"Efter mardrömsstarten - Hammarby till final"

Kvartsfinalen! - 1. Middlesbrough - Chelsea Middlesbroughs cupäventyr tar slut Middlesbrough är i kvartsfinal i FA-cupen och det är inget snack om att de förtjänar att vara här. På sin resa har de rödklädda slagit ut Manchester United efter straffar och Tottenham efter förlängning. Speciellt mot de sistnämnda såg Boro riktigt bra ut. I ligaspelet är de i allra högsta grad med i kampen om en playoff-plats mot Premier League så det är inte helt omöjligt att dessa lag spelar i samma division kommande säsong. Närmast kommer Chris Wilders Middlesbrough från en 2-0-seger borta mot Birmingham där McNair dessutom passade på att missa straff. Januarilånen Connolly och Balogun stod för målen där den sistnämnde mycket vackert skruvade in en boll från en bit ut. Viktigt för båda anfallarna som haft svårt med målskyttet sedan de kom till sin nya klubb. Det är dock viss skillnad på att möta Roberts eller Rüdiger. Det lär bli tuffare nu. Det känns som att Chelseas spel hackar en del och att nästa förlust hela tiden är precis runt knuten. Men The Blues fortsätter att vinna matcher, senast borta mot Lille i Champions League under onsdagen. Thomas Tuchels mannar vände då 0-1 till 2-1 efter mål av Pulisic och Azpilicueta. Det var den elfte vinsten på de tolv senaste tävlingsmatcherna om övertidssegrarna mot Palmeiras och Plymouth räknas in. I FA-cupen har Chelsea haft en del problem på vägen. Det krävdes som sagt förlängning för att slå ut lilla Plymouth och senast mot Luton låg huvudstadslaget under två gånger om, men kunde vända till 3-2. Känslan är dock att ju närmare finalen vi kommer, desto mer fokuserade är Chelsea. Mot Lille startade spelare som Lukaku, Mount, Loftus-Cheek, Werner och Ziyech på bänken. Det säger en del om kvalitén på truppen. Chelsea kan därmed rotera rätt friskt i sitt lag och ändå ställa en sylvass elva på benen. Den lyxen har inte riktigt Middlesbrough. Visst kommer värdarna sälja sig dyrt hemma på Riverside, men spelare för spelare är de ett par nivåer ner. Tvåan kommer säkerligen streckas upp mot 80 procent, men på den här luriga kupongen är det en vettig spik ändå. Missar matchen Reece James, Chelsea (muskelskada)

Callum Hudson-Odoi, Chelsea (vadskada)

Ben Chilwell, Chelsea (knäskada) Osäker till spel Marcus Browne, Middlesbrough (knäskada)

Andraz Sporar, Middlesbrough (sjuk)

James Léa Siliki, Middlesbrough (sjuk)

Andreas Christensen, Chelsea (oklart)

Toppmötet! - 3. Huddersfield - Bournemouth Bournemouth skapar luft ner till tredjeplatsen Vilken match det stundar på John Smith’s Stadium under lördagen. Inför helgens matcher ligger Bournemouth på andraplatsen i tabellen som ger spel i Premier League nästa säsong medan Huddersfield befinner sig en placering och tre poäng bakom. Då Hudds har spelat tre matcher fler är det dock klar fördel sydkustgänget i den kampen och värdarna behöver nog vinna här för att kunna utmana hela vägen in i kaklet. The Terriers kommer dock från en svag insats mot Millwall där det blev stryk med 0-2 och där Hudds torskade xG med 2,69 - 0,60. Det var tredje raka tävlingsmatchen utan seger och kanske börjar verkligheten till sist komma ikapp Corberáns mannar som har sprungit overkligt bra under säsongen. Ward, Holmes och Sinani är skickliga offensiva spelare, men på det stora hela är truppen inget speciellt. Då kan Bournemouth mönstra en betydligt starkare elva även fast de saknar Moore, Stanislas och Brooks på grund av skador. Det finns gott om alternativ i fören utan den trion och vi bör se Christie, Solanke och Anthony från start. En trio som är kapabel till att hitta luckor på detta Huddersfield. Jamal Lowe och Siriki Dembélé (ny från Peterborough) är två andra anfallare som har hög kapacitet. Längre bak i banan ser det hur stabilt ut som helst. Jefferson Lerma och Philip Billing bildar seriens kanske allra bästa mittfält och där finns även Cook, Marcondes och Cantwell som alternativ. Kelly, Phillips och Cahill slåss om om startplatserna i mittförsvaret och här får Bournemouth tillbaka högerbacken Adam Smith från avstängning. Ett komplett lag på den här nivån. Visst har Bournemouth haft en del problem mot slutet och tappat poäng i tre av de fyra senaste omgångarna, men de är ett av seriens allra bästa bortalag med raden 9-4-4. The Cherries vann dessutom höstmötet mellan lagen med 3-0 och har fem raka segrar i inbördes möten. Ett skickligare Bournemouth avgör mer eller mindre kampen om andraplatsen. Tvåan lämnas ensam. Missar matchen Ryan Schofield, Huddersfield (axelskada)

