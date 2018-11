Efter derbyförlusten - United slår tillbaka

Höjdaren - 1. Tottenham - Chelsea

Chelsea favoriter i toppmöte

Kupongens stora match i England är utan tvekan den som ska spelas på Wembley. Nationalarenan bjuder nämligen in till ett toppmöte och derby under lördagskvällen när Chelsea och Tottenham drabbar samman. En ytterst viktig batalj för att hålla kontakten med de två topplagen.

Tottenham har resultatmässigt gått väldigt starkt under hösten. 27 poäng på tolv matcher är lagets näst bästa öppning i Premier League någonsin. På de sju senaste matcherna har dessutom sex segrar tagits med enda nederlaget mot suveränerna Manchester City.

Trots det finns en rad frågetecken kring Spurs. Spelmässigt har The Lilywhites inte alls kommit upp i samma nivå som under fjolårssäsongen där flertalet av spelarna har en bit upp till högstanivån. Christian Eriksen och Dele Alli har dragits med skador och inte hittat rätt. Harry Kane har levererat på en godkänd nivå men kan också betydligt mer. Istället är det Lucas Moura och Erik Lamela som varit glädjeämnena.

Skadeläget är fortfarande inte optimalt för Mauricio Pochettino, särskilt i defensiven. Jan Vertonghen och Mousa Dembélé kommer inte till spel här och frågetecken finns på Davinson Sánchez, Danny Rose och inte minst Kieran Trippier. Frågan är om ynglingen Juan Foyth (målskytt senast) får fortsatt förtroende bredvid Alderweireld i mittlåset.

För ligatrean Chelsea ser det betydligt ljusare ut på skadefronten. Maurizio Sarri har i stort sett hela truppen till förfogande med undantag för Mateo Kovacic som dras med en muskelskada. Det innebär troligen att Ross Barkley går in bredvid Jorginho och Kanté på mittfältet. Offensivt lär det bli Hazard, Morata och Willian som får förtroendet.

Den trion startade senast mot Everton och där lyckades de inte luckra upp The Toffees försvar. 0-0 var en klar missräkning som innebär att det nu är fyra poäng upp till serieledande City. Det oavgjorda resultatet innebär dock att Chelsea fortsatt är obesegrade, borträknat Community Shield, under säsongen.

Överlag känns bortalaget mer stabila och har levererat på en genomgående högre nivå under säsongen. Eden Hazard känns dessutom hetare än Harry Kane i dagsläget. Jag tar ställning för Chelsea och chansar bort ettan. X2 blir således mitt spel i detta Londonderby.

Missar matchen

Jan Vertonghen, Tottenham (lårskada)

Mousa Dembélé, Tottenham (vristskada)

Osäker till spel

Davinson Sánchez, Tottenham (lårskada)

Kieran Trippier, Tottenham (ljumskskada)

Danny Rose, Tottenham (ljumskskada)

Mateo Kovacic, Chelsea (muskelskada)

Spiken - 5. Manchester United - Crystal Palace

Säker trea för United!

För första gången sedan början av oktober finns Manchester United med på Stryktipskupongen. Då stod laget för en magisk vändning när 0-2 förbyttes till 3-2 mot Newcastle i den andra halvleken. Nu står återigen ett lag från den nedre halvan för motståndet när Crystal Palace gästar Old Trafford.

Innan uppehållet åkte United på pisk i derbyt mot City. 3-1 till de ljusblå var tacksamma siffror för José Mourinhos manskap som under stora delar av matchen var utspelade. Dessförinnan hade dock The Red Devils tre raka 2-1 segrar mot bland annat Everton och Juventus.

En åttondeplats i Premier League efter tolv omgångar är med det sagt givetvis inte godkänt. Den speglar dock de mesta mästarnas höst ganska väl då spelet varit torftigt framåt och det läckt på ett osedvanligt sätt bakåt. Ett av få glädjeämnen är att Victor Nilsson Lindelöf sakta men säkert växt in i Premier League-kostymen.

