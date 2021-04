"El Fiaskico - Liverpool knappa favoriter i stormötet"

El Fiaskico! - 1. Arsenal - Liverpool Stormöte på Emirates Det är de två lag som underpresterat allra mest i Premier League denna säsong som ställs mot varandra på Emirates. Arsenal har som bekant gått kräftgång större delen av säsongen och kliver in som nia inför omstarten. Upp till Liverpool har The Gunners ändå bara fyra pinnar. Innan landslagen tog vid spelade Arsenal en oerhört märklig match mot West Ham. Där tappade Artetas mannar in tre bollar under matchens första halvtimme för att sedan hitta tillbaka till 3-3. Pépé stod för ett fint inhopp då och serverade Lacazette till fransmannens 3-3-mål. Pépé har överhuvudtaget övertygat under våren och bör ta plats här med tanke på att Saka, Willian och Smith-Rowe alla är tveksamma till spel. I övrigt ska Ödegaard, Lacazette och Aubameyang vara givna från start. Bakåt är det mer oklart hur hemmalaget formerar sitt lag. Luiz och Marí fungerade inte alls tillsammans. Gabriel bör ta plats som vänster mittback istället för Marí. Liverpool har sannerligen också frågetecken kring mittbackspositionen, precis som de haft under större delen av säsongen. Med Van Dijk, Gomez och Matip långtidsskadade och Henderson borta någon vecka till har Klopp svårt att hitta rätt formation. Innan uppehållet höll dock The Reds två raka nollor mor RB Leipzig och Wolverhampton med Kabak och Phillips i mitten av försvaret. Kanske har Klopp hittat sin försvarsduo där. Med Fabinho och Wijnaldum på det centrala mittfältet får backarna också god hjälp i defensiven. Dessutom gäller det att Alisson är fokuserad mellan stolparna. Brassen har annars stått för ovanligt många misstag under våren. Framåt behöver man inte vara orolig för gästerna som har Diogo Jota tillbaka. Han fungerar perfekt i detta Liverpool. Arsenal har gjort en del bra resultat mot Liverpool det senaste året. Både i Community Shield och i Ligacupen vann The Gunners på straffar och på hemmaplan har huvudstadslaget bara torskat en av de nio senaste inbördes. Liverpool har ett något bättre spelarmaterial i grunden och besitter en högre höjd i sitt spel, men med tanke på hur ojämnt de agerat under säsongen vågar jag inte lämna tvåan ensam. Gardera omgående, helst med alla tecken. Missar matchen Joe Gomez, Liverpool (knäskada)

Cupfinalen! - 10. Athletic Bilbao - Real Sociedad Häftigt finalderby Athletic Bilbao befinner sig i en historisk sits. De ska nämligen spela två stycken cupfinaler, i samma turnering, inom loppet av två veckor. Under lördagen ställs de mot Real Sociedad och om två veckor är det Barcelona som står på andra sidan. Denna cupfinal ska spelas på neutral plan i Sevilla och har skjutits upp så länge då lagen hoppades på att coronasmittan hade avtagit så mycket att publik kunde tillåtas. Det kommer dock vara tomma läktare. Bittert med tanke på att detta är två stora baskiska rivaler. Mötena mellan lagen är alltid heta tillställningar och en cupfinal är något alldeles extra. Athletic Bilbao har varit stabila de senaste månaderna sedan Marcelino kom in som tränare istället för Garitano. Han förde direkt laget till seger i Supercupen och har bara förlorat mot Barcelona och Real Madrid i ligan. Samtidigt har de rödvita bara vunnit en av sina senaste sex i La Liga och det är långt upp till Europaplatserna. Truppläget är i alla fall bra för Marcelino som i princip inte har några skador att ta hänsyn till. Stjärnorna García, Muniain och Williams ska alla kunna starta. Bakåt har de rödvita Inigo Martínez och Unai Simón som båda fick mycket speltid med det spanska landslaget under uppehållet. Målvakten Simón såg dock lite smådarrig ut och stod för en rejäl tavla mot Kosovo. Martínez var samtidigt den som orsakade straff mot Grekland. Frågan är hur det står till med självförtroendet. Real Sociedad ligger tio pinnar före Bilbao i tabellen och har ett betydligt bättre skadeläge än för några månader sedan. Det hjälpte inte mot Barcelona i sista matchen innan uppehållet då de blåvita fick stryk med hela 1-6. Zubeldia och Zubimendi måste vara bättre i försvaret här. Viktigt också för Alguacil att Monreal är tillbaka i full träning efter sin skada. Den före detta Arsenal-backen bidrar med mycket rutin till backlinjen. Framåt finns det få lag i landet som har den bredd Real ståtar med. Alexander Isak är given som spjutspets, men runt honom kan Sociedad välja mellan Oyarzabal, Portu, Silva, Januzaj och Illarramendi. Det är spelare som Bilbao kommer få svårt att hantera. När lagen möttes i ligan på nyårsafton vann Real Sociedad med 1-0 och faktum är att Isaks gäng har segrat i fem av de sex senaste inbördes mötena. Jag håller Real något högre här också och får vi tvåan under 40 procent är det en spännande chansspik.

