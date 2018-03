Formstarkt Milan kan överraska

Spiken - 3. Manchester United - Swansea

Uniteds hemmatyngd avgör!

Premier League är tillbaka efter landslagsuppehållet och det är ett pressat Manchester United som äntrar Old Traffords gräsmatta. José Mourinho har kritiserats kraftigt den senaste tiden, inte för resultaten utan främst för den destruktiva fotboll United visat upp.

Mötet mot Swansea under lördagen blir den första matchen i Premier League på tre veckor för de röda djävlarna. Senast det begav sig besegrades faktiskt Liverpool med 2-1 hemma på The Theatre of Dreams. Däremellan har ett uttåg ur Champions League (totalt 1-2 mot Sevilla) och avancemang i FA-cupen (2-0 mot Brighton) hunnits med.

I Premier League gör dock United en fullt godkänd säsong. Laget går mot andraplatsen vilket skulle innebära den bästa slutpositionen sedan ligatiteln 2012/2013. Det ska främst David de Gea tackas för. Han har utan tvekan varit Premier Leagues och troligen hela världens bästa målvakt den här säsongen och räddat flertalet poäng för United.

Lördagens motståndare, Swansea, har stått för en smått sensationell vårsäsong. Walesarna var uträknade kring jul, men då kom Carlos Carvalhal in. Sedan den portugisiska inträde har The Swans plockat 18 poäng på tio matcher, att jämföra med 13 poäng på 20 matcher under Paul Clement.

På bortaplan har dock Swansea inte imponerat nämnvärt och innan uppehållet blev dessutom walesarna överkörda hemma på Liberty Stadium mot Tottenham i FA-cupen (0-3). Här saknas även en stor del av lagets offensiva nav. Jordan Ayew är avstängd och Wilfried Bony, Leroy Fer samt Renato Sanches är alla skadade och missar mötet mot United.

Även om United inte imponerat spelmässigt sedan inledningen av säsongen har de hela tiden varit stabila på Old Trafford. Tolv vinster på 15 matcher har plockats i Premier League med enda förlusten mot suveränerna Manchester City. Lägg därtill att Swansea bara vunnit två bortamatcher så ska det inte vara något snack här. United är för tunga och maler ner walesarna. Klar etta!

Missar matchen

Jordan Ayew, Swansea (avstängd)

Wilfried Bony, Swansea (korsbandsskada)

Leroy Fer, Swansea (hälskada)

Renato Sanches, Swansea (lårskada)

Angel Rangel, Swansea (ljumskskada)

Osäker till spel

Ander Herrera, Manchester United (lårskada)

Phil Jones, Manchester United (lårskada)

Daley Blind, Manchester United (vristskada)

Scott McTominay, Manchester United (vadskada)

Ashley Young, Manchester United (knäskada)

Sergio Romero, Manchester United (knäskada)

Italienska höjdaren - 11. Juventus - Milan

Formstarkt Milan stör Juve?

Juventus Stadium slår upp portarna för ett väldigt intressant stormöte under lördagskvällen. Juventus, som går en hård duell med Napoli om Scudetton, tar emot Serie A:s allra mest formstarka lag, Milan.

Gennaro Gattuso har verkligen lyft Milan från de döda och de rödsvarta är nu på allvar med och krigar om en Champions League-plats. Det blev förvisso uttåg mot Arsenal i Europa League, men i Serie A har Rossoneri gått fram som en ångvält. De nio senaste matcherna har gett fantastiska 22 poäng.

Här väntar dock säsongens allra tuffaste uppgift när Milan beger sig västerut till Piemonte och Turin. Den gamla damen har bara förlorat en hemmamatch under säsongen, mot Lazio i oktober, och har radat upp 24 raka matcher utan förlust (alla tävlingar). Noterbart är att Juventus ännu inte släppt in något mål i Serie A under 2018.

Senast kom dock en rejäl plump när Massimiliano Allegris lag bara fick med sig en poäng från Ferrara i bortamatchen mot SPAL. Även om Juventus dominerade den tillställningen hade de svårt att komma till kvalificerade målchanser.

