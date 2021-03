"Efter den usla formen - nu bryts den negativa sviten"

Derbyt! - 1. Aston Villa - Wolverhampton Jämnt West Midland Derby att vänta Aston Villa var en stor besvikelse under onsdagen. De ställdes mot jumbon Sheffield United och trots att Villa spelade med en man mer i en halvtimme efter utvisningen på Phil Jagielka hade de märkligt svårt att skapa riktigt farliga målchanser på andra sätt än genom inlägg och fasta situationer. Jack Grealish saknades verkligen. Den engelske superstjärnan är ett stort frågetecken även till den här matchen och utan honom tappar Dean Smiths gäng en dimension. Det fanns vissa tveksamheter kring om målvakten Emiliano Martínez skulle kunna delta i onsdags också, men argentinaren var som vanligt på plats mellan stolparna. En viktig pusselbit för Lejonen helt klart. Kantspringaren Matty Cash är dock fortsatt skadad och även om Elmohamady är en duglig ersättare är det en försämring. Det kan bli åka av på kanterna när Neto och Traoré kommer flygande. Wolverhampton kommer å sin sida från en klar 1-4-förlust mot Manchester City, men det ska sägas att de två sista målen föll på övertid. Försvarsmässigt stod Coady, Saïss och Dendoncker upp väl. Positivt för Espírito Santo var att tidigare skadade Willy Boly var tillbaka på bänken och således bör vara fit for fight här. Ett väldigt viktigt defensivt tillskott för gästerna. Är Boly redo för 90 minuter bör han ta Dendonckers plats i mittförsvaret medan belgaren flyttar upp till mittfältet. På så sätt får de orangesvarta en bättre balans i laget. Framåt saknas fortfarande Jiménez och mot City, där Wolves visste att de inte skulle ha speciellt mycket boll, fick Adama Traoré inleda på topp. Nu bör Willian José gå in i laget igen medan Traoré går ut på en kant. En vass duo. Aston Villa vann höstderbyt efter att El-Ghazi satt dit en straff i den 94:e minuten. Jag tror det kommer bli lika tajt och spännande igen och då är det svårt att svälja det klara favoritskapet på Villa. Värdet finns till höger och jag är mest inne på att spela X2. Håll dock utkik närmare spelstopp vad statusen är på Grealish. Kan han spela är det värt att också pilla med en etta. Missar matchen Matty Cash, Aston Villa (knäseneskada)

Wesley, Aston Villa (knäskada)

Kortney Hause, Aston Villa (fotskada) Osäker till spel Jack Grealish, Aston Villa (skenbensskada)

Höjdaren! - 2. Brighton - Leicester Brighton får retroaktiv utdelning Graham Potter måste tro att det råder någon slags förbannelse över Brighton. The Seagulls har kört över West Bromwich och Crystal Palace fullständigt men inte fått med sig en enda poäng från de två matcherna. Det är helt ofattbart. Mot Palace hade Brighton 2,59 - 0,18 i expected goals och föll med 1-2. Mot WBA var samma siffra 3,12 - 0,69 och ändå blev det stryk med 0-1. I kampen mot The Baggies passade Brighton också på att missa två straffar. Pascal Gross drog sin i ribban medan Danny Welbeck prickade stolpen. Det är inte mycket Potter kan göra än att säga åt sina mannar att fortsätta på samma sätt som de gjort de senaste veckorna, för fortsätter sydkustlaget skapa så mycket kommer det lossna förr eller senare. Inga nya skador finns att rapportera om och då har värdarna en relativt bred trupp att välja från. Leicester får kort om vila till den här matchen då de spelade i veckan mot Burnley. Det blev, precis som jag förutspådde både i min trippel och på Europatipset, en match där Rävarna hade problem. 1-1 slutade den fajten och sett till chanserna är det inget Brendan Rodgers mannar kan klaga på. Med endast en seger på de fem senaste tävlingsmatcherna går det att sätta ett frågetecken för formen. En stor anledning till dippen är såklart den jobbiga skadesituationen Leicester dras med. Med både Harvey Barnes och James Maddison vid sidlinjen saknas det kreativa spelare i laget. Tielemans är för ensam i den kategorin. Jamie Vardy är såklart alltid ett hot, men utan någon som kan servera honom med bollar är Red Bull-fantasten ganska enkel att hantera. Bakåt saknas dessutom Justin och Evans vilket försvagar laget ytterligare. Dessa två lag har mötts två gånger på King Power Stadium under säsongen, senast för en dryg månad sedan i FA-cupen. Då var det en helt jämn tillställning som Leicester avgjorde i den 94:e minuten. Denna gång tror jag det är ett ruggigt revanschsuget Brighton som tar tag i taktpinnen från start. Kan bara Gross, Maupay, Trossard och de andra vara lite mer hänsynslösa när läget kommer vinner ett mer utvilat The Seagulls detta. Spännande etta. Missar matchen Solly March, Brighton (knäskada)

