Elfsborg bryter sin negativa trend

Derbyt! - 4. Southampton - Bournemouth

Rivalmöte på sydkusten

Southampton låg länge riktigt pyrt till i botten av Premier League men har som bekant spelat upp sig rejält efter att Mark Hughes ersattes av Ralph Hasenhüttl. Speciellt hemma på St. Mary’s. Där har de rödvita vunnit tre av sina fyra senaste matcher och åkt på en väldigt knapp förlust mot Liverpool.

I veckan ställdes The Saints inför en svår uppgift när FA-cupfinalisten Watford väntade på Vicarage Road. Det tog dock inte “long” tid innan Shane hade tryckt in matchens första mål. 1-0 redan efter 7 sekunder var faktiskt Premier Leagues snabbaste mål genom tiderna. Matchen slutade till sist 1-1 men ännu en fin insats av Southampton.

Med tre omgångar kvar att spela av Premier League ligger värdarna sex poäng före walesiska Cardiff som för tillfället ligger under nedflyttningsstrecket. Dessutom har de betydligt bättre målskillnad än The Bluebirds. Kontraktet bör inte vara i fara. Här kommer de ändå komma ut fullt motiverade. Det vankas nämligen ett derby, även om hemmafansen gör sitt bästa för att berätta hur lite de bryr sig om sina västliga grannar fem mil bort.

Bournemouth bryr sig desto mer om denna kamp och det kan behövas lite tändning för bortaspelet har varit erbarmligt hos The Cherries. Visserligen besegrade de Brighton, ett annat sydkustlag, med 5-0 för ett par veckor sedan men dessförinnan hade de rödsvarta faktiskt förlorat elva av sina tolv senaste bortafajter i alla tävlingar. Ruskigt uselt!

En stor anledning till detta är skadeproblemen i de bakre leden och Eddie Howe kommer återigen få klara sig utan spelare som Lewis Cook, Simon Francis och Charlie Daniels. Kännbara avbräck. Mepham och Aké är dock inget dåligt mittbackspar. Framåt finns det dessutom enormt mycket kvalité med Joshua King och Callum Wilson i spetsen.

Southampton är oddsfavoriter och ska så också vara. Gästernas usla bortafacit och det faktum att The Saints aldrig någonsin torskat en hemmamatch mot The Cherries talar definitivt till deras fördel. Dock är det på pappret två ganska jämna lag och Bournemouth ska inte underskattas. 1X är en bra utgång, men då ettan streckas stenhårt är det bara att plocka med alla tecken på större system.

Missar matchen

Michael Obafemi, Southampton (knäseneskada)

Lewis Cook, Bournemouth (knäskada)

Simon Francis, Bournemouth (knäskada)

Andrew Surman, Bournemouth (vadskada)

Diego Rico, Bournemouth (vristskada)

Charlie Daniels, Bournemouth (knäskålsskada)

Osäker till spel

Jannik Vestergaard, Southampton (oklart)

Nathaniel Clyne, Bournemouth (knäseneskada)

Junior Stanislas, Bournemouth (knäskada)

Adam Smith, Bournemouth (knäskada)

Höjdaren! - 7. Bristol City - Derby

Spännande i kampen om sjätteplatsen

Det är oerhört spännande i The Championship nu när de fyra lag som får spela playoff ska utses. Den enda placering det fortfarande finns någon kamp om är sjätteplatsen. Inför helgens matcher ligger Derby där med 67 inspelade poäng efter 43 matcher. Middlesbrough står på samma poäng men med en fajt mindre spelad medan Bristol City har spelat lika många tillställningar som Derby men står på 66 poäng. Intrikat så det förslår.

Skulle The Rams vinna denna sexpoängsmatch kan vi nog räkna bort Bristol City. Otroligt viktiga poäng på spel således. Bristol City har hamnat i något av en formsvacka och bara tagit en pinne på de tre senaste omgångarna. Förlusterna har dock kommit på resande fot medan formen på Ashton Gate Stadium är helt okej.

Värdarnas trupp ser spännande ut med svenska Niclas Eliasson på ena kanten och Andreas Weimann på den andra. Josh Brownhill och Marlon Pack sköter innermittfältet medan den största delen av målproduktionen ska skötas av senegalesen Famara Diedhiou. Han har dock bara gjort ett mål på sina nio senaste. Hittar han rätt här?

