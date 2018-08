Efter smakstarten - Chelsea favoriter i derbyt

Höjdaren - 1. Chelsea - Arsenal

Sarri får fira igen!

Arsenal var inblandade i ett stormöte förra veckan, men redan under lördagskvällen är det dags för nästa heta batalj för de rödvita. Unai Emery beger sig från norra till sydvästra London för ett härligt derby mot Chelsea.

Maurizio Sarri fick en smakstart på Premier League med sitt Chelsea förra lördagen. Huddersfield besegrades komfortabelt med 3-0 efter mål av N’Golo Kanté, Pedro och nyförvärvet Jorginho. Ett resultat som speglade matchbilden då The Blues var tämligen överlägsna utan att för den sakens skull vara glimrande.

Försvaret sattes inte på några större prov på John Smith’s Stadium men fyrbackslinjen med Azpilicueta, Rüdiger, David Luiz och Alonso kändes stabil. Viktigt var också att världens dyraste målvakt, Kepa Arrizabalaga, fick en bra start i sin nya omgivning och fick hålla nollan.

Storstjärnan Eden Hazard vilades från start senast men kom in i slutet av den andra halvleken och såg riktigt hungrig ut. Han hann med en fin assist under sin dryga kvart på plan. Här kommer belgaren, som var VM:s näst bästa spelare bakom Luka Modric, garanterat starta.

Arsenal hade en tyngre premiär när det som väntat blev förlust mot Manchester City på Emirates Stadium. 2-0 till Pep Guardiolas mannar skrevs siffrorna till och det var fullt välförtjänt. The Gunners visade stundtals fina tendenser men mittfältet med Granit Xhaka och nyförvärvet Mattéo Guendouzi blev uppätet. Mesut Özil var dessutom riktigt blek och är med all rätta ifrågasatt av fansen.

Ett par ändringar lär göras av Unai Emery inför lördagens match. Att Lucas Torreira ersätter Guendouzi på innermittfältet är ingen vild gissning. På vänsterbacken behövs också en förändring då talangen Ainsley Maitland-Niles fick kliva av senast och blir borta i två månader. Sead Kolasinac är skadad sedan tidigare och frågan är nu om Nacho Monreal hinner bli spelklar. Annars blir det troligen rutinerade Stephan Lichtsteiner som går in i startelvan.

Offensivt stod Alexandre Lacazette för ett piggt inhopp senast men det är tveksamt om Emery vågar ställa upp med en så offensivt inriktad uppställning som med Aubameyang och Lacazette tillsammans från start. Troligt är att Mkhitaryan, Özil och Ramsey återigen får förtroendet på de offensiva mittfältspositionerna med Aubameyang som spjutspets.

Oavsett så blir detta en extremt svår uppgift för detta nya Arsenal som har mycket att jobba på. The Gunners har inte lyckats besegra Chelsea på Stamford Bridge på de sju senaste besöken och inte mycket talar för att den sviten ska brytas. Jag håller hemmalaget som det bättre för stunden och spikar ettan på samtliga system.

Missar matchen

Laurent Koscielny, Arsenal (hälskada)

Sead Kolasinac, Arsenal (knäskada)

Ainsley Maitland-Niles, Arsenal (lårskada)

Carl Jenkinson, Arsenal (vristskada)

Marco van Ginkel, Chelsea (korsbandsskada)

Osäker till spel

Nacho Monreal, Arsenal (knäskada)

Cesc Fàbregas, Chelsea (knäskada)

Skrällen? - 3. Leicester - Wolverhampton

Wolves tar poäng på King Power Stadium?

På King Power Stadium väntar en intressant match under lördagen. Två lag som på pappret ser mycket spännande ut, Leicester och Wolverhampton, ska göra upp om tre poäng i East Midlands.

Leicester stod för en spelmässigt fullt godkänd premiär men föll likväl med 1-2 på Old Trafford. Manchester United tog tidigt ledningen på straff genom Paul Pogba. Därefter hade dock The Foxes flera bra lägen till kvittering men istället kunde Luke Shaw utöka för United. Jamie Vardy kom in efter dryga timmen och fick tröstmåla på tilläggstid. Närmare än så kom dock inte Leicester.

Glädjande från den matchen var att nyförvärvet James Maddison såg pigg ut och hotade offensivt vid flera tillfällen. Om han och sommarens andra dyra värvning, Ricardo Pereira, kan fylla Riyad Mahrez skor känns dock tveksamt.

