Experten: "Den avgörande faktorn - därför vinner de toppmötet"

Premier League dundrar vidare med en ny omgång under helgen. Efter dramat mitt i veckan dras flera lag med avbräck som det gäller att ha koll på inför lördagen. För att höja underhållningsvärdet finns det även 13 miljoner i jackpot. Målgång sker som vanligt i The Championship. Haffa en andel via länken – nu kör vi!

Höjdaren! - 1. Aston Villa - Arsenal

Fördel Arsenal på Villa Park - till Stryktipset

Jag gjorde plats för krysset när Arsenal i tisdags mätte svärd med Luton. Med handen på hjärtat var det mest för att The Gunners blev hårt betrodda när texten skrevs. I själva verket förväntade jag mig en tämligen enkel bortaseger men The Hatters stod upp betydligt bättre än förväntat. Främst via fasta situationer kunde nykomlingarna hålla resultatmässigt jämna steg med Arsenal och när Barkley gjorde 3-2 i den andra halvleken tändes ett hopp om en knall.

Gnistan slocknade dock per omgående när Kai Havertz stötte in 3-3. Arsenal låg sedan på för ett ledningsmål och långt in på tilläggstiden försattes bortasektionen i extas. Rice knoppade in 4-3 efter ett fint inlägg från Ödegaard som sett inspirerad ut efter sin comeback från skada. Den förlösande trepoängaren firades vilt. Så pass vilt att Mikel Arteta ådrog sig sitt tredje gula kort. Spanjoren saknas därmed på tränarbänken mot Aston Villa.

På det gröna schakbrädet saknas bland andra Tomiyasu och Partey, men jag tror inte att det behöver påverka prestationen nämnvärt. Ödegaards mer tillbakadragna roll ger Arsenal trygghet i uppspelsfasen och norrmannens samarbete med Saka har sett klart förbättrat ut i de två senaste matcherna. Har duon en bra dag även på Villa Park tror jag att Aston Villa får problem.

Unai Emerys gäng imponerade kolossalt mycket i 1-0-segern mot Manchester City som faktiskt kunde varit större siffror. Villa straffade ett tandlöst City med betydligt mer vässade anfall, men jag tror inte att samma ytor ges mot ett mer cyniskt Arsenal. Till skillnad från de regerande mästarna är The Gunners inte alls lika intresserade av att öppna upp matchbilden i Birmingham. Något som borde missgynna värdarna.

Jag har stor respekt för Villas kunnande framför sin egen publik, men det råder samtidigt inget tu tal om att Unai Emery med adepter får finna sig i att slå ur underläge mot spanjorens gamla lag. Vikten av en dags längre vila är en blytung faktor för Arsenal som har agerat väldigt solitt på främmande mark under säsongens gång. Jag tror på ytterligare en stark insats från The Gunners och lämnar tvåan allena.

Notabla avbräck

Tyrone Mings, Aston Villa (knäskada)

Emiliano Buendía, Aston Villa (knäskada)

Takehiro Tomiyasu, Arsenal (vadskada)

Jurriën Timber, Arsenal (knäskada)

Emile Smith Rowe, Arsenal (knäskada)

Thomas Partey, Arsenal (muskelskada)

Favoriten! - 2. Manchester United - Bournemouth

Spinner United vidare på inslagen väg? - till Stryktipset

Erik ten Hag och Manchester United trotsade på något sätt logikens lagar när de mer eller mindre slaktade Chelsea med 2-1. Eller så gjorde de inte det? Å ena sidan kan The Red Devils betydligt mer än vad de hittills har visat, men å andra sidan är det som visats upp inte i paritet med vad United vill vara. Mot Chelsea såg dock värdföreningen pånyttfödd ut över hela banan.

Onsdagen fick en tuff inledning när Bruno Fernandes missade en straff, men det hindrade inte United från att repa mod. McTominay gav de rödklädda ledningen och skotten var också den som avgjorde det hela efter att Palmer kvitterat för Chelsea. Anledningen till att jag tidigare skrev att de blåklädda blev slaktade var för att siffrorna hade kunnat bli väldigt mycket större än vad de blev.

Uniteds xG – förväntat antal gjorda mål – stannade på över 4,0(!) vilket inte hör till vanligheterna oavsett vilket lag som är i farten. Maguire upplever en karriärmässig renässans – jag ger ärligt talat inte ett dyft för skrattvideor på misstag som alla mittbackar gör i princip varenda match – medan Fernandes är hjärnan bakom väldigt mycket i offensiv riktning.

