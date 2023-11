Efter turbulensen - risk för ny tung smäll för United

Förra lördagens Stryktips var ett av de svåraste i mannaminne. Helgens dito ser på förhand mer lättlöst ut då Arsenal och Manchester United sticker ut som storfavoriter. Jag har klart för mig hur drakarna ska hanteras och efter de fyra Premier League-matcherna följer en drös fighter från The Championship. Häng med på en andel i jakten på 13 rätt!

Skrällen! - 1. Bournemouth - Newcastle

Newcastle har en tung avbräckslista (till Stryktipset)

Jag har tidigare skrivit om att det haglar skador i Premier League. Ett av lagen som har en överfylld rehabstuga är Newcastle. Eddie Howes krävande spelstil är en anledning till detta och en annan är The Magpies dubbelspelande i Champions League. När presspelet är den enskilt största faktorn till Newcastles potentiella framgångar kommer det oundvikligen att bli muskelskador på köpet.

I toppmötet med Arsenal byttes Burn ut med smärtor i ryggen samtidigt som Bruno Guimaraes drog på sig sin femte varning. Duon saknas således mot Bournemouth och i veckans CL-match mot Dortmund tvingades Wilson utgå med känningar. Sedan tidigare är bland annat Isak, Tonali, Botman och Barnes indisponibla. Även om Newcastle har en bred trupp är det dags att väga in avbräckslistan som en tung faktor.

En annan är de svartvitas bortaspel. Skillnaden på insatsen mot Arsenal kontra den mot Dortmund var som natt och dag. Faktum är att “Skatorna” bara vunnit en bortamatch – 8-0 mot Sheffield United – sedan Premier League drog igång. Om vi räknar bort den lyder gästernas facit 0-2-2 och en total målskillnad på 5-8 utanför St James’ Park. Det tycker jag är anmärkningsvärda siffror.

Gordon och Almirón är spelare vars spetsegenskaper ska kunna vålla problem för Bournemouth, men duon är samtidigt i behov av att andra lirare öppnar upp ytor. Lyckas Bournemouth agera disciplinerat i sin defensiv borde de kunna stänga ned Newcastle på ett effektivt sätt. Förra helgens 1-6 i nacken mot Manchester City var knappast en optimal uppladdning inför denna lördag, men dessförinnan fanns stabila insatser att luta sig mot.

2-1 mot Burnley var säsongens första trepoängare och bara 1-2 i Ligacupen mot Liverpool kunde lika gärna varit delad pott. Att bägge resultaten föll på Vitality Stadium stärker min tes om att Bournemouth är som bäst framför sin publik. Slutligen går det inte att blunda för de fysiska förutsättningarna. När de rödsvarta givits en veckas återhämtning ska de inte räknas bort mot ett slitet Newcastle. Jag helgarderar och försöker jobba in 1X.

Notabla avbräck

Neto, Bournemouth (ankelskada)

Tyler Adams, Bournemouth (knäseneskada)

Dan Burn, Newcastle (ryggskada)

Sandro Tonali, Newcastle (avstängd)

Bruno Guimaraes, Newcastle (avstängd)

Matt Targett, Newcastle (knäseneskada)

Alexander Isak, Newcastle (ljumskskada)

Jacob Murphy, Newcastle (axelskada)

Elliot Anderson, Newcastle (ryggskada)

Sven Botman, Newcastle (knäskada)

Harvey Barnes, Newcastle (tåskada)

Osäker till spel

Alex Scott, Bournemouth (knäskada)

Callum Wilson, Newcastle (knäseneskada)

Spiken! - 2. Arsenal - Burnley

Burnley räcker inte till (till Stryktipset)

Två lag som kommer från iögonfallande prestationer i olika tävlingar ska mäta svärd på Emirates denna lördag. I Burnleys fall kan det kanske låta märkligt att benämna 0-2 mot Crystal Palace som iögonfallande, men för den som kikat på de 90 minuterna går det inte att påstå annat än att The Clarets spelade bra. Jag tyckte till och med att Kompanys gäng var det bättre laget.

Sedvanligt slarv i uppspelsfasen lade som vanligt ett fälleben för belgarens adepter, men kan Burnley fortsätta på inslagen väg kommer de väldigt snart att börja ta poäng i strid ström. Det blir dock svårt att kräva några poäng i norra London. Arsenal är kanske ligans bästa lag i spelet utan boll där Artetas strukturerade press kan skörda offer när Burnley går bort sig.

