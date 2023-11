Efter fiaskoåren - stornationen är på gång igen

Att tänka på

Rumänien säkrar EM-biljetten vid en poäng mot Israel. De vitklädda behöver i sin tur vinna för att hålla drömmen vid liv. 1X är ett logiskt val.

Stevenage får ett par dagars kortare vila jämfört med Lincoln. Jag missar därför inte X2 i Hertfordshire.

Wrexham har släppt in näst flest mål av samtliga lag inom topp 10.

Forest Green har bara vunnit två av sina nio hemmamatcher.

Jag vågar inte lita på Gillingham som tappat poäng i nio av 17 ligamatcher.

Övriga spikförslag

Blackpool - Blackpool trillade som bekant ur The Championship i fjol. De orangeklädda har svårt att räcka till i andraligan, men i League One håller jag The Seasiders som en pålitlig utmanare i kampen om topp 6. De underliggande siffrorna är bördiga ett topplag och hemma på Bloomfield Road tas sällan några fångar. Shrewsbury är i sin tur ett lag för de nedre regionerna. Blott tio gjorda mål på 17 omgångar är klena siffror och jag har väldigt svårt att se gästerna räcka till i Lancashire. Jordan Rhodes är en utpräglad måltjuv i Blackpools främre led som avgör detta på egen hand. Stabil spiketta.

Sutton - Två gäng som underpresterat sina underliggande siffror drabbar samman i Greater London. Varken Sutton eller Tranmere har med den övre halvan att göra i League Two, men det finns trots allt outnyttjad kapacitet hos båda lagen. Under lördagen tror jag att de förstnämnda får retroaktiv utdelning. Tio av totalt elva poäng har tagits framför publiken medan Tranmere förlorat samtliga(!) av sina åtta bortamatcher. Det går att argumentera för att gästerna kan dra nytta av den förmodade matchbilden, men här väljer jag att luta mig mot hemmaplansfördelen. Ettan lämnas allena.

Avstängningar på tipset

Edimilson Fernandes (Schweiz)

Paudie O’Connor (Lincoln)

Brad Hills (Accrington Stanley)

Troy Deeney (Forest Green)

Ethan Ingram (Salford)

Calum MacDonald (Mansfield)