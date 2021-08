"Efter förlusten - City krossar motståndet"

Premier League rullar vidare med sex nya matcher under lördagen. Fem av dessa finns med på Stryktipset där Manchester City blir skyhög favorit hemma mot Norwich. Det är inte i den matchen det ska jagas utdelning. Åtta kamper från The Championship kompletterar. 15 miljoner i jackpot finns att kämpa om vilket gör saken ännu bättre. Vi är givetvis med och slåss om storkovan via andelssystemet. Knip era andelar via länken här nedan!

Överstreckningen! - 1. Leeds - Everton Everton tar poäng Det mesta var sig likt hos Leeds i premiären av Premier League. Offensivt var Bielsas mannar väldigt frejdiga och Ayling stod för ett praktmål mot Manchester United. Bakåt läckte det dock betänkligt vilket fem insläppta vittnar om. The Peacocks försökte spela en defensiv uppställning med Struijk och Cooper i mitten och Koch framför med det fungerade inte alls. United rann igenom gång efter annan. Även under försäsongen har Leeds släppt in mängder av mål och med nästan två veckor kvar av transferfönstret finns det fortfarande tid att få in en försvarare. Mot United tappade de vitklädda mittfältet också, men där kommer förstärkning redan till denna match. Kalvin Phillips, som var ordinarie i det engelska landslaget under EM, satt på bänken förra helgen och lär nu ta plats centralt. Ett viktigt tillskott för värdarna. Everton satsar på gamla rävar på tränarbänken. Efter att Carlo Ancelotti har lämnat för Real Madrid har Rafa Benítez kommit till klubben. Han fick en praktstart på sitt nya uppdrag när The Toffees besegrade Southampton med 3-1 efter att ha vänt underläge till seger i den andra halvleken. Richarlison och Calvert-Lewin hamnade båda i målprotokollet och det är en ruggigt bra toppduo. Mot Southampton backades Richarlison och Calvert-Lewin upp av nyförvärven Gray och Townsend. De såg ut att ha kommit in bra i laget. Den sistnämnda stod för en assist innan han bytte av Iwobi som också spelade fram till en kasse. Med Rodríguez drabbad av corona bör det bli samma uppställning till den här kampen. Bredden på det offensiva mittfältet är inte den bästa sedan Sigurdsson hamnade i klammeri med rättvisan, men det där är ingen enkel kvartett att hantera för ett poröst Leeds. Detta är två lag som hamnade på samma poäng i fjol. Everton kom så högt upp främst tack vare ett magnifikt bortaspel. Liverpool-gänget tog faktiskt poäng i 15 av 19 kamper på resande fot. På den här arenan vann Everton med 2-1 förra säsongen och visst ska Benítez gäng ses med bra chans att lösa poäng på Elland Road. X2 spelas. Missar matchen Diego Llorente, Leeds (muskelskada)

James Rodríguez, Everton (corona)

Gylfi Sigurdsson, Everton (ej tillgänglig) Osäker till spel Moise Kean, Everton (mjukdelsskada)

Jean-Philippe Gbamin, Everton (mjukdelsskada)

Andre Gomes, Everton (mjukdelsskada)

Krossen! - 2. Manchester City - Norwich City kör över Norwich Manchester City har fått en dålig start på säsongen. Förlusten mot Leicester följdes upp av torsk i premiären mot Tottenham. Visst hade City mycket boll mot Spurs, men de hade märkligt svårt att komma till farliga chanser. Det skulle verkligen behövas en riktig striker, som Harry Kane. Å andra sidan ska det finnas tillräckligt med offensiv klass för att på hemmaplan kunna luckra upp ett svagt Norwich. Grealish fick chansen bakom Mahrez, Torres och Sterling mot Tottenham. Det föll inte helt väl ut. Det blev mer fart på de ljusblå när Kevin De Bruyne hoppade in i den andra halvleken och är bara belgaren fit kommer han starta här. Gabriel Jesus och Bernardo Silva är två andra alternativ i offensiven. Bakåt har Stones och Walker fått ännu en veckas träning och bör starta till förmån för Aké och Cancelo. Norwich har verkligen inte fått något enkelt spelschema i början av säsongen. Liverpool, Manchester City, Leicester och Arsenal är de fyra första motståndarna. Premiären mot LIverpool slutade med en klar 0-3-förlust trots hemmaplan. Det var ingenting att säga om, även om Kanariefåglarna i vanlig ordning spelade ganska okej fotboll hade de inte alls samma spets i sitt lag som Liverpool. Pukki startade då med Cantwell och nye Rashica bakom sig och det är en trolig startuppställning igen på topp. På mittfältet tog nyförvärven Lees Melou och Gilmour plats bredvid Rupp. Hyfsade spelare hela bunten, men bakåt ser det betydligt svagare ut. Gibson och Hanley som mittbackspar framför en åldrande Krul kommer inte ha en chans att stå emot Manchester Citys anstormning. Norwich ser vassare ut framme i banan än i försvaret, men problemet i denna match är att de gröngula inte kommer få visa sina offensiva kvalitéer. Hemmalaget kommer ha upp mot 80 procent av bollen och trötta ut sina motståndare. Senast Norwich var i Premier League vann de faktiskt hemmamötet mot City, men på Etihad fick de stryk med hela 0-5. Det blir en asfaltering igen. Banketta! Missar matchen Phil Foden, Manchester City (fotskada)