Seriefinalen! - 11. RB Leipzig - Bayern München Toppmöte i Bundesliga Bayern München lär inte vara speciellt nöjda med den polska ledningen som valde att spela Robert Lewandowski i kvalmatchen mot Andorra. Superstrikern skadade knät och är borta i fyra veckor. Därmed missar han flera viktiga ligamatcher samt dubbelmötet mot PSG i Champions League. Givetvis ett enormt avbräck med tanke på att Lewandowski vräkt in 35 mål på 26 spelade omgångar i ligan. Hansi Flick har fler bekymmer att brottas med. Både Davies och Boateng är avstängda medan kvartetten Goretzka, Kimmich, Gnabry och Sané startade samtliga tre kvalmatcher för Tyskland under uppehållet. Det kan ha satt sig lite på självförtroendet med tanke på att Die Mannschaft inte imponerade mot varken Rumänien eller Nordmakedonien. Trots alla problem är Bayern fortfarande ett riktigt bra lag som kan starta med Süle och Alaba i mittförsvaret. Pavard och Hernández bör lägga beslag på kantpositionerna. Skulle Süle, som har varit småskadad, inte kunnat delta kan Martínez ta hans plats. Framåt finns Choupo-Moting tillgänglig om inte Flick hellre väljer att flytta upp Gnabry och spela Coman, Müller och Sané bakom. Det är inte många lag i världen som kan matcha den elvan. RB Leipzig ligger fyra pinnar bakom Bayern i Bundesliga på en andraplats och då det skiljer ännu mer ner till trean Wolfsburg är det Tjurarna som kan utmana Die Roten om ligatiteln. Nagelsmanns mannar hade dock en sämre period precis innan uppehållet där de tappade poäng mot Eintracht Frankfurt och väldigt knappt besegrade bottenlaget Arminia Bielefeld. Dessutom blev det klart uttåg ur Champions League mot ett formsvagt Liverpool. Halstenberg har umgåtts med Jonas Hofmann som testats positivt för corona och det är ytterst tveksamt om han får delta här. Dessutom har Upamecano haft problem med ett lår under en period, men det mesta tyder på att han är redo för spel. Det hade varit väldigt viktigt för Nagelsmann att få tillbaka sin franska supertalang till mittförsvaret. En spelare som för övrigt är klar för just Bayern München till nästa säsong. Laimer, Angelino och Szoboszlai är tre andra lirare som är skadade medan Kampl är avstängd. Leipzig ställer stort hopp till sin svenska stjärna Emil Forsberg som troligen startar på topp. Dessutom kommer Olmo med påfyllt självförtroende efter att ha stått för att par fina mål i den spanska tröjan. Känslan är dock att Leipzig får det svårt trots hemmaplan och avsaknaden av Lewandowski. Lagen har mötts elva gånger i alla tävlingar sedan värdarna tog steget upp till finrummet och endast en av dessa fajter har slutat med Leipzig-seger. X2 ska räcka på Red Bull Arena.