Vad gäller att skapa chanser har portugisen extremt få övermän på hela planeten. Kan Ten Hag få sina adepter att spinna vidare på inslagen väg mot Bournemouth kommer problemen att hopa sig för The Cherries på Old Trafford. Med det sagt går gästerna som tåget just nu. 2-0-segern mot Crystal Palace innebar att Iraolas mannar spelat ihop 13 poäng av de senaste 18 möjliga. Inte illa.

Solanke, Semenyo och Tavernier är alla lirare som kommer att trivas med ytorna som finns bakom ett förmodat framåtlutat United. Förmår trion att utnyttja dessa står Bournemouth inte helt utan chans. Detta är en match där jag gärna avvaktar så nära spelstopp som möjligt med att ta ställning, men initialt är det i västerled det största intresset finns. Ettan går först, krysset slår följe om plånboken tillåter.

Notabla avbräck

Jadon Sancho, Manchester United (avstängd)

Lisandro Martínez, Manchester United (fotskada)

Christian Eriksen, Manchester United (knäskada)

Jonny Evans, Manchester United (muskelskada)

Casemiro, Manchester United (knäseneskada)

Lloyd Kelly, Bournemouth (knäseneskada)

Max Aarons, Bournemouth (knäseneskada)

Tyler Adams, Bournemouth (knäseneskada)

Alex Scott, Bournemouth (knäskada)

Osäker till spel

Mason Mount, Manchester United (vadskada)

Spiken! - 3. Brighton - Burnley

Brighton stämmer i bäcken - till Stryktipset

Jag såg mycket fram emot mötet mellan Brighton och Brentford som verkligen infriade förväntningarna. Två lag med vitt skilda filosofier bjöd upp till dans där de förstnämnda till slut drog det längsta strået. Det började dock illa när Mbeumo förvaltade en straff på bästa sätt för The Bees. Mindre än fem minuter senare kvitterade Gross och tysken låg även bakom Hinshelwoods segermål i den andra halvleken.

Roberto De Zerbi har själv sagt att Gross är en av de bästa spelarna han har tränat och det är inte svårt att förstå varför. Tysken kan spela precis överallt och även om det går långsamt när Gross håller full fart finns en fotbollshjärna som är skarpare än de flesta. Får han styra och ställa under lördagen kommer Burnley att få jaga skuggor när de beger sig till Englands sydkust.

The Clarets kommer i sin tur från en period där jag tycker att nykomlingarna tagit tydliga kliv i rätt riktning. Matchplanen i 1-3-förlusten mot Arsenal var i min bok helt rätt från Kompanys sida. Nederlagen mot Crystal Palace, West Ham och Wolverhampton var dessutom värda betydligt mer än noll poäng då The Clarets höll jämna steg med samtliga av de tre motståndarna.

Det blir såklart svårt att propagera för ett lag som radar upp förluster, men när 5-0 mot Sheffield United finns insmugen under samma period tror jag åtminstone att Burnley har självförtroendet i behåll. Det lär å andra sidan behövas mot ett Brighton som attackerar i våg efter våg, men inte heller Burnley är blyga för att öppna upp sig. Spelare som Trésor, Amdouni, Rodriguez och Bruun Larsen kan ställa till med problem för en inte vattentät defensiv.

Koleosho är däremot ett jobbigt frågetecken för Kompany som i ärlighetens namn får svårt att lotsa sina adepter till en jämn kamp över 90 minuter mot en på förhand övermäktig opponent. Brightons seger mot Brentford var förlösande och jag blir inte förvånad om värdarna står för ytterligare en stark insats framför sina supportrar. Mitoma, Gross, Pedro och Ferguson är alla lirare som kan såra Burnley på egen hand. Jag spikar ettan trots tveksamt spelvärde.

Notabla avbräck

Pervis Estupinán, Brighton (muskelskada)

Ansu Fati, Brighton (muskelskada)

Adam Webster, Brighton (smäll)

Tariq Lamptey, Brighton (muskelskada)

Danny Welbeck, Brighton (muskelskada)

Solly March, Brighton (knäskada)

Julio Enciso, Brighton (knäskada)

Jack Cork, Burnley (vadskada)

Lyle Foster, Burnley (personliga skäl)

Josh Cullen, Burnley (smäll)

Osäker till spel

Manuel Benson, Burnley (matchotränad)

Luca Koleosho, Burnley (smäll)