Derby tog en otroligt viktig seger hemma mot QPR under måndagen, men det satt verkligen långt inne. Först i den 94:e minuten kunde den unga walesiska kelgrisen Harry Wilson trycka in 1-0 från elva meter. Sju minuter senare, alltså i 101:a minuten (!) kom även 2-0 via samma man. Wilson har sammanlagt stått för 14 baljor i seriespelet och hans vänsterfot är oerhört viktig för The Rams.

Offensivt ser det väldigt väl förspänt ut för Frank Lampards baggar. Förutom Wilson finns även spelare som Marriott, Waghorn, Nugent och Lawrence. Där kan han välja och vraka. Bakåt ser det inte lika stabilt ut. Derby har bara hållit nollan i tre av sina 14 senaste tävlingsmatcher.

Derby har haft enorma problem på resande fot under säsongen och har faktiskt inte vunnit en enda bortamatch i seriespel under hela 2019. I fjol fick de också stryk i motsvarande möte med 1-4. Bristol City behöver segern här för att ge sig själva en ärlig chans att plocka sjätteplatsen. Hamnar ettan runt 40 procent är det läge att chansspika The Robins på mindre system.

Missar matchen

Frank Fielding, Bristol City (brutet finger)

Craig Forsyth, Derby (knäskada)

Andy King, Derby (vristskada)

Curtis Davies, Derby (hälseneskada)

Osäker till spel

Niki Mäenpää, Bristol City (vadskada)

Korey Smith, Bristol City (fotskada)

Duane Holmes, Derby (ljumskskada)

Allsvenskan! - 13. Sirius - Elfsborg

Formstarkt Elfsborg på besök

Efter Elfsborgs riktigt misslyckade säsong i fjol då de bara var fyra poäng från negativ kvalplats är det många som har ifrågasatt Jimmy Thelins lagbygge inför denna säsong. Belackarna fick vatten på sin kvarn efter att de gulsvarta blivit totalt krossade av IFK Göteborg på Ullevi. Sedan dess har dock vindarna vänt.

Närmast kommer nu Ellos från sju poäng på tre spelade omgångar. Fyra mål mot Örebro imponerar och då såg offensiva hot som Cibicki, Levi, Kabran och Hümmet riktigt intressanta ut. Allra bäst var dock Robert Gojani och Samuel Holmén där den sistnämnda stod för två kassar.

Nu gäller det att prestera på bortaplan också och det har inte varit boråsarnas melodi. I fjol vann de endast fyra av 15 tillställningar på resande fot och i år har de hittills en förlust och en oavgjord. Statistiken mot Sirius är samtidigt inte den bästa. Sedan de blåsvarta gick upp till Allsvenskan har Elfsborg förlorat samtliga fyra möten där det blivit ganska stora siffror i Uppsala. Nuförtiden är det åtminstone konstgräs på Studenternas vilket borde vara en fördel för gästerna.

Sirius har tappat farten lite och bara plockat en poäng på sina tre senaste matcher. Det ska dock sägas att 1-2 mot AIK och 0-1 mot Malmö FF kommer efter två väldigt gedigna insatser från Henrik Rydströms gäng. I hemmakampen mot Malmö FF vann de till och med bollinnehavet.

Värdarnas mittfält är väldigt starkt med Niklas Busch Thor, Ebbas man, och Ian Sirelius. Dessutom finns blåvittfloppen Abdul Razak att tillgå. En annan spelare med Blåvitt-koppling, Philip Haglund, är oerhört viktig med sitt starka huvudspel. Räkna med att han och Holmén kommer ha en hel del luftdueller matchen igenom.

Detta är två lag som vanligtvis är ganska starka offensivt. Därför känns det inte alls otänkbart att det smäller ordentligt på Studenternas. De två senaste mötena mellan lagen här har slutat 4-1 och 4-2. Sirius får gälla som knappa favoriter återigen men med Elfsborgs senaste insats i färskt minne vill gärna tvåan med också. En gate (etta-tvåa) blir lösningen!

Missar matchen

Daniel Jarl, Sirius (knäskada)

Osäker till spel

John Alvbåge, Sirius (armskada)

Robert Åhman-Persson, Sirius (knäskada)

Stefano Vecchia, Sirius (knäskada)

Jesper Manns, Elfsborg (lårskada)

Per Frick, Elfsborg (oklart)