Efter drömstarten - nu får Isak och Newcastle det svårt

Att tänka på

Fulham övervärderas efter segern mot Everton. Insatsen var rutten och jag ser värdarna få problem i derbyt mot Brentford.

Jag blir inte förvånad om Wolverhampton får större problem med Brighton än Manchester United.

Hull fick proppen ur mot Sheffield Wednesday (4-2). Förutsättningarna för fortsatt poängplock gillas mot Blackburn.

Middlesbrough har tappat firma Archer/Akpom och är en bräcklig favorit i match 8.

Jag har kusligt svårt att välja sida i mötet mellan Swansea och Coventry. Gardera rikligt.

Övriga spikförslag

Sunderland - Sunderland spelade som bekant playoff mot Premier League i fjol. Resan mot samma bedrift har så här långt tagit en omväg efter två raka förluster i The Championship. Sett till respektive matchbilder har dock The Black Cats förtjänat betydligt mer. Med lite is i magen har Mowbray och company snart sin första trepoängare på kontot och det går knappast att be om en lämpligare uppgift än Rotherham på hemmaplan. Gästerna ser enligt mig ut som andraligans sämsta lag och ska tacka högre makter för 2-2 senast mot Blackburn. Under lördagen släpper Fru Fortuna taget om Viktor Johansson och dennes kamrater. Ettan spikas trots att den streckas hårt.

Ipswich - Sett till underliggande statistik var Ipswich det klart bästa laget i fjolårets League One. Kieran McKenna har spunnit vidare på inslagen väg i The Championship där The Tractor Boys inlett med två raka triumfer. 2-0 med mersmak mot Stoke var ett styrkebesked och jag blir inte förvånad om gästerna sätter tänderna i Queens Park Rangers. The Hoops åkte i veckan ur Ligacupen mot Norwich där viktige Dykes tvingades utgå. Orosmolnen har redan börjat hopa sig för Ainsworth och company som återigen går bottenstrid till mötes. Jag ger inte alls mycket för QPR som trots hemmaplan får det hett om öronen. Tvåan gillas skarpt.

Avstängningar på tipset

Ivan Toney (Brentford)

Fred Onyedinma (Rotherham)