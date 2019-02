Ett skadedrabbat United får det svårt

Varningen - 1. Manchester United - Southampton

The Saints står upp bra på Old Trafford?

Drömmarnas teater står värd för ett otroligt viktigt möte i den 29:e omgången. Man United går en hård dust om den viktiga fjärdeplatsen och Southampton kämpar för sin överlevnad i Premier League. Kan helgonen rubba de röda djävlarna på Old Trafford?

Inte helt omöjligt. Gästerna kommer från en seger i veckan då de besegrade, ett förvisso svagt, Fulham hemma på St Mary’s. Sydkust-laget målade där två gånger om i den första halvleken genom innermittfältarna Oriol Romeu och James Ward-Prowse för att sedan ha full kontroll på händelserna i den andra halvleken.

The Saints har sett bättre utan sedan Ralph Hasenhüttl ersatte Mark Hughes även om det inte blivit alltför många trepoängare. De rödvita är dock nästintill alltid med i matcherna. Endast två förluster med mer än uddamålet har det blivit på de 15 tävlingsmatcher sedan Hasenhüttl tillträdde.

Manchester Uniteds styrka just nu ska dock inte förringas. De mesta mästarna har agerat oerhört stabilt sedan Ole Gunnar Solskjaer tillträdde strax före jul. Enda förlusten kom i Champions League mot PSG. I Premier League har det blivit 29 poäng på elva matcher under den norske tränaren. Båda poängtappen har dock kommit hemma på Old Trafford, mot Burnley (2-2) och senast i en mållös historia mot Liverpool.

I veckan togs en imponerande 3-1 seger borta mot formstarka Crystal Palace trots att en mängd spelare saknades. Nemanja Matic, Ander Herrera, Jesse Lingard, Juan Mata och Anthony Martial var bara några av de som missade den matchen. Majoriteten av dessa är även högst osäkra till spel här.

Hemmalagets trupp är stark men alla avbräck i detta hårda matchande är naturligtvis något som påverkar. United ska ses med bra chans till tre poäng men 80 procent på ettan är för mycket. Här blir det oavgjort oftare än en gång på sju (14 procent) som krysset i skrivande stund streckas till. En tidig gardering till utgångsettan blir därför min rekommendation här, åtminstone för de som jagar de större pengarna. 1X spelas på samtliga system.

Missar matchen

Nemanja Matic, Manchester United (muskelskada)

Antonio Valencia, Manchester United (muskelskada)

Danny Ings, Southampton (lårskada)

Michael Obafemi, Southampton (lårskada)

Osäker till spel

Jesse Lingard, Manchester United (lårskada)

Anthony Martial, Manchester United (ljumskskada)

Ander Herrera, Manchester United (lårskada)

Juan Mata, Manchester United (lårskada)

Phil Jones, Manchester United (illamående)

Matteo Darmian, Manchester United (oklart)

Mario Lemina, Southampton (magproblem)

Höjdaren - 2. Bournemouth - Manchester City

Trolig bortaviktoria på sydkusten

Titelstriden fortsätter och efter Tottenhams två förluster den senaste veckan är det nu Manchester City och Liverpool som gör upp om att bli engelska mästare. Med tio återstående omgångar har de regerande mästarna en poäng upp till The Reds. När de nu reser till sydkusten för match mot Bournemouth är tanken att de ska sätta press på Liverpool inför de rödkläddas Merseyside-derby mot Everton under söndagen.

I onsdags kom den åttonde viktorian på de nio senaste Premier League-matcherna för City. Det var dock ingen överlägsen sådan. Ett straffmål från skytteligaledaren Sergio Agüero efter knappa timmen blev matchens enda. Det var dock relativt missvisande siffror. City hade 75 procent i bollinnehav, 20-2 i skott, 12-2 i hörnor och flera bollar dansande på mållinjen.

Allt är dock inte frid och fröjd för Pep Guardiola inför lördagens match. Ett par av de defensiva stöttepelarna kommer nämligen inte finnas med på Vitality Stadium. Aymeric Laporte, John Stones och Fernandinho saknas samtliga på grund av skada. Med det sagt är ett mittlås med Otamendi och Kompany inte fy skam.

