"Efter målet - ny chans för Elanga"

Spiken! - 1. Southampton - Manchester City City vinner igen Pep Guardiola har fått sitt Manchester City att bli en riktig vinstmaskin och frågan är om de regerande mästarna inte redan har avgjort kampen om ligatiteln. Förra helgen besegrade City en av konkurrenterna Chelsea med 1-0 och det var en match de ljusblåa dominerade kraftigt. Den vinsten var den 13:e raka mot engelskt motstånd och det är svårt att se vilka som ska få stopp på detta väloljade maskineriet. Kevin de Bruyne gjorde matchens enda mål mot Chelsea och bildade då ett grymt spelskickligt mittfält tillsammans med Rodri och Bernardo Silva. Då finns även Gündogan att tillgå på bänken. Längre fram i banan närmar sig Sterling storformen och skojade friskt med Marcos Alonso. Hans insats gjorde att Riyad Mahrez, som spelar AFCON med sitt Algeriet, inte saknades. Southampton torskade borta mot Wolverhampton med 1-3 i sin senaste match, men det är hemma på sydkusten The Saints gör sina bästa resultat. Här har Hasenhüttls mannar tagit poäng i nio av tio matcher under säsongen. Det inre mittfältet med Ward-Prowse, Romeu och Diallo är hårt arbetande och kommer inte lägga några fingrar emellan. De kommer försöka få De Bruyne och company ur rytm. Backlinjen med Lyanco, Salisu och Bednarek är okej, men det är inga omöjliga spelare att passera. De kommer få jobba hårt denna lördag. Framåt startade Broja och Redmond mot Wolverhampton, men med Ché Adams, Shane Long och Adam Armstrong som tänkbara ersättare skulle det inte förvåna om Hasenhüttl väljer andra spelare nu. Djenepo saknas däremot på grund av spel i AFCON. Southampton löste faktiskt 0-0 när lagen möttes på Etihad i början av säsongen och det är ett resultat de rödvita säkerligen skulle vara nöjda med igen. Då hade dock inte den ljusblåa maskinen rullat igång ordentligt och det blir betydligt svårare att stå emot ett av världens bästa lag nu. Tvåan kommer streckas hårt, som vanligt när City spelar match, men det kan inte hjälpas. Spika på! Missar matchen Moussa Djenepo, Southampton (landslagsuppdrag)

Valentino Livramento, Southampton (knäskada)

William Smallbone, Southampton (vadskada)

Riyad Mahrez, Manchester City (landslagsuppdrag)

Samuel Edozie, Manchester City (knäskada)

Liam Delap, Manchester City (vristskada)

Benjamin Mendy, Manchester City (avstängd av klubben) Osäker till spel Theo Walcott, Southampton (corona)

Mohamed Elyounoussi, Southampton (corona)

Alex McCarthy, Southampton (knäseneskada)

Oleksandr Zinchenko, Manchester City (corona)

Cole Palmer, Manchester City (corona)

Nathan Aké, Manchester City (corona)

Höjdaren! - 2. Manchester United - West Ham Fördel United på Old Trafford Manchester United-publiken har fått en ny gunstling. När storlaget besegrade Brentford med 3-1 för några dagar sedan var det Anthony Elanga som öppnade målskyttet, hans första i Premier League. Rangnick har ett gott öga till sin svensk och visst lär han få fler chanser, kanske redan nu. Insatsen mot Brentford var ett litet steg i rätt riktning för Man U, men samtidigt ska det sägas att de faktiskt förlorade xG. Det har inte känts speciellt harmoniskt i Manchester Uniteds trupp sedan Ralf Rangnick tog över tyglarna och under onsdagen fick vi återigen se en missnöjesyttring från en av spelarna. Cristiano Ronaldo visade väldigt tydligt vad han tyckte om att bli utbytt. Samtidigt har portugisen varit skadad och det kändes som helt rätt beslut att ge honom lite vila. Cavani och Shaw saknades då på grund av skador och lär inte finnas med nu heller. Truppen ser trots det väldigt stark ut. West Ham stod för en riktigt svag insats hemma mot ett skadedrabbat Leeds i sin senaste ligamatch. Det blev förlust med 2-3, trots hemmaplan, och det var alldeles för enkelt att bryta igenom The Hammers försvarslinje. Issa Diop var en säkerhetsrisk, både i försvarsspelet och i uppspelen, och borde egentligen ersättas. Med Ogbonna skadad och Zouma tveksam till spel finns det dock inte många försvarare att plocka in istället. Offensivt såg West Ham ändå ganska bra ut och de hade 2,35 i expected goals mot Leeds 2,27. Jarrod Bowen fortsätter att göra mål och har nu noterats för fyra fullträffar på sina tre senaste matcher. Med Fornals och Vlasic bildar han en kreativ trio bakom buffeln Michail Antonio. På mittfältet har Tomás Soucek saknats ett par matcher på grund av corona och det har märkts. Tjecken behövs och han kan möjligen delta här. Det hade gett gästerna en rejäl boost. Kan Soucek starta tillsammans med Declan Rice, som för övrigt ryktats till Manchester United under en lång tid, bör gästerna ta tag i mittfältet. Det är en starkare duo än Fred och McTominay som troligen kommer starta för Manchester United. Känslan är dock att värdarnas offensiva stjärnor ska kunna springa sönder West Hams ganska svaga försvar. Ettan är därför första tecken att rita ned, men då den streckas hårt är det inte fel att gardera. Missar matchen Luke Shaw, Manchester United (knäseneskada)

