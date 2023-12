Experten: "Därför vinner Arsenal på Anfield"

Att tänka på

Fulham gick så sent som i tisdags en tuff Ligacup-match mot Everton.

Nuno Espírito Santo är ny på Nottinghams tränarbänk.

Middlesbrough har presterat enligt 5-1-5 på hemmaplan.

Jag kan inte lita på ett notoriskt ojämnt Norwich till runt 70 procent. Inte ens mot Huddersfield.

Plymouth har tappat hela sin tränarstab till Stoke.

Cardiff har tappat poäng i åtta av elva bortamatcher.

Övriga spikförslag

Blackburn - Jon Dahl Tomasson och dennes Blackburn hade inte mycket att sätta emot Southampton. 0-4 i nacken var en tuff smäll för danskens adepter, men jag ger Rovers god chans att studsa tillbaka mot Watford. Londonlaget kan tyckas formstarkt efter 5-1 mot Preston, men det ska sägas att siffrorna blev på tok för stora sett till matchbilden. Jag blir inte förvånad om The Hornets har vaggats in i en falsk trygghet inför trippen till Ewood Park. I min bok har Blackburn det mer spetsiga laget och framför sin publik ska de blåvita kunna stå för en klart förbättrad insats. Ettan singlas till förmodat vettig procent.

Southampton - Det har gått 14(!) omgångar sedan Southampton senast gick på pumpen i The Championship. Russell Martin har funnit den perfekta balansen i sin filosofi som gör The Saints till en reell utmanare om andraplatsen bakom Leicester. Så pass bra tycker jag att de rödvita är. Queens Park Rangers besitter inte samma styrka. Inte alls. Martí Cifuentes gäng misslyckades med att slå ett Plymouth i numerärt överläge och följde sedan upp det med att tappa 1-0 till 1-2 mot Sheffield Wednesday. Självförtroendet har således gått ur The Hoops som går en tuff lördag till mötes. Jag lägger alla mina ägg i “Helgonens” korg.

Avstängningar på tipset

Destiny Udogie (Tottenham)

Yves Bissouma (Tottenham)

Sandro Tonali (Newcastle)

Raúl Jiménez (Fulham)

Callum Brittain (Blackburn)