"Efter tunga derbyförlusten - United avancerar"

Årets första Stryktips satt som en smäck och drygt 125.000 kronor spelades in till Tillsammans-laget. En härlig start på 2021. På veckans Europatips var jag också rätt ute på det allra mesta men var två mål från 13 rätt. Formen är i alla fall riktigt fin och jag siktar högt även denna lördag. Samtliga matcher på kupongen hämtas från luriga FA-cupen och en noggrann analys krävs. Glöm inte att köpa andel via länken här nedan för att vara med och slåss om de stora pengarna du också!

Spiken! - 1. Manchester United - Watford

United avancerar

Manchester United föll i semifinalen av Ligacupen mot stadsrivalen Manchester City. Två fasta situationer avgjorde det mötet. Det var dock ännu en bra insats av Solskjaers mannar som verkligen visat vad de går för de senaste månaderna. Då en viktig ligamatch väntar mot Burnley redan under tisdagen lär den gode norrmannen rotera en del i sin trupp men räkna inte med någon svag elva för det.

Mot City startade Telles, Tuanzebe, Van de Beek, Matic, Mata, James, Bailly och Greenwood alla på bänken. Det är spelare som samtliga hade klivit rakt in i Watfords startelva. Cavani är inte tillgänglig men i övrigt har faktiskt United alla sina stjärnor redo för spel. Det ska bli mycket intressant att se hur Solskjaer formerar sitt lag. Flera bänkspelare kommer få chansen men lagets MVP Fernandes flyttar han inte gärna på.

Watford föll borta mot Swansea i förra helgens ligamatch och har därmed trillat ner till en sjätteplats i The Championship med tio poäng upp till serieledarna Norwich. Förlusten var The Hornets tredje poängtapp på de fyra senaste omgångarna. Visst frågetecken kan alltså sättas för formen. De gulröda har också i vanlig ordning en ny tränare i form av Xisco Munoz som inte lyckats sätta sin prägel på laget än.

Framåt finns det kvalité i centertanken Deeney flankerad av Gray. Dessutom är Zinckernagel från Bodö/Glimt ett mycket spännande nyförvärv. Mittfältet är också av hög klass där Sarr och Sema tar plats på kanterna och Cleverley, Chalobah samt Hughes finns att tillgå i mitten. Backlinjen är dock skakig. Fyran Ngakia, Wilmot, Sierralta och Kiko kommer få svårt att stå emot alla Uniteds anfallsstjärnor i 90 minuter. Foster kommer få jobba i målet!

Watford var som bekant ett Premier League-lag förra säsongen och när de besökte Old Trafford i februari blev det stryk med 0-3. Sedan dess har United blivit starkare medan Watford knappast förbättrats. Det är då svårt att se hur gästerna ska kunna rubba jätten från Manchester denna gång. Ettan kommer troligen hamna runt 80-strecket men det kan inte hjälpas. Fram med spikpistolen!

Missar matchen

Edinson Cavani, Manchester United (avstängd)

Phil Jones, Manchester United (knäskada)

Osäker till spel

Marcos Rojo, Manchester United (vadskada)

William Troost-Ekong, Watford (oklart)

Christian Kabasele, Watford (oklart)

Joao Pedro, Watford (oklart)

Höjdaren! - 2. Arsenal - Newcastle

Svår uppgift för Newcastle

Newcastle ska resa till norra London två gånger på kort tid. Redan på måndag den 18:e ska nämligen Arsenal och Newcastle mötas igen på Emirates, den gången i ligaspelet. Nu är det FA-cupen som gäller och Steve Bruce mannar kommer hit med en formkurva som pekar åt helt fel håll. Sex raka utan seger är jobbiga siffror. Truppläget är i alla fall bättre än för några veckor sedan och på topp har Bruce flera alternativ att laborera med.

I 1-2-förlusten mot Leicester satte Andy Carroll dit reduceringen med tio minuter kvar att spela. Det var den välväxte anfallarens första mål i en tävlingsmatch på ett år. Carroll har visat att han är kung i luftrummet mot Arsenal förr och kan få speltid här. Gayle, Joelinton, Almirón och Wilson är andra offensiva pjäser som värdarna får se upp med. Bakåt ser det värre ut. The Magpies har bara hållit nollan en gång på sina sju senaste och det var märkligt nog mot Liverpool.

