"Ett ungt England får problem"

Hemmafavoriten! - 1. England - Schweiz England streckas lite väl högt Gareth Southgate har under hela sin tid som förbundskapten visat att han inte är rädd för att ta ut unga spelare i landslaget. Denna samling finns Marc Guéhi, Tyrick Mitchell och Kyle Walker-Peters, en trio som aldrig gjort någon landskamp, med. Räkna med att de får speltid under samlingen. Dessutom finns ynglingar som Smith Rowe, Saka, Foden och Bellingham med och det är en extremt talangfull kvartett. Den stora kontroversen var istället att Southgate valde att ta ut Harry Maguire trots mittbackens rent ut sagt usla insatser för Manchester United under säsongen. Visst brukar backjätten göra det bra när han drar på sig den vita tröjan och i sommarens EM var han en gigant. Det krävs dock inte mycket för att han ska få publiken emot sig och vill det sig illa kan Maguire få rena Gary Sundgren-upplevelsen. Schweiz vann sin kvalgrupp före Italien och är därmed klara för VM. En minst sagt imponerande insats och Murat Yakin förfogar över ett högkapabelt manskap som är en outsider i Qatar. Bundesligaduon Akanji och Elvedi samt Newcastles Schär ser till att det är stängt bakåt medan Arsenals strulpelle Granit Xhaka styr mittfältet. I landslaget är Xhaka alltid flera nivåer bättre än vad han är i Arsenal och här kommer han vilja visa vad han går för inför den engelska publiken. Zakaria är skadad och finns inte med, men Remo Freuler är en skicklig defensiv mittfältare som bör passa bra tillsammans med Xhaka. Längst fram saknas Haris Seferovic, men Breel Embolo, Mario Gavranovic och Ruben Vargas har mål i sig. Dessutom är det alltid kul att se RB Salzburgs stortalang Noah Okafor. Här gör han troligen sin fjärde landskamp och han kan springa åttor runt en trög Maguire. England är givetvis stora favoriter hemma på Wembley. De vitklädda har inte förlorat någon av sina 20 senaste landskamper efter 90 minuter. Jag tror dock att Southgate kommer ge en del ynglingar chansen och byta en hel del i den andra halvleken. Schweiz slog trots allt ut Frankrike i EM och tog Spanien till straffar. Dessutom slutade de alltså före Italien i kvalgruppen. När ettan streckas högt bör det garderas med åtminstone krysset.

Höjdaren! - 2. Nederländerna - Danmark Nederländerna starkast i Amsterdam Vad är det för kval Danmark har stått för? Efter nio spelade omgångar hade vårt sydvästra grannland nio segrar och 30-1 i målskillnad. I den sista omgången blev det stryk mot ett playoff-jagande Skottland, men det ska man inte lägga speciellt mycket vikt vid. Danmark är riktigt bra och är helt klart en utmanare i det kommande världsmästerskapet. Precis som de var i EM där danskarna åkte ut mot England i semifinal. Ett par pjäser saknas nu där den viktigaste såklart är Simon Kjaer som styrde försvaret med järnhand under sommarens magiska mästerskap. Jannik Vestergaard, som brukar ta plats i mittförsvaret, har dessutom knappt fått spela i Leicester och status kring hans form är oklar. Andersen, Christensen och Galatasarays Nelsson är övriga alternativ. Skickliga spelare, men ingen omöjlig uppställning att bryta ned. Mittfältet ser också tunt ut när Wass och Damsgaard tvingats tacka nej. Nederländerna lyckades efter många om och med ta hem sin kvalgrupp före Turkiet och Norge. Detta efter att ha vunnit samtliga fem hemmamatcher till den totala målskillnaden 20-1. Det visar hur starka Oranje är i Amsterdam. Truppen som nu är uttagen ser hur stark ut som helst. Virgil van Dijk och Matthijs de Ligt bildar ett av landslagsvärldens allra bästa mittbackspar och kan få spelare som Dumfries och Blind vid sidan av sig. På mittfältet har Frenkie de Jong visat strålande form i klubblaget Barcelona sedan Xavi tog över tränarrollen och han är helt given centralt. Georginio Wijnaldum har åkt in och ut ur PSG:s elva under säsongen men växer alltid flera centimeter när han drar på sig landslagsdressen. Med Klaassen som tredje länk är detta ett enormt spelskickligt mittfält. På topp finns stjärnor som Danjuma, Depay, Malen och Weghorst att välja mellan. Vi lär få se rörande scener under lördagen då Christian Eriksen är uttagen i landslagstruppen för första gången sedan den hemska eftermiddagen i sommarens EM-slutspel. En populär spelare i hela fotbollsvärlden och extra mycket så i Amsterdam då han spelade för Ajax i sin ungdom. Eriksen lär knappast starta, men när/om han byts in kommer det märkas. Det hjälper dock inte danskarna. Nederländerna är snäppet vassare på alla positioner och på hemmagräset tar de tag i taktpinnen från start. Fin etta som spikas.

Krossen! - 6. Tyskland - Israel Tyskland bjuder på målkalas i Sinsheim Tyskland bygger nytt under Hansi Flicks ledning efter att Jogi Löw avslutat sin period som tysk förbundskapten med många magra år. Under Flicks ledning har Die Mannschaft återigen sett ut som den maskin vi har vant oss vid. Sju matcher har gett sju segrar och en klar seger i kvalgruppen. 31 mål på dessa fajter visar att Tyskland nuförtiden spelar en attraktiv och vägvinnande fotboll, precis som Bayern München gjorde under Flicks ledning. Rüdiger och Ginter är de två rutinerade försvarare som tagits ut till denna samling. Dessutom testar Flick relativt oprövade namn som Schlotterbeck, Raum och Günter som alla imponerat i det tyska ligaspelet. I övrigt räknar förbundskaptenen med att Bayern Münchens lirare ska utgöra stommen i detta landslag. Neuer är given mellan stolparna som den kapten han är, Kimmich är navet på mitten medan Müller och Sané stormar framåt. Israel kom trea i sin kvalgrupp. En bra bit efter Danmark och Skottland, men före Österrike. De plockade dock majoriteten av sina poäng på hemmagräs, de tre sista kvalfajterna på resande fot slutade alla med förlust. På dessa kamper, som spelades mot just Danmark, Skottland och Österrike, släppte Israel in tolv mål. Backlinjen, som främst består av spelare från den inhemska ligan, ser inte heller nu speciellt skrämmande ut. Israel har dessutom problem längre fram i banan då skador stör. Shakhtar Donetsks Solomon och kapten Natcho ser båda ut att missa matchen och det är två mer eller mindre givna mittfältare. I anfallet ser det inte mycket bättre ut. Visst är Munas Dabbur, som till vardags lirar på denna arena med sitt Hoffenheim, redo för spel, men Celtics Abada, Valladolids Weissman och PSV:s målmaskin Zahavi saknas alla. Israel klarar inte av att störa de riktigt bra lagen även när de har sitt bästa lag tillgängligt. Något som märktes i kvalet när de fick stryk med totalt 0-7 av Danmark. När de då reser till Tyskland med flera av sina viktigaste kuggar borta kan detta bara gå på ett sätt. Flick har fått in en mentalitet i gruppen där det inte duger att gå på halvfart och här bjuder de hemmapubliken på show. Given etta som spikas trots hård streckning.