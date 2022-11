Experten: "Sverige överraskade mig"

Sverige ska fortsätta träningsspela under lördagen och denna gång är det Algeriet som väntar i Malmö. Det är en av tre landskamper på kupongen som i övrigt helt och hållet består av matcher från League One. I väntan på VM ska vi plocka en 13-rätters och då det finns 6 miljoner kronor i jackpot kan det ge fin utdelning. Glöm inte att köpa andelar via länken här nedan så jobbar vi in full pott tillsammans!

Sverige-matchen! - 1. Sverige - Algeriet

Sverige överstreckas rejält

Sverige överraskade mig och säkert en hel del av er också när de manövrerade ut ett VM-klart Mexiko i Girona. Försvarsspelet var starkt med Isak Hien som en jätte bredvid Victor Nilsson Lindelöf. Hien var både stark i duellspelet och säker med bollen som han transporterade upp gång efter annan. Augustinsson var stabil till vänster och till höger gjorde Emil Holm en fin landslagsdebut med sina sedvanliga älgkliv.

Simon Gustafson gjorde debut på mittfältet och såg riktigt bra ut tillsammans med Jesper Karlström. Samtidigt utgick Rohdén och Svanberg från kanterna och stod för målen i 2-1-segern. Forsberg, Claesson och Olsson startade på bänken och är en trio som mycket väl kan starta här. Det gör knappast Sverige mindre spetsiga. Samtidigt ska Blågult inte övervärderas, detta var trots allt den blott andra segern under ordinarie tid under hela 2022.

Algeriet spelade samtidigt en vänskapslandskamp mot Mali under onsdagen. 1-1slutade den matchen efter att storstjärnan Riyad Mahrez satt dit första målet från straffpunkten sent i den första halvleken. Mahrez har fått ganska snålt med speltid i Manchester City under hösten och kommer säkerligen finnas med här också. En högkalibrig spelare som givetvis hade gått rakt in i den svenska startelvan, även när alla de bästa är med.

Mot Mali fick han sällskap av Benrahma i offensiv riktning medan Mandi tog hand om försvaret. En stabil uppställning. Då startade Bennacer och Bentaleb på bänken och den duon kan mycket väl kliva in på mittfältet nu. Fysiska lirare som inte lägger några fingrar emellan. Brahimi och Slimani är två andra spelare som var bänkade senast och som vi lär få se på planen i Malmö. Den sistnämnde är oerhört stark och blir svår att mäta sig med i straffområdet.

Det är äntligen positiva nyheter kring Sverige efter den fina segern mot Mexiko och det är inget som har gått tipparna förbi. Här kan jag garantera att ettan kommer bli överstreckad och då måste den garderas. Algeriet är trots allt inga duvungar. Gaffeln (etta-tvåa) känns som en vettig lösning, men på andelssystemet lär även krysset åka med.

Höjdaren! - 2. Turkiet - Tjeckien

Svårtippat i Gaziantep

Turkiet löste en andraplats i sin VM-kvalgrupp bakom Nederländerna, men före Norge och Montenegro. I playoff blev det däremot respass mot Portugal och därmed får turkarna sitta hemma och titta på TV. Under onsdagen besegrades Skottland med 2-1 på hemmaplan efter att Cengiz Ünder och Ozan Kabak stått för målen. Två spelare som vi bör få se på plan denna lördag också.

Kabak startade i en trebackslinje tillsammans med Söyüncü och unge Özkacar. En uppställning som fungerade ganska bra tillsammans och där finns något att bygga vidare på. På topp gjorde Cenk Tosun, som har haft så många skador de senaste åren, sin första landskamp från start på ganska exakt två år. Med Ünder och Calhanoglu bredvid sig är det en stark uppställning och då fanns dessutom Enes Ünal på bänken.

Tjeckien hade i sin tur inga som helst problem med att avfärda Färöarna hemma i Olomouc. Just här spelar till vardags Mojmír Chytil (Sigma Olomouc) som fick chansen från start i sin landslagsdebut. Han tackade för förtroendet och satte dit ett hattrick innan halvtimmen var spelad och blev därmed första tjecken i historien att göra tre mål i sin landslagsdebut. Det känns som han kan vara svår att peta efter en sådan otrolig debut.

Inte minst då båda anfallsstjärnorna Hlozek och Schick har lämnat truppen vilket gör att det ser minst sagt tunt ut på topp. Tomás Pekhart har kallats in istället och han spelar faktiskt i Gaziantep till vardags så han känner sig åtminstone hemma i staden och på arenan. I övrigt saknas viktiga spelare som Masopust, Jankto och Kúdela vilket gör att West Ham-duon Coufal och Soucek får dra ett tungt lass. Att Malmö-backen Matej Chalus är uttagen får sägas vara ett svaghetstecken.

På hemmaplan brukar Turkiet vilja visa sig från sin bästa sida och här bör vi få se ett relativt fokuserat hemmalag som vill visa upp sig inför sin publik. Mot ett reservbetonat Tjeckien ska det räcka långt. Samtidigt har tjeckerna ett stabilt grundspel och här övervärderas turkarna en hel del streckmässigt. Jag väljer därför att omgående hänga på ett kryss till den överstreckade ettan.

Överstreckningen! - 3. Albanien - Armenien

Albanien streckas på tok för högt

Albanien tog ledningen mot Italien för några dagar sedan efter att Ardian Ismajli från Empoli satt dit bollen efter en framspelning från sin lagkompis Nedim Bajrami. Hysaj, Kumbulla och Berisha är tre andra lirare som startade den matchen som spelar sin vardagliga fotboll i Italien. Albanerna kunde dock inte stå emot ett i grunden betydligt bättre Gli Azzurri och torskade till sist med 1-3.

Broja såg småspännande ut längst fram, men hade svårt att komma till de där riktigt farliga målchanserna. Förlusten var faktiskt Albaniens tionde raka landskamp utan seger och de har inte bara stött på lag av Italiens kaliber under den perioden. Kryss mot Estland och dubbla förluster mot Israel finns noterade under året som har gått och det är främst anfallsspelet som har varit ett problem. Fajten mot Italien var första gången under 2021 som Albanien släppte in mer än två mål.

Armenien var länge med i toppen av sin VM-kvalgrupp, men föll ihop mot slutet och hamnade till sist på en fjärdeplats bakom Tyskland, Nordmakedonien och Rumänien, men framför Island. I Nations League var de mer eller mindre en slagpåse och torskade fem av sex matcher i andradivisionen som Armenien åkte ur. Tidigare i veckan stod armenierna dock för en helt okej insats då de spelade 2-2 mot Kosovo. En match där Kosovo dessutom kvitterade på övertid.

Adamyan och Mkhitaryan finns inte med vilket givetvis är en rejäl försvagning, men det börjar komma upp en ung generation som ska ta över. Shaghoyan (CSKA Sofia) och Bichakhchyan (Pogon Szczecin) startade på topp och är två spelare som gjort det ganska bra i sina klubbar under våren. Randers Edgar Babayan startade också och är en annan lirare som har en del att ge.

Spelare för spelare är det inget snack om att Albanien har ett bättre lag, men värdarna har inte alls fått det att stämma under året och här hade en streckning runt 50 procent på ettan varit rimlig. Istället ser den ut att sticka upp en bit över 65 procent och då funderar jag inte ens på att spika. Krysset åker med här, men på andelssystemet lär även rensartvåan ges utrymme.