Här lär svensken ta plats i mittlåset bredvid Chris Smalling. Till vänster saknas däremot Luke Shaw efter att han ådrog sig sin femte varning för säsongen mot City. Även spelare som Lukaku, Rashford och Pogba är frågetecken inför lördagens match. Den sistnämnda sägs dock vara redo för spel efter sin lårskada.

För Roy Hodgson och Crystal Palace är skadeläget minst sagt dystert. I fjol saknade The Eagles i stort sett halva truppen vid denna tidpunkt och nu börjar det se riktigt illa ut på nytt. Tongivande spelare som Wan-Bissaka, Benteke, Tomkins och inte minst stjärnan Wilfried Zaha saknas alla här.

Med de avbräcken får Londonlaget extremt svårt att stå upp på The Theatre of Dreams. Spelet har inte övertygat under hösten och med endast en poäng på de sex senaste är nu nedflyttningsstrecket farligt nära. Totalt har det bara blivit åtta mål framåt på tolv omgångar och tre av dessa har Zaha stått för. Utan honom ska Palace inte ha något att hämta. Klar etta på Old Trafford!

Missar matchen

Luke Shaw, Manchester United (avstängd)

Christian Benteke, Crystal Palace (knäskada)

Wilfried Zaha, Crystal Palace (lårskada)

Aaron Wan-Bissaka, Crystal Palace (axelskada)

James Tomkins, Crystal Palace (knäskada)

Scott Dann, Crystal Palace (ljumskskada)

Connor Wickham, Crystal Palace (lårskada)

Osäker till spel

Paul Pogba, Manchester United (lårskada)

Anthony Martial, Manchester United (ljumskskada)

Romelu Lukaku, Manchester United (lårskada)

Marcus Rashford, Manchester United (oklart)

Mamadou Sakho, Crystal Palace (ryggskada)

Skrällen? - 6. Watford - Liverpool

Tuff uppgift väntar Liverpool

Ligatvåan Liverpool beger sig denna lördag till Londons utkanter för ett lurigt möte på Vicarage Road. Watford står för motståndet, ett lag som visat upp fint spel under hösten och definitivt ska kunna störa The Reds inför hemmapubliken.

På hemmaplan har The Hornets stått för ett gäng imponerande insatser hittills. Tottenham besegrades bland annat i september och totalt har fyra av sex matcher på Vicarage Road slutat med seger. De fina prestationerna blandas dock med riktiga bottennapp som 0-4 mot Bournemouth.

Fin offensiv kvalitet finns i truppen där en spelare som Roberto Pereyra varit skadefri och kunnat göra sig själv rättvisa. Då är argentinaren en otroligt sevärd spelare vilket fem ligamål hittills vittnar om. Bredvid finns offensiva kuggar av hög kaliber som Troy Deeney och Gerard Deulofeu. Lägg därtill innermittfältaren Abdoulaye Doucouré som är en av ligans mest underskattade spelare så har Watford ett lag som även kan störa topplagen om de har sin dag.

Liverpool hade en nedåtgående trend innan uppehållet trots att Jürgen Klopps manskap vann tre av de fyra avslutande seriematcherna. Insatserna imponerade dock inte och 0-2 mot Röda Stjärnan var en tydlig injektion på flera formsvaga spelare hos The Reds.

Truppmässigt ser det ändå bra ut inför de kommande tuffa matcherna. På onsdag väntar nämligen PSG på bortaplan och nästa helg gästar Everton Anfield i Merseyside-derbyt. Här lär trots allt Jürgen Klopp mönstra bästa möjliga lag med tanke på att det är fyra dagar till mötet i Paris.

De röda gästerna ska också gälla som favoriter men här känns tvåan något skör. Är det någon större favorit i Premier League som ska fällas på kupongen är det Liverpool. Har Watford sin dag kan de absolut störa och rentav plocka alla tre poängen. Samtliga tecken rekommenderas i detta toppmöte.

Missar matchen

Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool (korsbandsskada)

Osäker till spel

Daryl Janmaat, Watford (meniskskada)

Younes Kaboul, Watford (fotskada)

Tom Cleverley, Watford (hälskada)

Sebastian Prödl, Watford (benskada)

Jordan Henderson, Liverpool (lårskada)

Nathaniel Clyne, Liverpool (illamående)