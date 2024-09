"Efter sommarens fotbollsfest - nu kommer skrällen"

Att tänka på

Kupongen innehåller 10 miljoner i jackpot.

Jag ställer mig tveksam till Grekland i spelförande kostym och helgarderar därför mötet med Finland.

Ukraina har gång på gång visat att de inte behärskar att föra en matchbild. Jag drar en rövare och lämnar ettan utanför mot ett skickligt Albanien.

Det doftar målrikt när Georgien och Tjeckien drabbar samman i Tbilisi.

Charlton har inlett League One inspirerat och är en fräck spik mot ett överskattat Rotherham.

Wrexham kommer att streckas hårt mot Shrewsbury i match 11.

Övriga spikförslag

Barnsley - Barnsley tog sig hela vägen till playoff mot The Championship i fjol där de sedermera föll mot Bolton. Inför den här säsongen tog Darrell Clarke över skutan och även under 46-åringens ledning ser det ut att kunna bära långt för The Tykes. Efter blott en förlust på de fyra inledande omgångarna placerar sig Barnsley strax utanför playoff-platserna och jag tror att de slår sig in bland topp 6 efter mötet med Bristol Rovers. Gästerna har visat upp en stabil defensiv under inledningen men skadan på tilltänkta skyttekungen Martin tror jag blir kostsam i längden. Mot ett lag av Barnsleys kaliber slår Bristol Rovers ur underläge och jag gillar spikettan på Oakwell Ground.z

Milton Keynes Dons - Trots en spelmässigt godkänd insats föll Milton Keynes Dons tillbaka i gamla hjulspår i veckan mot Salford. 0-1 i baken var ett kvitto på att Mike Williamson och company ännu inte kommit igång, men jag tror bara att det är en tidsfråga innan MK Dons börjar rada upp trepoängare. Den senaste hemmamatchen slutade 3-0 mot Carlisle och vid en ansenlig insats skapar värdarna alla möjliga sorters problem för Walsall. Gästerna kommer stärkta efter att ha slagit ut Birmingham ur EFL Trophy i onsdags, men nackdelen av en dags mindre vila kan bli kostsam på Stadium MK. Här bör Walsall få svårt att stå emot opponenterna som besitter det större kunnandet. Spikad etta.

Avstängningar på tipset

-