Rolando Aarons, Huddersfield (benskada)

Álex Vallejo, Huddersfield (knäskada)

Kieffer Moore, Bournemouth (fotskada)

Leif Davis, Bournemouth (höftskada)

Junior Stanislas, Bournemouth (knäseneskada)

David Brooks, Bournemouth (cancer) Osäker till spel Robert Brady, Bournemouth (oklart)

Semifinalen! - 13. Hammarby - Elfsborg Hammarby till final De regerande cupmästarna Hammarby fick en mardrömsstart i förra veckans kvartsfinal mot IFK Norrköping. Östgötarnas specielle målskytt Christoffer Nyman satte dit två snabba mål och uppförsbacken var brant för de grönvita stockholmarna. Bajen arbetade sig dock in i matchen och lyckades vända på steken. Nahir Besara, som är ny för Örebro, var instrumental i vändningen med både mål och assist. Han bildar ett mycket kreativt mittfält tillsammans med Bojanic och Andersen. Längst fram var slitvargen Selmani lika nyttig som vanligt och stod även han för både mål och assist. Han saknade sin radarpartner Gustav Ludwigson mot Peking då den hårfagre anfallaren var sjuk, men nu ska den ettrige strikern vara tillbaka igen. Då ser Bajen riktigt vassa ut och på hemmaplan ska de gälla som favoriter mot i stort sett vilket svenskt motstånd som helst. Elfsborg tog sig hit via en 1-0-seger över IFK Göteborg hemma i Borås där Jacob Ondrejka vek in från vänsterkanten och bombade in matchens enda mål. 19-åringen påminner en hel del om Jesper Karlsson och ser ut att ha gått framåt rejält under vintern. Där har Elfsborg en riktig guldklimp som troligen blir nästa stora försäljning för de gulsvarta. Men först ska han försöka ta sitt Elfsborg till final i cupen. Ondrejka startade på topp ihop med Frick och Okkels mot Blåvitt samtidigt som Bernhardsson och Alm hoppade in i den andra halvleken. Det är en kvintett som har väldigt mycket att ge i det offensiva spelet och mycket väl kan störa Hammarbys försvar. I övrigt ser det dock ganska tunt ut. Mot IFK startade Söderberg, Römer och Olsson på mittfältet. En trio som kommer bli uppkäkade av Bajens centrala spelare. Tre av de fyra senaste mötena mellan lagen har slutat oavgjort och Elfsborg slutade som bekant före Hammarby i den allsvenska tabellen förra säsongen. De gulsvarta kommer därmed in med ganska hög svansföring här, men jag tycker att Hammarby är längre fram med sitt lagbygge än vad boråsarna är. Kan Bajen bara få en bättre start än senast vinner de detta. Trolig etta som spikas trots lite väl hårt streckning. Missar matchen Jón Guðni Fjóluson, Hammarby (knäskada)

Abdul Khalili, Hammarby (knäskada)

Maudo Jarjué, Elfsborg (knäskada)

Viktor Widell, Elfsborg (knäskada)

Simon Strand, Elfsborg (lårskada)

Emmanuel Boateng, Elfsborg (lårskada)