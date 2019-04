Efter det tunga uttåget - nu lyfter Juve titeln

Spiken! - 7. Inter - Roma

Inter tar ett stort kliv mot Champions League

Med sex omgångar kvar att spela av Serie A ligger Inter trea i tabellen med 60 inspelade poäng. Roma är femma med sex pinnar färre. Topp 4 får som bekant spela Champions League kommande säsong. Skulle Nerazzurri plocka hem vinsten här skiljer det alltså nio poäng mellan lagen.

Roma har haft enorma problem på resande fot hela säsongen lång. Endast sex av 16 bortamatcher i Serie A har slutat med tre poäng. Bland annat har de tagit stryk av bottenlag som Udinese, SPAL och Bologna. Närmast kommer huvudstadslaget från två raka 1-0-segrar, men det ska sägas att det varit mot relativt svagt motstånd och ändå har Roma förlorat bollinnehavet båda gångerna.

En anledning till de hållna nollorna kan vara Ranieris målvaktsval. Robin Olsen har i ärlighetens namn varit direkt svag under säsongen och har på sistone petats till förmån för veteranen Antonio Mirante som alltså hållit två raka nollor. De blir tuffare att hålla tätt nu. Framåt ska Dzeko och Schick stå för målen men den duon har faktiskt bara nätat två gånger sammanlagt på de två senaste månaderna.

Inter har tagit Mauro Icardi till nåder igen och genast känns deras anfallsspel betydligt vassare. Sedan argentinaren började spela igen har de blåsvarta plockat sju poäng på tre omgångar även om Icardi själv endast stått för en balja, från elva meter dessutom.

Här får Spalletti möjligtvis klara sig utan de viktiga mittfältarna Brozovic och Valero, men med Nainggolan, som spelade för just Roma i fjol, och Vecino finns det god täckning där. Bakåt är de Vrij och Skriniar ett väldigt bra mittbackspar framför skickliga Handanovic. Inter har faktiskt släppt in nästan 20 mål färre än Roma under säsongen. Offensivt har det sett lite knackigt ut en period men med Icardi, Martínez, Perisic och Keita finns det kvalité även i den riktningen.

Inter har bara förlorat tre hemmamatcher i Serie A denna säsong och var det klart bättre laget när lagen möttes i Rom i december. 2-2 slutade det då. På Giuseppe Meazza lär hemmalaget befästa sin tredjeplats i tabellen och slå tillbaka detta ojämna Roma. Hamnar ettan runt 55 procent är det bara att spika och gå vidare.

Missar matchen

Sime Vrsaljko, Inter (knäskada)

Davide Santon, Roma (lårskada)

Daniele de Rossi, Roma (lårskada)

Osäker till spel

Marcelo Brozovic, Inter (lårskada)

Borja Valero, Inter (oklart)

Mästarna! - 8. Juventus - Fiorentina

Juventus säkrar åttonde raka Scudetton

Att säga att Juventus dominerar den italienska fotbollen vore ett understatement av monumental sort. De svartvita har vunnit Serie A sju säsonger i rad och dessutom tagit dubbeln de fyra senaste säsongerna. Någon dubbel blir det åtminstone inte nu då Juventus åkte ur Coppa Italia med dunder och brak mot Atalanta.

Dunder och brak var det även i tisdags då Juve spelade retur i Champions League mot Ajax. De unga uppstickarna från Holland spelade stundtals ut de rutinerade italienarna i den andra halvleken och vann helt rättvist. Tungt för “Den gamla damen” som hade värvat in Cristiano Ronaldo för att äntligen få lägga vantarna på Champions-bucklan. Laget från Turin har faktiskt inte vunnit turneringen sedan säsongen 95/96.

Mandzukic och Chiellini kom aldrig till spel mot Ajax och visst saknades den rutinerade duon oerhört. Främst den sistnämnda då Bonucci inte alls ser lika stabil ut utan sin parhäst vid sin sida. Rugani kunde inte fylla det hålet till belåtenhet. Duon lär saknas återigen. I allt det negativa ska dock sägas att Juventus givetvis fortfarande har en trupp som dryper av kvalité. Bernardeschi, Pjanic, Matuidi och Ronaldo är inga spelare som gått och blivit dåliga bara för att de åkte i en kvart i CL.

I Italien är värdarna totalt överlägsna och leder serien med hela 17 poäng. Då sex omgångar återstår räcker det med en seger här för att säkra ligatiteln. Lite plåster på såren för hemmafansen efter tisdagens tunga nederlag. 16 ligamatcher på Allianz Stadium har denna säsong gett 14 segrar och två oavgjorda.

