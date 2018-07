Fint självförtroende - Malmö FF vinner igen

Helgarderingen - 1. Brommapojkarna - Sirius

Övervärderat BP i bottenmöte

Bottenstriden är i fokus i Allsvenskan denna lördag med två matcher direkt kopplade till de nedre regionerna. En av dessa spelas på Grimsta IP där Brommapojkarna, just nu på kvalplats, tar emot jumbon Sirius. Båda lagen kommer från två klara förluster. BP torskade med 0-3 mot Dalkurd, medan Sirius åkte på en klar 0-4 förlust hemma mot Malmö.

Brommapojkarna har levererat sin bästa fotboll hemma på Grimsta IP under säsongen. Samtliga tio inspelade poäng har kommit i västra Stockholm. Faktum kvarstår dock att de har enorma bekymmer med anfallsspelet. Hittills har det bara blivit åtta mål framåt på tolv matcher. Med det är de rödsvarta klart sämst i Allsvenskan.

Sirius är istället sämst i kategorin antal insläppta mål. Uppsala-laget har läckt rejält och nu släppt in hela 32 mål på 13 matcher. De blåsvarta saknar en ledare där bak och den marockanske målvakten Karim Fegrouch inger inte något större förtroende. 17 (!) insläppta mål på de fyra senaste matcherna vittnar inte minst om detta.

BP ska ändå vara ett passande motstånd med tanke på stockholmarnas svaga offensiv. Detta kommer bli ett möte med mycket “sparka och spring-fotboll”. Hemmalaget ska naturligtvis gälla som knappa favoriter men över 60 procent är alldeles för mycket. Här är det ett ypperligt läge att måla på med samtliga tecken och försöka rensa bort flertalet system med en bortaskräll.

Missar matchen

Joshua Wicks, Sirius (avstängd)

Robert Åhman Persson, Sirius (ej spelklar)

Daniel Jarl, Sirius (korsbandsskada)

Elias Andersson, Sirius (korsbandsskada)

Osäker till spel

Christer Gustafsson, Sirius (underkroppsskada)

Höjdaren - Malmö FF - Östersund

MFF vinner på nytt!

De regerande mästarna Malmö FF stod för sin sämsta vår sedan de degraderades från Allsvenskan 1999. 15 poäng på tolv matcher var rent ut sagt bedrövligt och mycket logiskt fick också Magnus Pehrsson sparken.

In har den tyske tränaren Uwe Rösler kommit och han har fått en kanonstart hos skåningarna. Förra veckan blev det klara 4-0 mot Sirius efter att de himmelsblå haft lekstuga. Markus Rosenberg såg piggare ut än på länge och stod där för två mål.

Han följde sedan upp den insatsen med ännu en stark sådan nere i Kosovo i veckan. Malmö vann där mot KF Drita med klara 3-0 i Champions League-kvalet och Rosenberg stod för ytterligare ett mål och även en fin assist.

Även Carlos Strandberg tycks ha kommit igång efter att ha haft en kämpig vår. Tillsammans med Rosenberg bildar han ett av Allsvenskans vassaste forwardspar. Här är han dock avstängd efter att ha ådragit sig sitt tredje gula kort för säsongen mot Sirius. Alexander Jeremejeff väntas ersätta.

Östersund har också bytt tränare under uppehållet. Hyllade Graham Potter, som varit i föreningen sedan 2010, lämnade för Swansea i The Championship. In har en annan brittisk tränare kommit, Ian Burchnall som tidigare figurerat i norsk fotboll.

Även han fick en lysande start i sin nya klubb. Östersund var stundtals utspelade på Tele2 Arena mot Hammarby i måndags. Björn Paulsen gav också Bajen logiskt ledningen i slutet av den första halvleken. På något sätt kunde ändå norrlänningarna vända på tillställningen den sista halvtimmen genom mål av Tesfaldet Tekie och Saman Ghoddos. Tunga poäng som gör att Östersund nu ligger på en femteplats.

I och med att de tappat både Ken Sema och Sotirios Papagiannopoulos är det dock ett försvagat ÖFK som beger sig till Skåne och Stadion. Dessutom är både Ronald Mukiibi och Douglas Bergqvist avstängda. Med tanke på att Malmö visar fint självförtroende och tycks ha kommit igång talar mycket för hemmaseger under lördagskvällen. Finns de himmelsblå till 60 procent är det kupongens bästa spik!

Missar matchen

Carlos Strandberg, Malmö FF (avstängd)

Ronald Mukiibi, Östersund (avstängd)

Douglas Bergqvist, Östersund (avstängd)

Krysset - 4. IFK Göteborg - Örebro

Delad pott i Göteborg?

IFK Göteborg har det otroligt kämpigt just nu. Efter en tung vårsäsong hade samtliga inblandade i föreningen förhoppningar om att kunna ta en seger mot Kalmar FF i den allsvenska omstarten. Det blev dock platt fall på Gamla Ullevi och en 1-3 förlust i baken. Det innebär att det nu bara är tre poäng ner till kvalstrecket.

Blåvitt inledde annars piggt mot Kalmar men smålänningarna kontrade effektivt och gjorde 1-0 redan efter tio minuter. Då gick luften ur Göteborg. Därefter styrde Nanne Bergstrands lag matchen och i den andra halvleken kunde de göra ytterligare två mål innan Amin Affane tröstmålade med sitt första mål i den blåvita tröjan.

Truppen är tunn efter att Pontus Dahlberg, Sebastian Eriksson och Gustav Engvall lämnat, och inte blev det bättre av att både August Erlingmark och Mix Diskerud fick syna sina tredje gula kort för säsongen senast. Båda innermittfältarna är således avstängda här. Det innebär troligen att Amin Affane och Vajebah Sakor tar plats på det centrala mittfältet.

Örebro stod för en stark vårsäsong men imponerade inte alls förra söndagen mot Elfsborg. Närkingarna var där utspelade men kunde trots det ta ledningen genom Kennedy Igboananike. Elfsborg Viktor Prodell stod dock för två mål inom loppet av en minut i slutskedet av matchen och vände på tillställningen. Således ÖSK:s tredje förlust på de fem senaste och känslan är minst sagt att de svartvita är på väg utför i tabellen.

Mot ett decimerat Blåvitt som som inte alls får det att stämma ska trots allt fina möjligheter till poäng finnas. Borta mot Änglarna har dock Örebro bara vunnit en gång under 2000-talet. Mycket talar för att detta kan sluta i delad pott. IFK Göteborg behöver bryta sin tre matcher långa förlustsvit och är troligen relativt nöjda med en pinne. Det lär även ÖSK vara och då ligger krysset nära till hands. Jag testar att singelstrecka!

Missar matchen

August Erlingmark, IFK Göteborg (avstängd)

Mix Diskerud, IFK Göteborg (avstängd)

Patrik Karlsson Lagemyr, IFK Göteborg (knäskada)

Arvid Brorsson, Örebro (bruten fot)

Osäker till spel

Tobias Hysén, IFK Göteborg (knäskada)

Brendan Hines-Ike, Örebro (fotskada)