Yangel Herrera, Manchester City (benskada)

Liam Delap, Manchester City (muskelskada) Osäker till spel Samuel Edozie, Manchester City (mjukdelsskada)

Ilkay Gündogan, Manchester City (axelskada)

Helgarderingen! - 3. Aston Villa - Newcastle Svårtippat på Villa Park Aston Villa har en till stora delar ny offensiv att spela ihop. Storstjärnan Jack Grealish har sålts till Manchester City för ohyggliga pengar och dessutom har Ross Barkley återgått till Chelsea. Som om inte det vore nog saknades Ollie Watkins i premiären på grund av en skada. Längst fram finns det dock en bra ersättare nuförtiden i Danny Ings som vräkt in 34 ligamål för Southampton under de två senaste säsongerna. Ings nätade också i premiären som något oväntat slutade med förlust mot Watford. Bakom den engelska strikern har Villa värvat in Buendía som stod för makalösa siffror i Norwich förra säsongen när de tog klivet upp till Premier League. 15 mål och 16 assist blev facit då och argentinaren måste komma upp i lika hög nivå detta år om tappet av Grealish ska bli mindre kännbart. Ashley Young, som hämtats in från Inter, startade också mot Watford. Skickliga spelare hela bunten, men det kommer ta tid innan de har spelat ihop sig helt och hållet. Newcastle släppte i fjol in över 60 baljor i ligaspelet och att det är svängdörrar bakåt även i år märktes i premiären mot West Ham. Trots hemmaplan blev det stryk med 2-4 för Steve Bruce mannar. Med skador på både Dúbravka och Darlow fick Woodman vakta målet, men ingen skugga ska falla på honom. 24-åringen räddade till och med en straff i matchen, även om returen slogs i mål. Emil Krafth får allt större förtroende av Bruce och lirade 84 minuter tillsammans med Clark och Fernández i försvaret. Kul för svensken, men det är inte den stabilaste försvarstrion i Premier League direkt. Framåt ser däremot Skatorna oerhört intressanta ut. Callum Wilson noterades för ett mål mot West Ham och var ständigt på språng. Bakom honom finns Saint-Maximin som i sina bästa stunder känns helt omöjlig att ta bollen av. Har fransmannen en bra dag kan han skapa chanser helt på egen hand. Dessutom har Willock, som gjorde sådan succé i våras, köpts in från Arsenal. Aston Villa ställs ut som klara favoriter i denna match, men jag tycker detta är helt öppet på förhand. De tio senaste inbördes ger två segrar vardera och sex kryss och jag vill inte ta ställning åt något håll. Jag gör det då enkelt för mig och rullar ut heltäckningsmattan på Villa Park. Missar matchen Morgan Sanson, Aston Villa (knäskada)

Mahmoud Hassan, Aston Villa (knäskada)

Douglas Luiz, Aston Villa (semester)

Martin Dúbravka, Newcastle (fotskada)

Paul Dummett, Newcastle (vadskada)

Elliot Anderson, Newcastle (höftskada) Osäker till spel Ollie Watkins, Aston Villa (lårskada)

Jamaal Lascelles, Newcastle (oklart)

Karl Darlow, Newcastle (oklart)