Betydligt större frågetecken finns då kring Bournemouths defensiv. The Cherries agerade pojkspolingar på Emirates Stadium i onsdags när de blev fullständigt avklädda av Arsenal. 5-1 slutade det till The Gunners där, siffror som faktiskt kunde varit större.

Hemma på sydkusten är dock de rödsvarta ett betydligt bättre lag. Här har de 4-0 segern mot Chelsea färskt i minnet. Raden 7-4-3 på Vitality Stadium och 26 mål framåt på dessa 14 matcher imponerar. Enbart Manchester United, Arsenal och Liverpool har fått lämna arenan med tre poäng under säsongen.

Det mesta talar ändå för att den fjärde hemmaförlusten kommer här. Sedan Bournemouth tog klivet upp till Premier League 2015 har de idel förluster mot City och den katastrofala målskillnaden 3-24 på sju matcher. Lägg därtill flera tunga avbräck hos värdarna. Tvåan ska ses som väldigt trolig och är ingen dum spik. Kan vara lönt att plocka med rensarkrysset på större eller mer chansbetonade system.

Missar matchen

Jefferson Lerma, Bournemouth (avstängd)

Simon Francis, Bournemouth (korsbandsskada)

Callum Wilson, Bournemouth (knäskada)

Lewis Cook, Bournemouth (korsbandsskada)

John Stones, Manchester City (ljumskskada)

Gabriel Jesus, Manchester City (lårskada)

Fernandinho, Manchester City (ljumskskada)

Aymeric Laporte, Manchester City (lårskada)

Osäker till spel

Junior Stanislas, Bournemouth (lårskada)

Steve Cook, Bournemouth (ljumskskada)

Claudio Bravo, Manchester City (hälskada)

Helgarderingen - 6. West Ham - Newcastle

Newcastle tar tredje raka?

På Londons Olympiastadion är det fokus på Premier Leagues mittenskikt, detta efter att Newcastle lämnat bottenträsket bakom sig efter att ha visat fin form den senaste tiden. Till huvudstaden kommer The Magpies med två raka triumfer, senast med stabila 2-0 mot Burnley efter att den egna produkten Sean Longstaff stått för sitt första mål i den svartvita tröjan.

En stor anledning till Newcastles lyft är nyförvärvet Miguel Almirón. Paraguayanen kostade drygt 250 miljoner kronor, klubbens dyraste köp någonsin. Konstigt kan tyckas då mittfältaren kom från Atlanta United i MLS, men redan efter två matcher från start har 25-åringen visat att affären var väl genomtänkt. Almirón ger en offensiv kreativitet som tidigare inte funnits i Rafa Benítez lagbygge under säsongen.

West Ham har kreativitet så det räcker och blir över. Däremot är defensiven inte lika stark som gästernas även om Lukasz Fabianski bara tvingades kapitulera en gång på Eastlands i veckan. The Hammers har dock sju raka matcher utan någon nolla bakåt.

Vad som är positivt för Manuel Pellegrini är att skadeläget börjat ljusna. Carlos Sánchez och troligen även Andriy Yarmolenko missar som bekant resterande del av säsongen. Däremot är Manuel Lanzini och Samir Nasri tillbaka samtidigt som Jack Wilshere, Fabian Balbuena och Winston Reid ska kunna spela inom kort. Då har West Ham ligans bästa trupp tillsammans med Everton bakom de sex topplagen.

Ett spelförande hemmalag är att räkna med men frågan är om de kan få hål på Newcastles solida defensiv. Skatorna har börjat hitta rätt och ska inte underskattas. Från London kan de definitivt få med sig både en och tre poäng. Skrälltvåan lockar i utgång men här krävs samtliga tecken i ett tidigt skede.

Missar matchen

Carlos Sánchez, West Ham (knäskada)

Andriy Yarmolenko, West Ham (hälskada)

Osäker till spel

Marko Arnautovic, West Ham (feber)

Aaron Cresswell, West Ham (fotskada)

Jack Wilshere, West Ham (vristskada)

Fabian Balbuena, West Ham (knäskada)

Winston Reid, West Ham (knäskada)

Jonjo Shelvey, Newcastle (lårskada)

Ciaran Clark, Newcastle (smäll mot huvud)

Robert Elliot, Newcastle (ryggskada)