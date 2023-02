Efter käftsmällen - Liverpool tar revansch

Vilken underbar lördag det är vi har framför oss. Det är den tredje omgången av Tips-SM och dagen till ära finns det 16 miljoner kronor i jackpot att slåss om. För att nå fram till det skattkistan är det sex matcher från Premier League och sju bataljer från The Championship som ska tas i hamn. Analysen är klar och era andelar köper ni i vanlig ordning via länken här nedanför. Vi kör!

Revanschen! - 1. Crystal Palace - Liverpool

Liverpool slår tillbaka

Liverpool öppnade mötet med Real Madrid i ett rasande tempo och hade snabbt gått upp till 2-0. Efter det föll Klopps gäng ihop fullständigt och när domaren blåste av matchen lös 2-5 på resultattavlan. Som jag var inne på inför den matchen håller inte Fabinho och Henderson på den yppersta nivån längre och även om Bajcetic är en talang utöver det vanliga är han inte färdig än.

Det finns dock glädjeämnen hos de rödklädda. Núnez stod för ett vackert mål efter en precis framspelning av Salah. Samme Salah gjorde dessutom tvåan själv efter en rejäl tavla av Courtois. Ihop med Gakpo ser Liverpools anfall hela tiden farligt ut. Inte blir det sämre av att både Jota och Firmino finns att tillgå. Mot ett motstånd av Crystal Palace kaliber blir det enklare att skapa chanser än vad det var mot Real.

Crystal Palace har åtta raka tävlingsmatcher utan seger och har väldigt mycket att jobba på. Fyra kryss på de fem senaste omgångarna av Premier League kan se bra ut på pappret, men i tre av dessa fajter (mot Brighton, Manchester United och Newcastle) var en poäng rena rånet. Speciellt mot Brighton där Palace räddades av en inkompetent VAR-domare som inte kunde offside-regeln.

Det såg något bättre ut senast mot Brentford där Arsenal-lånet Lokonga gjorde sin första start på mitten för klubben. Ihop med Doucouré såg belgaren ut att trivas. Med Ahamada på bänken finns det alternativ på mittfältet. Backlinjen är också helt okej med Andersen och Guehi som mittlås. Det saknas dock en joker som kan luckra upp motståndarförsvaren och frånvaron av skadade Wilfried Zaha kan inte överskattas.

Liverpool har två raka segrar i Premier League och även om det finns en viss osäkerhet i truppen efter kölhalningen mot Real Madrid är jag inne på att Klopp lyckas vända nederlaget till tändvätska. The Reds vill visa för omgivningen att de kan mycket bättre än vad som visades upp i tisdags. Tvåan kan säkerligen streckas något hårt, men det kan inte hjälpas.

Missar matchen

Wilfried Zaha, Crystal Palace (knäseneskada)

Calvin Ramsay, Liverpool (knäskada)

Thiago, Liverpool (muskelskada)

Ibrahima Konaté, Liverpool (knäseneskada)

Luis Díaz, Liverpool (knäskada)

Arthur, Liverpool (lårskada)

Osäker till spel

Joel Ward, Crystal Palace (vadskada)

Tyrick Mitchell, Crystal Palace (mjukdelsskada)

Storfavoriten! - 2. Bournemouth - Manchester City

City går inte att lita på

Som vanligt när de är med på kupongen heter den största favoriten Manchester City. I onsdags spelade de 1-1 mot RB Leipzig i Champions League och det var en match med två ansikten. I den första halvleken dominerade Guardiolas mannar händelserna fullständigt medan det såg desto virrigare ut i den andra akten. Det ska dock sägas att City inte skapade speciellt många farliga chanser under matchen.

Trots det enorma bollinnehavet så verkade engelsmännen nöjda med att bara spela runt och runt hela tiden utan att hota i djupled. De nådde faktiskt inte ens upp i 1,00 i xG. En anledning till detta var såklart att Kevin De Bruyne saknades på grund av sjukdom och hans status är i skrivande stund oklar. I Premier League kommer Manchester City närmast från 1-1 borta mot Nottingham och i dagsläget känns de långt ifrån omöjliga att stoppa.

Bournemouth har klättrat över nedflyttningsstrecket genom att ta poäng i tre av sina fyra senaste omgångar. 1-0 borta mot Wolverhampton var ett styrkebesked där Tavernier blev matchens enda målskytt. Det viktigaste är att de rödsvarta har fått ordning på sitt försvarsspel. The Cherries har inte släppt in mer än ett mål i någon av sina fyra senaste omgångar av Premier League.

