Expertens drag: "Två storlag som går på knäna"

Att tänka på

Brentford har bara förlorat två av sina sju hemmamatcher.

Watford är ett lag som får det att vända i magen på mig. Under lördagen spikar jag emot The Hornets.

Coventrys vind har vänt och jag räknar inte bort de ljusblå mot Ipswich.

Middlesbrough får en dags längre vila än Leeds.

Under lördagen är det dags för en favorit i repris från i fjol. Jag går nämligen emot Blackburn när ett numera underskattat Sheffield Wednesday bjuder hem.

Cardiff får en dags längre vila än Southampton.

Övriga spikförslag

Burnley - Ångestmöte räcker inte för att beskriva matchen mellan Burnley och Sheffield United. Nykomlingarna har faktiskt sett vilsna ut i Premier League. Störst tilltro har jag egentligen till Burnley men sommarens enorma renovering av truppen har inte gjort Vincent Kompany någon tjänst. Med det sagt var prestationen i 1-2-förlusten mot West Ham ett steg i rätt riktning. Så länge The Clarets försvarar sin box med vassare tänder tror jag inte att Sheffield United lämnar Turf Moor med några poäng. The Blades är den sämsta nykomlingen på flera år och 1-3 i brakan mot Bournemouth kunde ha varit betydligt större siffror. Heckingbottoms framtid borde brinna på sparlåga och förvånad blir jag inte om 46-åringen ryker efter trippen till Lancashire. Där spikas nämligen Burnleys blott andra trepoängare!

Plymouth - Bland “att tänka på”-raderna skrev jag att det vände sig i magen av Watford. Stoke är ett annat lag som faller in under samma kategori. Vid en bra dag kan The Potters hota alla lag i The Championship. De bra dagarna är dock lätträknade. När de rödvita är ur slag blöder det i ögonen. Fyra raka utan seger varav två raka torsk skriker formsvacka och under lördagen får gästerna klara sig utan avstängda Stevens samt Johnson. Då får Stoke problem på Home Park. Plymouth har tagit 16 av sina totalt 19 poäng framför sin publik där 22 gjorda mål är näst bäst i klassen. Bara Ipswich är bättre. Inte illa pinkat av två nykomlingar. Ett Stoke ur slag borde passa Schumachers gäng utmärkt och jag är extremt intresserad av ettan. The Pilgrims lämnas allena.

Avstängningar på tipset

Sandro Tonali (Newcastle)

Jadon Sancho (Manchester United)

Fábio Vieira (Arsenal)

Joao Gomes (Wolverhampton)

Mario Lemina (Wolverhampton)

Ivan Toney (Brentford)

Enda Stevens (Stoke)

Daniel Johnson (Stoke)

Lewis Travis (Blackburn)