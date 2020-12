"Efter skrällen - City spänner musklerna"

Det blev rejält spännande i veckan då jag var rätt ute på det mesta. Till sist fick vi nöja oss med 11 rätt efter att Brighton fått ett mål bortdömt och Napoli dragit på sig straff och rött. Det är bara att ta nya tag och under lördagen ska vi titta till ett Stryktips där tre matcher plockas från Premier League medan resterande tio fajter hämtas från The Championship. Precis som det ska vara med andra ord! Vi kör igång direkt och glöm inte att köpa en andel via länken här nedan!