Jack Stephens har visat rutin sedan han lånades in från Southampton och kompletterar Senesi bra i mittförsvaret. Dessutom har sydkustlaget en bra sköld på mittfältet i jordfräsen Jefferson Lerma om han bara är frisk efter veckans period med feber. Längre fram i banan har Traoré och Ouattara sett till att Bournemouth har större hot och även Semenyo är ett intressant nyförvärv. Spännande lirare som säkerligen kommer inspireras av att ställas mot City.

Det är inget snack om att Manchester City är ett mycket bättre lag i grunden och kommer dominera detta möte från start. Om de bara väljer att spela runt istället för att hota, som fallet var i Leipzig, är jag dock långt ifrån övertygad om att detta blir någon överkörning. Tvåan streckas som väntat hårt och då är jag snabbt framme och garderar med åtminstone ett rensande kryss.

Missar matchen

Lewis Cook, Bournemouth (knäskada)

David Brooks, Bournemouth (knäseneskada)

John Stones, Manchester City (knäseneskada)

Osäker till spel

Jordan Zemura, Bournemouth (mjukdelsskada)

Jefferson Lerma, Bournemouth (sjuk)

Marcus Tavernier, Bournemouth (muskelskada)

Ilya Zabarnyi, Bournemouth (vristskada)

Lloyd Kelly, Bournemouth (mjukdelsskada)

Junior Stanislas, Bournemouth (muskelskada)

Kevin De Bruyne, Manchester City (sjuk)

Aymeric Laporte, Manchester City (sjuk)

Spiken! - 3. Leicester - Arsenal

Arsenal befäster serieledningen

Allt såg ut att gå emot Arsenal. Prestationerna gick ner och som om inte det vore nog stod VAR-domare för så horribla misstag att de fick sparken. Gott så, men inte gav det The Gunners sina poäng tillbaka. När Londonklubben dessutom hamnade i underläge två gånger om mot Aston Villa kraxade olyckskorparna högljutt. Då stod Arsenal för en vändning som kan ha varit helt avgörande för hur denna guldstrid kommer sluta.

Jorginho fick en ohygglig träff på bollen på övertid och hade verkligen marginalerna på sin sida när bollen tog i ribban och sedan ner på Martínez huvud och in i mål. Ett mål som gav en enorm boost åt Arsenal som nu kommer med rest tuppkam. Jorginho var vass i spelet med boll på Villa Park, men visade sina defensiva brister och visst saknas Thomas Partey på mitten. Han är tveksam till spel här. Däremot är Nelson och Smith Rowe tillbaka vilket ger Arteta fler alternativ på bänken.

Leicester skapade flera högkalibriga chanser borta mot Manchester United, men stoppades då av en strålande David De Gea som stod för några svettiga parader. Maddison, Iheanacho, Barnes och Tete visade ändå gott gry och det är en kvartett som kommer hota serieledarnas försvar hemma på King Power Stadium. Då finns dessutom Jamie Vardy att tillgå på bänken.

Defensivt ser det inte lika tryggt ut och det är svårt att snacka bort att The Foxes släppte in tre baljor på Old Trafford. Faes och Souttar är en ganska trög mittbacksduo som bör få problem med kvicka lirare som Martinelli och Nketiah. Nye Kristiansen har gjort det helt okej på sin vänsterback, men ställs nu på prov då han möter Bukayo Saka som tveklöst varit en av seriens allra bästa spelare under säsongen.

Arsenal har fyra raka segrar mot Leicester och samtliga dessa triumfer har tagits med två bollars marginal. I höstas slutade mötet på Emirates 4-2 till huvudstadslaget. Jag tror att de rödvita besökarna rider vidare på den energivåg som laget fick efter vändningen mot Aston Villa och tar tag i detta möte från start. Saliba och Gabriel håller koll på Iheanacho och Arsenal tar tre blytunga poäng.

Missar matchen

James Justin, Leicester (hälseneskada)

Ryan Bertrand, Leicester (knäskada)

Gabriel Jesus, Arsenal (knäskada)

Mohamed Elneny, Arsenal (knäskada)

Osäker till spel

Jonny Evans, Leicester (muskelskada)

Thomas Partey, Arsenal (muskelskada)