Edinson Cavani, Manchester United (muskelskada)

Paul Pogba, Manchester United (lårskada)

Hannibal Mejbri, Manchester United (landslagsuppdrag)

Eric Bailly, Manchester United (landslagsuppdrag)

Amad Diallo, Manchester United (landslagsuppdrag)

Saïd Benrahma, West Ham (landslagsuppdrag)

Angelo Ogbonna, West Ham (knäskada) Osäker till spel Aaron Wan-Bissaka, Manchester United (corona)

Jesse Lingard, Manchester United (mjukdelsskada)

Mark Noble, West Ham (mjukdelsskada)

Tomás Soucek, West Ham (corona)

Kurt Zouma, West Ham (knäseneskada)

Bottenmötet! - 3. Leeds - Newcastle Oviss match på Elland Road Leeds stod för en imponerande bortamatch mot West Ham förra helgen och kunde åka hem med en 3-2-seger i bagaget. Detta trots att skadeläget var allt annat än bra och att Bielsa tvingades byta ut både Forshaw och Junior Firpo i den första halvleken. Leeds visade prov på stor moral och Jack Harrison gjorde sitt livs match i offensiven med ett hattrick. Viktiga poäng för Leeds som nu har en bra bit ner till nedflyttningsplatserna. Det ska dock sägas att The Peacocks förlorade xG i den matchen och inte såg helt täta ut i försvaret. Struijk och Ayling gjorde det okej i mittförsvaret och Koch jobbade hårt strax framför, men visst saknas spelare som Cooper och Phillips. Llorente är åtminstone tillbaka efter sin avstängning och lär kliva in i mittförsvaret. Framåt jobbade Daniel James hårt medan Raphinha som vanligt var sevärd. Det skulle dock behövas en riktig striker och om Bamford kan delta är det mycket värt. Newcastle har bestämt sig för att värva sig ur krisen, inte helt otippat efter att saudierna tog över och gjorde Skatorna till världens rikaste klubb. Chris Wood har köpts för närmare 300 miljoner kronor och även om det är en hyfsad anfallare är det en smått bisarr affär. 300 miljoner för en 30-åring som i princip är en något uppdaterad version av Peter Crouch är väldigt mycket pengar. Wood startade ihop med Saint-Maximin och Fraser på topp mot Watford förra helgen i en match som slutade 1-1. I backlinjen hittades då Kieran Trippier som värvats in från Atlético Madrid. Det är en skicklig ytterback som kommer göra mycket nytta i Newcastle. På mittfältet lär Longstaff, Shelvey och Joelinton starta igen och det är en trio som alltid arbetar hårt. Vi bör åtminstone få se en stark kämpainsats av Eddie Howes mannar. Leeds ställs ut som ganska klara favoriter i den här matchen och visst har de tagit poäng i sju av tio hemmamatcher under säsongen. Med alla skador och osäkra spelare är det dock inget lag att hålla i handen och här tycker jag de blir övervärderade. Newcastle har visserligen enormt svårt att vinna matcher och har ännu inte segrat på bortaplan, men spelare för spelare skiljer det i dagsläget inte speciellt mycket mellan dessa två manskap. Räcker plånboken till plockas alla tecken med på Elland Road. Missar matchen Liam Cooper, Leeds (knäseneskada)

Kalvin Phillips, Leeds (knäseneskada)

Charlie Cresswell, Leeds (axelskada)

Joe Gelhardt, Leeds (vristskada)

Tyler Roberts, Leeds (muskelskada) Osäker till spel Jamie Shackleton, Leeds (hälseneskada)

Patrick Bamford, Leeds (höftskada)

Júnior Firpo, Leeds (knäseneskada)

Adam Forshaw, Leeds (knäseneskada)