Arsenal har äntligen fått ihop en rad bra resultat under Artetas ledning och det kan spanjoren tacka sina ungdomar. Emile Smith-Rowe och Bukayo Saka var fantastiska i 4-0-segern mot West Bromwich och Gabriel Martinelli har också visat fina takter sedan han kom tillbaka från sin knäskada. På vänsterkanten stod Kieran Tierney för ett drömmål mot WBA och visade varför flera experter tror han är en framtida kapten för klubben.

Nu finns det bara frågetecken kring Gabriel, Partey och Nelson, alla andra är friska och redo för spel. Då är frågan hur Arteta formerar sin elva. Spelare som Willian, Pépé, Luiz och Maitland-Niles lär knappast nöja sig med att nöta bänk. Det blir en svår balansgång för den unge tränaren att hålla alla nöjda och därför skulle det inte förvåna om det roteras en del här.

Arsenal har fyra raka segrar mot Newcastle och är dessutom regerande mästare i FA-cupen. Det finns således mycket som talar för det rödvita hemmalaget. Det tycker också det svenska folket som streckar upp ettan ganska högt. Arsenal har trots allt sett över hela säsongen haft enorma problem på hemmaplan och blir lite väl stora favoriter. Gardera om plånboken tillåter.

Missar matchen

Allan Saint-Maximin, Newcastle (corona)

Osäker till spel

Gabriel, Arsenal (corona)

Thomas Partey, Arsenal (lårskada)

Reiss Nelson, Arsenal (muskelskada)

Jamaal Lascelles, Newcastle (corona)

Ryan Fraser, Newcastle (ljumskskada)

Jamal Lewis, Newcastle (knäskada)

Derbyt! - 8. QPR - Fulham

Fulham tar sig vidare

I västra London ska det spelas ett mycket intressant derby mellan två klubbar som har en rivalitet som sträcker sig över 100 år tillbaka. Det är promenadavstånd mellan lagens arenor och det är två supporterskaror som inte tycker speciellt bra om varandra. Nu ska de alltså mötas i FA-cupen och det är gästande Fulham som kliver in som klara favoriter i denna fajt.

The Cottagers är visserligen ett bottenlag i Premier League, men de fyra senaste omgångarna har alla givit poäng. Detta trots att de vitklädda bland annat ställts mot Southampton och Liverpool. Nu är det dessutom ett utvilat Fulham som kommer till spel då deras två senaste matcher skjutits upp. Frågan är bara vilka spelare som finns tillgängliga. Anledningen till de uppskjutna matcher är ett stort antal fall av covid-19. Hur det ser ut i truppen i dagsläget är därför oklart.

Finns alla tillgängliga bör det innebära att Adarabioyo, Aina och Andersen återigen startar i försvaret med Areola mellan stolparna. En skicklig kvartett. Längst fram har Parker flera olika alternativ. Han kan starta med Cavaleiro, Loftus-Cheek och Lookman i ett försök att få ett rörligt anfall eller så kan han spela med Mitrovic som är en äkta boxspelare. Två olika uppställningar som båda ska kunna hota QPR.

Värdarnas senaste ligamatch ställdes också in vilket gör att inte heller de har spelat någon match under 2021. The Hoops ska istället ställas mot Luton på tisdag vilket innebär att tränare Warburton måste matcha sin trupp försiktigt för att klara av det täta spelschemat. Framåt finns det flera skickliga spelare som Dykes, Bonne, Osayi-Samuel och Adomah att välja mellan. Mittfältet och försvaret har dock inte samma bredd.

De fem senaste gångerna lagen mötts har slutat med tre segrar för Fulham och två oavgjorda historier. Det är svårt att se hur QPR ska lyckas vända den sviten nu. Fulham har en skickligare spelargrupp och har dessutom visat gryende form i Premier League. Detta tar besökarna. Tvåan spikas hela vägen upp till 50 procent.

Osäker till spel

Luke Amos, QPR (oklart)

Osman Kakay, QPR (oklart)

Lee Wallace, QPR (oklart)

Terence Kongolo, Fulham (fotskada)