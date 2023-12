"Efter ödesmatchen - Isaks vecka blir bara sämre"

Lördagens Stryktips innehåller ett gäng tyngre favoriter som behöver hanteras i jakten på storkovan. Chelsea och Manchester City tror jag blir svåra att fälla, men Bournemouth, Leeds och Southampton ser desto bräckligare ut. Ett spännande drag hittas dessutom i Englands norra delar. Andelarna hittas via länken nedan – mot 13 rätt!

Favoriten! - 3. Chelsea - Sheffield United

Upp till bevis för Chelsea - till Stryktipset

Det är min själ inte lätt att bli klok på Chelsea. Truppen är spännande, den underliggande statistiken är bra och titt som tätt står Pochettinos mannar för iögonfallande insatser. 4-4 mot Manchester City var i min bok ett styrkebesked. Tre raka förluster på bortaplan med totalt 2-8 är allt annat än styrkebesked. När de blåkläddas resultat varierar mellan högt och lågt är det inte svårt att förstå varför de skvalpar runt på den nedre halvan av Premier League.

Med det sagt vänder svårighetsgraden på motståndet från och med denna lördag. Sheffield United blir den första uppgiften i ett så kallat långvarigt grönt schema i Fantasy Premier League. Jag sitter lastad med två Chelsea-spelare i mitt lag och hade gärna haft en tredje om Pochettinos gäng bara hade visat en gnutta mer kontinuitet. Den kanske kommer under lördagen.

Sheffield United är ett lag som Chelsea bara ska städa av utan större svårigheter. Sterling, Palmer och Gallagher kan alla öppna upp The Blades på egen hand och Nkunku sägs vara väldigt nära sin tävlingsdebut efter den svåra skadan. Samma visa gäller för Lavia som på sikt blir en vital del för det centrala mittfältet. Håller The Blues bara ihop helheten blir jag inte förvånad om Sheffield United kvävs på Stamford Bridge.

Chris Wilder är som bekant tillbaka på gästernas tränarpost och effekten av detta blev omedelbar när Brentford besegrades med 1-0 i den senaste omgången. De rödvita lyckades begränsa ytorna för Thomas Franks gäng, men det ska sägas att Brentford saknade ett koppel av spelare – bland annat Toney och Mbeumo – som hade kunnat göra skillnad mot tabelljumbon.

På resande fot har grabbarna från stålstaden bara tagit en poäng och jag har svårt att se skörden växa i London. Chelsea borde vara revanschsugna efter den platta insatsen mot Everton och jag förväntar mig att de hemmahörande trampar gasen i botten från start. Tvingas jag välja mellan Chelsea och Manchester City spikar jag de sistnämnda på andelssystemet, men på denna analys står bägge drakarna på egna ben. Etta.

Notabla avbräck

Reece James, Chelsea (knäseneskada)

Lesley Ugochukwu, Chelsea (muskelskada)

Carney Chukwuemeka, Chelsea (knäskada)

Ben Chilwell, Chelsea (knäseneskada)

Wesley Fofana, Chelsea (knäskada)

Jack Robinson, Sheffield United (avstängd)

Chris Basham, Sheffield United (benskada)

John Egan, Sheffield United (benskada)

Tom Davies, Sheffield United (lårskada)

Osäker till spel

Christopher Nkunku, Chelsea (knäskada)

Roméo Lavia, Chelsea (ankelskada)

Malo Gusto, Chelsea (matchotränad)

Robert Sánchez, Chelsea (knäskada)

Marc Cucurella, Chelsea (ankelskada)

George Baldock, Sheffield United (benskada)

Rhian Brewster, Sheffield United (matchotränad)

Banken! - 4. Manchester City - Crystal Palace

City är en bank - till Stryktipset

Den stora frågan som präglar mötet – och alla Fantasy Premier League-managers – mellan Manchester City och Crystal Palace är hur statusen är på Erling Haaland. Den norska målmaskinen kom inte till spel mot Luton och Pep Guardiola har ordagrant sagt att Haaland väntas tillbaka på träningsanläggningen i torsdags. Inte ett knyst mer än så. Tack för ingenting.

Doku är ett annat frågetecken medan De Bruyne fortfarande är borta från spel. The Citizens kan dock inte klaga på sitt truppläge när det jämförs med Crystal Palaces dito. Min kvalificerade gissning är att Roy Hodgson inte sovit som en stock de senaste dagarna. Ayew, Doucouré och Henderson är definitivt borta från spel. Som om inte det vore nog finns farhågor för att Lerma, Johnstone, Édouard, Mitchell och Eze missar mötet med City.

Samtliga är mer eller mindre tveksamma till att ens vara med i truppen vilket ger mörka förutsättningar inför lördagen. Då finns det roligare opponenter att ställas mot. Manchester City var förvisso i farten i veckans Champions League, men Pep Guardiola valde som väntat att ställa en reservbetonad startelva på benen borta mot Röda Stjärnan. Det räckte ändå till en 3-2-seger där bland annat ungdomarna Bobb och Hamilton hittade rätt.