Fiorentina har alltså rejält med uppförsbacke om de ska försöka hitta en seger i Turin. Backen blir ännu brantare när man tittar till Violas formkurva. De lilaklädda har faktiskt nio raka tävlingsmatcher utan vinst och är helt borta i kampen om Europaplatserna. Det gör att gästerna egentligen inte har något alls att spela för.

Detta är heller ingen arena där Fiorentina brukar trivas speciellt bra. De har faktiskt förlorat sina sju senaste ligamatcher här och inte vunnit borta mot Juve i serien på elva år. Den fina trion Simeone, Chiesa och Muriel har tillsammans stått för en enda kasse den senaste månaden och lär få jobba mycket bakåt i denna match. Värdarna vill visa vad de kan för sin publik och tar poängen som krävs för att säkra ligasegern. Spika ettan!

Missar matchen

Martín Cáceres, Juventus (oklart)

Marko Pjaca, Fiorentina (knäskada)

Osäker till spel

Mario Mandzukic, Juventus (knäskada)

Giorgio Chiellini, Juventus (vadskada)

Höjdaren! - 9. Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig

Formstarka Leipzig mot femte raka

Tjurarna från Leipzig har gått från klarhet till klarhet. Efter en ganska jobbig start på säsongen har de nu fyra raka segrar i ryggen. Framförallt vräker de in mål. Elva baljor på de tre senaste omgångarna trots tufft motstånd som Wolfsburg, Hertha Berlin och Bayer Leverkusen är oerhört imponerande.

Bland annat har Emil Forsberg målat i två av dessa tillställningar. Den svenska yttern, som haft sådana enorma problem med sina ljumskar under säsongen, ser nu helt frisk och kry ut. Tillsammans med Sabitzer, Poulsen och tidigare nämnda Werner bildar han en otroligt skicklig offensiv kvartett.

Försvaret ser även det bättre och bättre ut. Unga Lukas Klostermann har imponerat så mycket att han nyligen fått debutera för det tyska landslaget. Dessutom har äntligen mittfältaren Emile Smith Rowe, lånet från Arsenal, blivit kvitt sina skadeproblem och fick göra sin första minut i Bundesliga i segern mot Wolfsburg. Yussuf Poulsen saknades då på grund av sjukdom men bör vara tillbaka i truppen här.

Borussia Mönchengladbach har haft större problem på sistone och endast vunnit en av sina fyra senaste ligamatcher. Det var förra helgens bortamatch mot tokjumbon Hannover som slutade med en väldigt knapp 1-0-seger. Knappast imponerande. Det märkligaste är att se hur Borussias hemmaspel har försämrats ju längre säsongen lidit. De vann faktiskt sina nio första kamper på Borussia-Park i Bundesliga men har sedan dess fem raka utan vinst på hemmagräs.

Senast gick Lars Stindl sönder och tvingades byta redan efter fem minuter var spelade. Det är ytterst tveksamt om han kan delta här. Samma sak gäller mer eller mindre viktiga pjäser som Lang, Kramer och Zakaria. Framåt går det trögt för värdarna. Alassane Pléa, som gjorde sådan succé under hösten, har bara lyckats få in två bollar i nät under 2019. Just offensivt ser det faktiskt ganska tunt ut.

Sedan RB Leipzig gick upp till Bundesliga har de spelat två matcher på denna arena. Båda har slutat med vinst för energidryckslaget. Dessutom är det värt att påpeka att gästerna har sex raka bortasegrar i ligaspelet och senast de gick på pumpen på resande fot var i mitten av december mot Bayern München. Värdet finns till höger och då är tvåan en given utgång.

Missar matchen

Dayot Upamecano, RB Leipzig (knäskada)

Osäker till spel

Lars Stindl, Borussia Mönchengladbach (skenbensskada)

Ibrahima Traoré, Borussia Mönchengladbach (ljumskskada)

Christoph Kramer, Borussia Mönchengladbach (vristskada)

Denis Zakaria, Borussia Mönchengladbach (ryggskada)

Michael Lang, Borussia Mönchengladbach (höftskada)

Nico Elvedi, Borussia Mönchengladbach (vadskada)

Yussuf Poulsen, RB Leipzig (sjukdom)

Jean-Kevin Augustin, RB Leipzig (magproblem)

Tyler Adams, RB Leipzig (ljumskskada)