Nykomlingarna Wolverhampton fick en poäng med sig från sin premiär mot Everton på Molineux Stadium. Även om ett rött kort på Phil Jagielka hjälpte Wolves att kvittera två gånger om fanns det flera fina tendenser i spelet. På mittfältet finns det massvis med kreativitet i form av Moutinho och matchens lirare mot Everton (i konkurrens med Richarlison), Rúben Neves.

Verktygen finns i Nuno Espírito Santos lagbygge för att även kunna fälla de större elefanterna. Truppen tycks sprudla av självförtroende och ha känslan att allt är möjligt. Tre poäng på King Power Stadium känns definitivt inte som något långskott. Här blir Wolves att räkna med. Tvåan är given för mig att plocka med till omkring 20 procent. Att “heltäcka” matchen känns dock som rätt lösning.

Missar matchen

Matthew James, Leicester (hälskada)

Nampalys Mendy, Leicester (smäll mot huvudet)

Çağlar Söyüncü, Leicester (lårskada)

Ivan Cavaleiro, Wolverhampton (ryggskada)

Osäker till spel

Adama Traore, Wolverhampton (axelskada)

Dominic Iorfa, Wolverhampton (ljumskskada)

Spiken - 4. Tottenham - Fulham

Andra raka för Spurs!

Ytterligare ett derby ska spelas i London under lördagen och det utspelar sig på Wembley. Tottenham får nämligen finna sig i att ha den engelska nationalarenan som hemmaplan även denna säsong, åtminstone till årsskiftet, då deras nya arena blivit försenad. För motståndet i hemmapremiären står nykomlingarna Fulham.

The Cottagers åkte på en tung förlust i premiären när Crystal Palace blev för svåra på hemmaplan. Fulham dominerade den matchen med ett 66 procentigt bollinnehav men The Eagles kontraslog effektivt och straffade Slavisa Jokanovic mannar två gånger om.

Spelmässigt såg det stundtals intressant ut men det faktum att hela fem nyförvärv startade syntes relativt tydligt. Det bjöds på lite för enkla misstag och vissa blottor i spelet var övergripande. På sikt kan det bli riktigt bra men än så länge är Fulham långt ifrån ett “färdigt” lag.

Då blir det tufft mot ett homogent lag som Tottenham. Till skillnad från sina konkurrenter har Spurs riktat in sig på att behålla fjolårets trupp istället för att satsa på nyförvärv. Det har ledningen lyckats med och det är i stort sett samma spelare som ska göra det den här säsongen.

Premiären borta mot Newcastle var något av ett sömnpiller men Tottenham lyckades likväl vinna med 2-1 efter mål av Jan Vertonghen och Dele Alli. Där kom dock Mauricio Pochettinos manskap undan med blotta förskräckelsen. Skatorna hade bud på kvittering vid flertalet tillfällen under slutskedet då Spurs såg trötta ut.

Under lördagen väntas Kieran Trippier vara tillbaka i startelvan och det är ett stort plus. En klart bättre insats än senast är att vänta från Spurs och då kommer det vara klasskillnad mellan lagen som äntrar Wembley. Jag är tämligen övertygad om att Harry Kane och hans lagkamrater tar ytterligare tre poäng. Ettan singelstreckas utan några som helst tveksamheter. Frågan är om skyttekungen kan bryta sin augustiförbannelse?

Missar matchen

Heung-Min Son, Tottenham (landslagsuppdrag)

Denis Odoi, Fulham (avstängd)

Alfie Mawson, Fulham (knäskada)

Osäker till spel

Eric Dier, Tottenham (muskelskada)

Victor Wanyama, Tottenham (knäskada)

Erik Lamela, Tottenham (muskelskada)

Harry Winks, Tottenham (vristskada)

Tim Ream, Fulham (lårskada)

Joe Bryan, Fulham (vristskada)

Här nedan hittar ni tre spelförslag:

Hundringen - 1 hel, 5 halv (96kr): En bra men inte alltför dyr rad som kan ge klirr i kassan.

Henkes Favorit - 3 hel, 4 halv (432kr): Den rad jag själv genomgående spelar och har vunnit stora summor med genom åren.

Chansningen - (216kr): För dig som vill vinna de riktigt stora pengarna vid 13 rätt

(Vill du göra egna ändringar i Stryktipset får du göra det här innan du trycker på "Spela Stryktipset".)