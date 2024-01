Experten: "City har vaknat till liv - tungt besked för Isak"

Att tänka på

Kupongen innehåller 13 miljoner i jackpot.

Leeds har tappat poäng i åtta av 13 bortamatcher.

Glöm inte bort att Middlesbrough mötte Chelsea (1-0) så sent som i tisdags.

Blackburns sju senaste tävlingsmatcher har alla innehållit över 2,5 mål.

Wigan har fyra poäng på sina två senaste ligamatcher. Varning för gästerna borta mot Northampton.

Stevenage slår Shrewsbury rejält på fingrarna vad gäller Expected Points.

Övriga spikförslag

Birmingham - Anställningen av Wayne Rooney blev knappast lyckosam för Birmingham som nu ersatt denne med Tony Mowbray. Det är en lösning jag tror kommer att fungera bra. 60-åringen presterade väldigt bra i Sunderland och jag tror faktiskt att The Black Cats sköt sig själva i foten när de sparkade Mowbray för Michael Beale. Birminghams trupp är bättre än vad de senaste resultaten visar och hemma mot Swansea finns fin segerchans. Walesarna har fått en injektion under nye tränaren Luke Williams, men 1-0-segern mot West Bromwich motsvarade inte matchbilden. En motreaktion ligger i korten på St Andrew’s där jag gillar ettan till sund procent. Spik.

Stoke - 1-1 mot Sunderland var rättvist men i övrigt har Rotherham inte förtjänat sina senaste poängplock i The Championship. Jag är allergisk mot The Millers dödgrävarfotboll som är extremt beroende av att Viktor Johansson står på öronen i varje omgång. Svensken är en skicklig burväktare men lämnas alldeles för ofta till sitt öde. Rotherham kommer troligen att åka ur och jag tror att den positiva trenden i ligaspelet bryts mot Stoke. The Potters har elva poäng upp till playoff och även om det ser långsökt ut i tabellen kan mycket hända på få omgångar i den jämna engelska andraligan. Poängen har trillat in under Schumachers ledning och här tror jag även att de rödvita tar ett prestationsmässigt kliv i rätt riktning. Tvåan lämnas allena.

Avstängningar på tipset

Sandro Tonali (Newcastle)

Samy Morsy (Ipswich)

George Saville (Millwall)

George Byers (Sheffield Wednesday)

Nathan Thompson (Stevenage)