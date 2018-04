Fartfylld offensiv - Norrköping vinner

Match 2. Bournemouth - Crystal Palace

Mycket viktigt möte för bortalaget här som är i stort poängbehov för att behålla avståndet ner till lagen under strecket. Crystal Palace har sett bättre ut den senaste tiden och har varit förtjänta av en större poängskörd i lagets senaste matcher. Bournemouth är ett lag The Eagles trivts mot och här har hemmalaget inget nämnvärt att spela för. Tvåan till under 30 procent är en mycket intressant chansspik i skrivande stund.

Match 8. Brentford - Ipswich

Det skiljer bara fem poäng mellan Brentford och Ipswich i tabellen, men här talar en hel del för hemmalaget. Till skillnad från Ipswich kan nämligen Brentford alltjämt nå playoff och har således allt att spela för. Hemmafördelen är också en stor faktor här. The Bees har bara förlorat tre matcher under säsongen på Griffin Park och Ipswich trivs inte speciellt bra utanför Portman Road. Här saknar bortalaget dessutom viktiga David McGoldrick. Ettan på Brentford är ett av kupongens säkraste tecken och erbjuder just nu bra värde till runt 60 procent.

Match 13. Örebro - Norrköping

I Allsvenskan hittar vi också en potentiell spik. Norrköping inledde säsongen med seger hemma mot Brommapojkarna (2-1) och ser mycket intressanta ut. Med Simon Thern, David Moberg-Karlsson, Kalle Holmberg och Jordan Larsson har östgötarna en fartfylld offensiv. Det kan bära långt redan i år för Peking. Örebro imponerade däremot inte i sin öppningsmatch mot Sundsvall (0-0) och kommer som bäst lösa en mittenplacering. Lägg därtill att närkingarna brukar ha svårt för Norrköping. Enbart ett av lagens elva senaste möten har slutat med ÖSK-seger. Bra spik så länge den finns till omkring 40 procent!

För mer info om lördagen Stryktips. Läs min stora analys HÄR.

Här nedan hittar ni tre spelförslag:

Hundringen - 1 hel, 5 halv (96kr): En bra men inte alltför dyr rad som kan ge klirr i kassan.

Henkes Favorit - 3 hel, 4 halv (432kr): Den rad jag själv genomgående spelar och har vunnit stora summor med genom åren.

Chansningen - (192kr): För dig som vill vinna de riktigt stora pengarna vid 13 rätt

(Vill du göra egna ändringar i Stryktipset får du göra det här innan du trycker på "Spela Stryktipset".)