skickliga nog för att riva upp stora sår i Burnleys bakre led. Det finns dessutom retroaktiv utdelning att hämta från en lirare som Bruno Fernandes – fråga bara mitt Fantasy Premier League-lag. Portugisen skapar chanser i parti och minut och med tanke på hur Burnley uppträtt tror jag att det kan lossna för Fernandes och company denna lördag.

Vincent Kompanys mannar knep säsongens första poäng när de spelade 1-1 mot Nottingham i måndags. Nyförvärvet Amdouni prickade snyggt in The Clarets ledningsmål och när Foster sedan satte 2-1 i nät med dryga kvarten kvar såg Burnley ut att få sträcka händerna i skyn. Målet dömdes dock bort av VAR och Foster fick sedan syna det röda kortet efter en onödig armbåge.

Frustrationen är påtaglig hos nykomlingarna och jag tror inte att värdarna kommer att lägga sig lågt och försöka straffa United via omställningar. I tidigare matcher har Burnley inte varit blyga för att sätta hög press på sina motståndare, något som straffat sig mot lag som Manchester City, Aston Villa och Tottenham. Efter helgens drabbning adderas även Manchester United till den listan. Jag gillar tvåan och är beredd att spika högertecknet upp till 60 procent.

Notabla avbräck

Lyle Foster, Burnley (avstängd)

Hjalmar Ekdal, Burnley (knäskada)

Michael Obafemi, Burnley (knäseneskada)

Luke Shaw, Manchester United (muskelskada)

Aaron Wan-Bissaka, Manchester United (knäseneskada)

Tyrell Malacia, Manchester United (smäll)

Kobbie Mainoo, Manchester United (ankelskada)

Amad Diallo, Manchester United (knäskada)

Osäker till spel

Raphaël Varane, Manchester United (smäll)

Harry Maguire, Manchester United (muskelskada)

Mason Mount, Manchester United (smäll)

Sofyan Amrabat, Manchester United (ryggskada)

Skrällen! - 2. Brentford - Everton

Brentford trivs inte i favorit-kostymen (till Stryktipset)

Trots att siffrorna bara stannade vid 0-1 hade Everton inte särskilt mycket att säga till om mot Arsenal. The Gunners styrde och ställde på Goodison Park där The Toffees åstadkom blott 0,3 i xG över 90 minuter. Det är verkligen inga imponerande siffror, men det är heller inte mot ett av Premier Leagues absolut bästa lag som Sean Dyche och dennes adepter ska kratta manegen för nytt kontrakt.

Bortsett matchen mot Arsenal har Everton fått med sig alldeles för få poäng – och gjort alldeles för få mål – sett till vad prestationerna lovat. Enligt Expected Points borde de blåklädda parkera in strax under mittenskiktet istället för att skvalpa runt på nedflyttningsplats. Även om grabbarna från hamnstaden haft notoriskt svårt på bortaplan vill jag inte stänga dörren för att det vänder när det bär av till London.

Beto, Calvert-Lewin och Danjuma är alla fit for fight och jag ser det inte som otänkbart att trion lyckas göra det svårt för Brentfords försvarslinje. Framför allt inte då flera tunga pjäser ser ut att saknas hos de hemmahörande. I dagarna konstaterades det att ständigt underskattade Rico Henry missar resten av säsongen med en knäskada och som om inte det vore nog finns små frågetecken även för Mee och Ajer.

Thomas Frank saknar inte ersättare sedan truppen breddats i somras, men dansken brottas samtidigt med bekymret att hans adepter inte trivs som bäst i spelförande kostym. Det har blivit uppenbart i hemmamatcherna mot Crystal Palace och Bournemouth där The Bees misslyckats med att vinna bägge tillställningarna. Faktum är att de rödvita bara vunnit en av säsongens inledande fem fighter.

Särskilt orolig över Brentford är jag inte, men när ettan ser ut att sticka upp över 60 procent lockar ett spann av garderingar betydligt mer än att fulspika vänstertecknet. Everton har bara förlorat ett av de fyra senaste inbördes mötena i alla kategorier och jag tycker inte att gästerna ska räknas bort här heller. Huruvida helgarderingen står sig fram till lördagens spelstopp återstår att se, men på denna analys tycker jag att den är lämplig.

Notabla avbräck

Ivan Toney, Brentford (avstängd)

Rico Henry, Brentford (knäskada)

Josh Dasilva, Brentford (knäseneskada)

Seamus Coleman, Everton (knäskada)

Jack Harrison, Everton (matchotränad)

Dele Alli, Everton (höftskada)

Osäker till spel

Ben Mee, Brentford (smäll)

Kristoffer Ajer, Brentford (smäll)

Mikkel Damsgaard, Brentford (muskelskada)

Derbyt! - 3. Crystal Palace - Fulham

Jag lutar åt vänster i Londonderbyt (till Stryktipset)

Derbydags i huvudstadens södra delar där tabellgrannarna Crystal Palace och Fulham ska mäta svärd. Bägge aktörerna står noterade för sju poäng, men det är samtidigt spridd prestationsnivå som lett fram till nuvarande skörd. Roy Hodgsons Crystal Palace tickar på i stabil takt och The Eagles poängskörd är i paritet med prestationerna. Samma visa råder inte för Fulham.

Marco Silvas gäng blandar högt med lågt och redan efter fem omgångar står det klart att The Cottagers fått med sig mer än vad insatserna lovat. Segrarna mot Everton och Luton kunde mycket väl varit poängtapp och 2-2 mot Arsenal var en ren och skär stöld. Gästerna var samtidigt betydligt bättre än vad 1-5 i brakan mot Manchester City vittnade om. Det kommer att svänga om de svartvita även i fortsättningen, men här gillar jag inte förutsättningarna.

Crystal Palace bjuder sällan sina motståndare på några gratischanser och faktum är att den rödblå defensiven är farligt nära samma nivå som Manchester Citys och Arsenals. Åtminstone sett till underliggande statistik. Nämnas bör att Hodgson har frågetecken för Guéhi och Lerma, men trots det tror jag att “Örnarna” kan stänga ner Fulhams försök till anfallsspel.

Tappet av Mitrovic har sett besökarna förlora välbehövlig tyngd längst fram och det som framför allt är oroande för Silva och company är de bakre leden. Mot Everton, Brentford och Arsenal släppte Fulham till över 3,0 xGA vid samtliga tillfällen. Det är ohållbara siffror och mot ett Palace med skickliga Eze i spetsen blir jag inte förvånad om Leno får en svettig lördag mellan stolparna.

Tillsammans med formstarka Édouard bör Eze kunna hitta luckor bakom Fulhams mittfält som inte sällan agerar naivt i sin press. Lyckas landslagsmannen med det tror jag att gästerna får lämna södra London tomhänta. Ettan behöver inte nödvändigtvis sticka iväg alltför mycket, så länge den håller sig i krokarna runt 55 procent är jag mer än benägen att spika.

Notabla avbräck

Michael Olise, Crystal Palace (knäseneskada)

Matheus Franca, Crystal Palace (ryggskada)

Tosin Adarabioyo, Fulham (muskelskada)

Sasa Lukic, Fulham (smäll)

Osäker till spel

Marc Guéhi, Crystal Palace (höftskada)

Jordan Ayew, Crystal Palace (lårkaka)

Jefferson Lerma, Crystal Palace (knäseneskada)

Antonee Robinson, Fulham (muskelskada)

