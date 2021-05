"Ett roterande Sverige laddar upp inför EM"

Nu kör vi igång med veckans Stryktips. Köp era andelar via länken här nedan så sätter vi igång!

Detta blir min sista Stryktipsanalys på några månader. Jag ska vara lite ledig och istället skickar jag in en riktig mästerskapsexpert som vikarie. Johannes, som kommer ta hand om sidan från och med måndag, är en grym skribent med full koll på alla landslag inför EM. Där är ni verkligen i goda händer. Jag kommer leverera ett par långtidsspel inför mästerskapet och därefter kommer jag tillbaka igen i slutet av juli.

Finalen! - 1. Manchester City - Chelsea

Jämn final att vänta i Portugal

Vilken säsong Manchester City har gjort. De har redan plockat hem Ligacupen och Premier League och kan nu gå för en magisk trippel. Den enda plumpen i protokollet är FA-cupen där de gick hela vägen till semifinal. Citys banemän i den turneringen var Chelsea som nu står för motståndet även i finalen av Champions League. Räkna med ett revanschsuget ljusblått lag.

Pep Guardiola har inga skador i sin trupp vilket innebär att de kan ställa upp med sitt starkaste lag. Det bör innebära att The Citizens spelar utan striker och istället startar med Kevin De Bruyne som falsk nia. Mahrez och Foden har varit två av lagets bästa spelare under våren och är givna på kanterna. Från mittfältet ska Gündogan och Silva komma i löpningar medan Walker forsar fram längs högerkanten. Ett komplett lag.

Chelsea hade en jobbig avslutning av ligaspelet då de föll i två av de tre sista omgångarna och under den perioden torskade The Blues även finalen av FA-cupen. En missräkning för Thomas Tuchel som annars har gjort stor succé med Chelsea. Detta blir för övrigt tyskens andra raka Champions League-final då han tränade PSG i somras som fick stryk av Bayern i finalen.

Tuchel har nu frågetecken på målvakten Mendy som har problem med ett revben. En skada han ådrog sig mot Aston Villa och som tvingades keepern att byta. Kepa finns som ersättare och det är verkligen ingen trygg sista utpost. Kanté fanns inte med mot Villa på grund av en muskelskada, men den energiske fransmannen ska vara återställd enligt de senaste rapporterna från Chelsea-lägret.

Dessa två lag har reda mötts tre gånger under säsongen och Chelsea har vunnit de två senaste fajterna, dels i semifinalen av FA-cupen och dels i ligamatchen tidigare i maj. Det ska dock sägas att Manchester City spelade med rena B-laget då, som visserligen ändå håller väldigt hög klass. Nu kommer vi få se ett fullt fokuserat City och då ska de vara favoriter mot vilket lag som helst i världen. Ettan är troligast, men då den möjligen sticker iväg lite procentmässigt plockas även krysset med.

Osäker till spel

Édouard Mendy, Chelsea (revbensskada)

Vänskapslandskampen! - 2. Sverige - Finland

EM-uppladdningen tar sin början

Sverige har samlats i Båstad och under lördagen ska den första träningsmatchen inför sommarens stora mästerskap spelas. Det är ett stukat svenskt lag som kan ställa upp där problemen hopar sig i de bakre leden. Augustinsson, Olsson, Nilsson Lindelöf och Jansson lär inte delta här. Räkna därför med speltid för både Bengtsson och Joakim Nilsson som kallats in sent till truppen.

På mittfältet och i anfallet ser läget bättre ut för svenskarna och där kan säkerligen flera av de ordinarie pjäserna få speltid. Extra spännande ska det bli att se Jordan Larsson som kom in i truppen sent och som har stått för en grym säsong i Ryssland. Det blir nog svårt för Larsson att ta sig före Berg, Isak och Quaison till startelvan i EM, men det är en riktig joker som kan hoppa in och förändra matchbilder.

Finland ska kliva in i sitt första stora fotbollsmästerskap genom tiderna och hela landet har fotbollsfeber trots att hockey-VM pågår i Lettland. Det är ett svårslaget gäng som Markku Kanerva har fått ihop med klass på alla positioner. Hrádecký är en målvakt som troligen hade gått rakt in i en svensk startelva, Arajuuri är en stabil mittback och Tim Sparv är en mittfältare med gott om rutin.