Inför mötet mot Milan finns det en hel del orosmoment för Juventus. Giorgio Chiellini missade Italiens landskamper på grund av skada och det är ytterst osäkert om han är spelklar här. Detsamma gäller Federico Bernardeschi, Alex Sandro och frågetecken finns även för colombianen Juan Cuadrado.

Milan har ett bättre skadeläge än sina svartvita motståndare och med tanke på lagets nuvarande form ska de ha alla möjligheter att kunna störa den italienska jätten. En match präglad av kamp och få målchanser är att vänta och då ska det lågt streckade krysset plitas ner illa kvickt. 1X bör dock räcka även om det inte behöver vara fel att plocka med tvåan om miljonerna söks.

Osäker till spel

Juan Cuadrado, Juventus (ljumskskada)

Federico Bernardeschi, Juventus (knäskada)

Giorgio Chiellini, Juventus (lårskada)

Alex Sandro, Juventus (lårskada)

Davide Calabria, Milan (ljumskskada)

Ignazio Abate, Milan (vadskada)

Alessio Romagnoli, Milan (muskelskada)

Andrea Conti, Milan (knäskada)

Tyska höjdaren - 12. Bayern München - Dortmund

Bayern segrar i Der Klassiker?

Även Bundesliga bjuder på en mäktig godbit under påskafton. Bayern München och Borussia Dortmund gör upp i Der Klassiker på Allianz Arena.

Bayern har som brukligt så här års mer eller mindre redan säkrat ligatiteln och kommer att ta sin sjätte raka triumf i Bundesliga. Vid seger mot Dortmund, samtidigt som Schalke tappar poäng hemma mot Freiburg, säkras klubbens 28:e ligatitel redan under lördagen.

Frågetecken finns dock för hur succétränaren Jupp Heynckes väljer att mönstra sitt lag. Redan på tisdag väntar kvartsfinalen mot Sevilla i Andalusien och den matchen är definitivt prioriterad. Med tanke på att det är Der Klassiker och Bayern Münchens enorma bredd kan vi ändå räkna med ett taggat och enormt slagkraftigt hemmalag.

Dortmund ligger, trots en misslyckad säsong, på en tredjeplats i Bundesliga. Spelmässigt imponerar dock inte de gulsvarta, vilket inte minst uttåget mot Salzburg i Europa League vittnade om. Här får laget klara sig utan skadade Shinji Kagawa och frågetecken finns även för storstjärnan Marco Reus.

Lagen har stött på varandra otaliga gånger de senaste säsongerna och det är fördel Bayern. Dortmund är dock ett av få lag som lyckats störa Die Roten på allvar och faktiskt “bara” förlorat fem av lagens tio senaste möten.

Med tanke på hur lagen presterat under säsongen går dock Bayern in som solklara favoriter till detta möte. Ettan är trolig här och en fullt rimlig spik att luta sig emot. Stiger den upp över 75 procent kan det dock vara läge att gardera med tanke på att fokus mycket väl redan kan ligga på tisdagens Champions League-match för de röda giganterna.

Missar matchen

Manuel Neuer, Bayern München (bruten fot)

Shinji Kagawa, Dortmund (vristskada)

Andriy Yarmolenko, Dortmund (fotskada)

Sebastian Rode, Dortmund (ljumskskada)

Osäker till spel

Arjen Robben, Bayern München (ryggskada)

Jérome Boateng, Bayern München (fotskada)

Kingsley Coman, Bayern München (vristskada)

Marco Reus, Dortmund (lårskada)

Erik Durm, Dortmund (vristskada)

Ömer Toprak, Dortmund (ljumskskada)

Här nedan hittar ni tre spelförslag:

Hundringen - 1 hel, 5 halv (96kr): En bra men inte alltför dyr rad som kan ge klirr i kassan.

Henkes Favorit - 3 hel, 4 halv (432kr): Den rad jag själv genomgående spelar och har vunnit stora summor med genom åren.

Chansningen - (216kr): För dig som vill vinna de riktigt stora pengarna vid 13 rätt

(Vill du göra egna ändringar i Stryktipset får du göra det här innan du trycker på "Spela Stryktipset".)