Florin Andone, Brighton (knäskada)

Adam Webster, Brighton (vristskada)

Wes Morgan, Leicester (ryggskada)

Jonny Evans, Leicester (vadskada)

James Justin, Leicester (knäskada)

James Maddison, Leicester (höftskada)

Harvey Barnes, Leicester (knäskada)

Dennis Praet, Leicester (lårskada)

Ayoze Pérez, Leicester (knäskada) Osäker till spel Tariq Lamptey, Brighton (knäseneskada)

Spiken! - 3. Sheffield United - Southampton Southampton tar tre poäng Sheffield United tog sin blott fjärde seger för säsongen när Aston Villa besegrades med 1-0 under onsdagen. Läge för en “great escape”? Nej, det ska väldigt mycket till. Det skiljer fortfarande tolv poäng upp till säker mark och det är ett för stort avstånd. Speciellt då The Blades har stora problem i sin trupp. Phil Jagielka visades ut mot Villa och är avstängd, dessutom hopar sig skadorna. Berge, Egan, Basham och Bogle saknas alla och The Blades har inte tillräckligt stor trupp för att klara sig utan så många bärande lirare. Ska värdarna lyckas närma sig strecket måste Aaron Ramsdale spela på sin högsta nivå. Den unga målvakten har stundtals varit ifrågasatt under säsongen, men var makalöst bra mot Aston Villa där ett par räddningar mot slutet var riktigt svettiga. Southampton har även de ett jobbigt skadeläge och har nu faktiskt nio raka ligamatcher utan seger. Det är inte speciellt långt ner till giljotinen för The Saints som skulle behöva en trepoängare. Insatsen senast mot Everton (0-1) var dock ett steg åt rätt håll. Där kunde sydkustlaget mycket väl fått med sig en pinne om de offensiva pjäserna hade haft siktet inställt. Oriol Romeu är skadad resten av säsongen och i hans frånvaro valde Hasenhüttl att spela Armstrong på det centrala mittfältet bredvid givna Ward-Prowse. Det såg spännande ut och är säkerligen något österrikaren kommer testa igen. Det ger utrymme för att spela Djenepo och Redmond på kanterna med Adams och Ings på topp. En högkapabel kvartett som bör kunna komma till chanser mot detta motstånd. Mot Everton valde Hasenhüttl att skaka om sitt lag ännu mer genom att ge Fraser Forster chansen mellan stolparna istället för tidigare givna Alex McCarthy. Det blev som sagt förlust ändå och frågan är vilken keeper som får chansen här. Oavsett det valet ska Southampton vara ett par nivåer bättre än Sheffield United, speciellt när de har fått längre vila. När lagen möttes på St. Mary’s i december körde The Saints över sina motståndare fullständigt och vann med 3-0. Det blir en klar, och efterlängtad, seger igen för gästerna. Tvåan singlas! Missar matchen Phil Jagielka, Sheffield United (avstängd)

Sander Berge, Sheffield United (knäseneskada)

John Egan, Sheffield United (tåskada)

Jayden Bogle, Sheffield United (muskelskada)

Jack O’Connell, Sheffield United (knäskada)

Chris Basham, Sheffield United (muskelskada)

Oriol Romeu, Southampton (vristskada)

Theo Walcott, Southampton (oklart)

William Smallbone, Southampton (knäskada) Osäker till spel Jack Rodwell, Sheffield United (muskelskada)

Jack Robinson, Sheffield United (mjukdelsskada)

Michael Obafemi, Southampton (muskelskada)

Takumi Minamino, Southampton (knäseneskada)

Kyle Walker-Peters, Southampton (knäseneskada)

Ibrahima Diallo, Southampton (knäseneskada)