Sparv återhämtar sig dock efter en knäskada och finns knappast med på planen här och framåt har Finland stora frågetecken. Teemu Pukki har haft problem med en vrist medan Pohjanpalo vred knät i slutet av Bundesliga-säsongen. Dessutom ska Marcus Forss spela kvalfinal med sitt Brentford. Lappalainen och Riski är knappast spelare som skrämmer slag på den skadeskjutna svenska backlinjen.

Det är klart att Sverige ska gälla som favoriter, det finns mer klass i den blågula truppen på samtliga positioner. Samtidigt är det två nationer som kommer vilja se så många av sina spelare som möjligt i action inför sommarens fotbollsfest. Vi lär få se en hel del byten. Med tanke på att det främst lär vara fokus på att inte åka på några nya skador lockar inte spikettan speciellt mycket. Krysset kompletterar genast.

Missar matchen

Pontus Jansson, Sverige (ej tillgänglig)

Victor Nilsson Lindelöf, Sverige (vilas)

Martin Olsson, Sverige (vadskada)

Filip Helander, Sverige (oklart)

Marcus Forss, Finland (ej tillgänglig)

Joona Toivio, Finland (ej tillgänglig)

Osäker till spel

Emil Krafth, Sverige (fotskada)

Ludwig Augustinsson, Sverige (ljumskskada)

Teemu Pukki, Finland (fotskada)

Joel Pohjanpalo, Finland (knäskada)

Tim Sparv, Finland (oklart)

Kvalfinalen! - 3. Brentford - Swansea

Brentford gå upp

Brentford, med Pontus Jansson i laget, föll tungt i playoff-finalen mot huvudstadsrivalen Fulham förra säsongen. Nu har The Bees en ny chans att ta sig upp till penningstinna Premier League när de äntrar Wembley för ännu en final. Brentford tog sig hit genom att slå ut Bournemouth i semifinalen. Där fick de god hjälp av en utvisning på Mepham i returen. Finnen Marcus Forss var stor hjälte med sitt 3-1-mål med tio minuter kvar i den tillställningen.

Den stora styrkan med Brentford är att de har så många olika spelare som kan avgöra matcher. Forss var tungan på vågen senast medan skytteligavinnaren Ivan Toney oftast iklär sig hjälterollen. Mbeumo, Canos, Fosu och Ghoddos är andra lirare som är väldigt skickliga i det offensiva spelet. Nu ska de ställas mot ett Swansea som har sina absolut största styrkor i det defensiva spelet.

Svanarna släppte in minst antal mål av alla lag i serien förutom de två (Watford och Norwich) som gick direkt upp till Premier League och i semifinalen mot Barnsley blev det bara en balja i baken efter 180 minuters spel. Cabango och Guehi har varit strålande i mittförsvaret medan innermittfältaren inte ger sina motståndare en lugn stund. Dessutom har Woodman i mål gjort sin bästa säsong för karriären.

I det offensiva spelet hänger det allra mesta på Jamal Lowe och André Ayew. Neutraliseras den duon har inte walesarna speciellt mycket mer att komma med. Det ska dock sägas att irländaren Conor Hourihane har varit ett fint tillskott sedan han anslöt från Aston Villa i januari. Det är dessa spelare som ska göra det för Swanseas bänk är ganska tunn, speciellt jämfört med Brentfords.

Detta kallas ibland för miljardmatchen på grund av vilken enorm ekonomisk skillnad det är på att spela i Premier League eller i The Championship sett till TV-intäkter och dylikt. Mycket på spel således och då kommer det vara en hel del nervösa spelare på plan. Kan Brentford bara hålla sina känslor i schack är de ett bättre fotbollslag. Ettan är första tecken att rita dit, men på andelssystemet kan mycket väl krysset få plats då dessa lag spelat oavgjort i båda sina möten tidigare under säsongen.

Missar matchen

Tivonge Rushesha, Swansea (knäskada)

Jordan Morris, Swansea (knäskada)

Osäker till spel

Joshua Dasilva, Brentford (muskelskada)

Shandon Baptiste, Brentford (knäskada)

Steven Benda, Swansea (vristskada)