Under lördagen lär det bli andra bullar i Guardiolas startelva. Vändningen från 0-1 till 2-1 mot Luton var förlösande för City som dessförinnan var segerlösa i fyra raka ligamatcher. För att inte göra glappet upp till Liverpool och Arsenal alldeles för stort har de ljusblå inte råd att ge bort fler poäng under vintern. Mot ett skadeskjutet Crystal Palace ser jag bara extrema omständigheter stå i vägen för de regerande mästarna.

Skulle Haaland inte komma till spel står Álvarez redo att ta plats som spjutspets. Uppbackad av Silva, Grealish och Foden bör argentinaren kunna trivas med tillvaron mot ett lag som kan sakna båda sina dugliga målvakter, båda sina defensiva mittfältare samt sin ordinarie vänsterback. Ettan kommer att bli kupongens största favorit och det får anses vara befogat. City är en bankspik.

Notabla avbräck

Kevin De Bruyne, Manchester City (knäseneskada)

Jordan Ayew, Crystal Palace (avstängd)

Cheick Doucouré, Crystal Palace (hälskada)

Rob Holding, Crystal Palace (ankelskada)

Jesurun Rak-Sakyi, Crystal Palace (knäseneskada)

Dean Henderson, Crystal Palace (lårskada)

Osäker till spel

Erling Haaland, Manchester City (fotskada)

Jérémy Doku, Manchester City (muskelskada)

Jefferson Lerma, Crystal Palace (knäseneskada)

Sam Johnstone, Crystal Palace (vadskada)

Odsonne Édouard, Crystal Palace (knäskada)

Tyrick Mitchell, Crystal Palace (höftskada)

Eberechi Eze, Crystal Palace (ankelskada)

Draget! - 5. Newcastle - Fulham

Jag tar bort Newcastle! - till Stryktipset

Det ville sig inte för Newcastle i veckans ödesmatch. För att nå avancemang i Champions League var The Magpies tvingade att slå Milan samtidigt som PSG maximalt fick spela oavgjort mot Dortmund. Önskningen slog in på Signal Iduna Park där resultatet skrevs till 1-1, men på St James’ Park kulminerade den på förhand laddade aftonen i ett rejält antiklimax.

Hela norra England gick upp i lågor när Joelinton gav Newcastle ledningen i den första halvleken. The Magpies kunde haft ledningen med större siffror i halvtid, men efter vilan smög sig nervositet in hos värdarna. Milan erbjöds en väg tillbaka in i matchen och när engelsmännen sträckte ut fingret nafsade Rossoneri i sig hela handen. 1-0 tappades till 1-2 för Howes gäng som därmed är borta från allt vad Europaspel heter.

Med tanke på det fortfarande ansatta truppläget samt jakten på topp 4 är det en fördel, men jag tror att uttåget kan påverka insatsen mot Fulham negativt. Pope, Trippier, Tonali, Willock och Barnes saknas mot The Cottagers som i sin tur har prickat in formtoppen lagom till den hektiska vintern. Även om det nästan tycks vara en garanti att Newcastle står för starka insatser på sin hemmabana kan jag inte blunda för förutsättningarna inför helgen.

Fulham ståtar med tre segrar på de fyra senaste och vid samtliga tillfällen har Marco Silvas gäng gjort minst tre mål. 5-0-segrarna mot Nottingham och West Ham har onekligen stärkt självförtroendet hos gästerna som inte ska räknas bort i norra England. Sedan Mitrovic föll för locktonerna från Saudiarabien har de tillresta saknat en spjutspets av rang. Fram har Raúl Jiménez klivit.

Mexikanen har haft en tuff period efter den svåra huvudskadan, men med tre mål på de två senaste ser “Rally” ut att ha hittat samma nivå som under tiden i Wolverhampton. Tillsammans med Wilson, Pereira och Iwobi ser jag Jiménez skapa stora problem för en väldigt sliten motståndare. Ett slag ska även slås för Tom Cairney som upplever en renässans under Silvas ledning. Jag tror att ettan sticker iväg och väljer därför att vända på klacken. X2 gillas skarpt på St James’ Park.

Notabla avbräck

Sandro Tonali, Newcastle (avstängd)

Kieran Trippier, Newcastle (avstängd)

Nick Pope, Newcastle (axelskada)

Sven Botman, Newcastle (knäskada)

Joe Willock, Newcastle (hälskada)

Jacob Murphy, Newcastle (axelskada)

Elliot Anderson, Newcastle (ryggskada)

Harvey Barnes, Newcastle (tåskada)

Issa Diop, Fulham (fotskada)

Osäker till spel

Willian, Fulham (knäseneskada)

Adama Traoré, Fulham (matchotränad)