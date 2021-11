"Favoritskap hos Pontus Janssons Brentford"

Vi var riktigt nära 13 rätt förra lördagen, men ett par sena pling gick fel. Nya tag nu när vi ska titta till ett Stryktips med hela 15 miljoner kronor i jackpot. För att ta del av den potten är det tre matcher från Premier League och tio stycken från The Championship som ska analyseras. Flera lag står i under 1,80 på oddset och samtliga dessa ser ut att överstreckas. Hittar vi rätt ställen där det kan skrälla kan det mycket väl ge bra betalt. Visst ska jag i vanlig ordning göra ett Spela Tillsammans-system och vill ni köpa andelar är det bara att klicka er vidare via länken här nedanför. Nu sätter vi igång!