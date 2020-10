"Efter storförlusten - City tar revansch"

Det är ett klurigt Stryktips som väntar denna lördag. Som vanligt nuförtiden är det Premier League, The Championship och Superettan som ska analyseras och flera av matcherna känns väldigt ovissa på förhand. Stora möjligheter till god utdelning således och det är verkligen inte första gången. Förra helgen fick tio vinnare 1,5 miljoner var och sammanlagt har det delats ut 47 miljonvinster på Stryktipset under året. Otroligt! Glöm inte att köpa en andel via länken här nedan för att jobba in en storvinst tillsammans med mig.