Gästerna har dessutom svårt att anpassa sig till motståndet. Jag gillar att Kompany vägrar frångå sin filosofi att Burnley ska föra matchbilden, men mot ett lag av Arsenals kaliber kan det onekligen slå bakut. The Gunners imponerade i sin tur i veckans Champions League-match mot Sevilla. Den offensiva dynamiken förbättrades avsevärt med Trossard på topp och det rödvita bolltempot blev ofta svårt för Sevilla att hinna med.

Mittfältet med Rice, Jorginho och Havertz börjar hitta rätt och så länge trion presterar på samma nivå som mot Sevilla bör Arsenal kunna klara sig utan Ödegaard och Partey. Åtminstone när motståndet heter Burnley. Jag förväntar mig att Arsenal försöker gå på knock så tidigt som möjligt och blir inte förvånad om värdarna inleder detta i ett rasande högt tempo.

Hur jag än vrider och vänder på detta är det nästan omöjligt att inte dubba lördagens Stryktips som en 12-rätters. Arsenal är minst två hack för bra för Burnley som stundtals kommer att få finna sig i att jaga skuggor på Emirates. För att skrällen skulle kännas möjlig hade fighten behövt gå av stapeln på Turf Moor. I norra London spikar jag ettan utan större betänkligheter.

Notabla avbräck

Gabriel Jesus, Arsenal (knäseneskada)

Jurriën Timber, Arsenal (knäskada)

Thomas Partey, Arsenal (muskelskada)

Emile Smith Rowe, Arsenal (knäskada)

Hjalmar Ekdal, Burnley (knäskada)

Osäker till spel

Martin Ödegaard, Arsenal (höftskada)

Eddie Nketiah, Arsenal (smäll)

Aaron Ramsey, Burnley (smäll)

Lyle Foster, Burnley (sjukdom)

Manuel Benson, Burnley (smäll)

Favoriten! - 3. Manchester United - Luton

Fågel eller fisk för United? (till Stryktipset)

Det är verkligen inte lätt att sätta fingret på dagens upplaga av Manchester United. Jag helgarderade The Red Devils i veckans Champions League-match mot FC Köpenhamn, något jag bittert ångrade efter en kvarts speltid. Då var United fullständigt överlägsna och det fanns i princip ingenting som talade för att danskarna skulle hitta en väg tillbaka in i matchen.

En olycklig utvisning på Rashford blev dock FCK:s lycka. United tappade 2-0 till 2-2 innan halvtid och tappade sedan även 3-2 till 3-4 innan slutsignalen. FC Köpenhamns moral ska berömmas men mitt i allt mörker vill jag även slå ett slag för Uniteds prestation. En annan dag utan ytterligheter hade Ten Hags gäng vänt hem till Manchester med en tämligen komfortabel trepoängare.

Sätter nederländaren sin matchplan hemma mot Luton bör United kunna studsa tillbaka per omgående. I uppbyggnadsfasen agerade värdarna enligt 2-4-4 mot danskarna vilket gav en osedvanlig trygghet vid bollinnehav. Det egna spelet har tidigare varit Uniteds svaghet där Ten Hag ofta valt att lyfta långt på Höjlund för att sedan jobba på andrabollarna runt sin anfallare.

Mot ett garanterat lågt sittande Luton hoppas jag att nederländaren fortsätter som i veckan. Då får nykomlingarna problem så länge de inte skyddar ytan bakom sin backlinje. Det lyckades gästerna förvisso ganska bra med senast mot Liverpool, men 1-1 till trots ska det sägas att Pool brände mängder av högkaratiga lägen. En annan dag hade Luton noterats för en brakförlust.

Den meriterande pinnen kan dock ha gett självförtroendet en boost och lyckas The Hatters hålla United stången en bit in i matchen finns risk att publiken vänder sig emot de hemmahörande. Med handen på hjärtat känns poängplock för gästerna som ganska långsökt, men jag vill heller inte spika av varenda storfavorit på kupongen. Det rensande krysset åker med på Old Trafford.

Notabla avbräck

Jadon Sancho, Manchester United (avstängd)

Casemiro, Manchester United (knäseneskada)

Lisandro Martínez, Manchester United (fotskada)

Luke Shaw, Manchester United (muskelskada)

Tyrell Malacia, Manchester United (knäskada)

Luke Berry, Luton (vadskada)

Reece Burke, Luton (knäseneskada)

Mads Andersen, Luton (knäseneskada)

Amari’i Bell, Luton (knäseneskada)

Albert Sambi Lokonga, Luton (knäseneskada)

Jordan Clark, Luton (ankelskada)

Osäker till spel

Amad Diallo, Manchester United (knäskada)

