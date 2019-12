"Formsvagt Chelsea tar viktig seger"

Stryktipset bjuder på en jackpot på hela 12 miljoner kronor denna lördag och för att ta del av den kassakistan är det engelsk fotboll som ska analyseras för hela slanten. I Premier League hittas mängder av hemmafavoriter som förväntas hålla för trycket och därför är det i The Championship det ska garderas lite extra i jakten på 13 rätt. Som vanligt jobbar vi in jackpotten tillsammans i vårt bolag. Köp andel du också!

Spiken! - 2. Chelsea - Bournemouth

Skadedrabbat Bournemouth förlorar igen

Två ganska formsvaga gäng ska mötas på Stamford Bridge. Bournemouth har sjunkit ner till en 15:e-plats i tabellen efter 16 omgångar med endast en poäng ner till Southampton under giljotinen. Chelsea å sin sida ligger fyra, men avståndet ner till jagande Manchester United är endast fem poäng. Två lag som behöver segrar således.

Bournemouth har faktiskt fem raka förluster och det är inte så konstigt efter en titt på skadelistan. Viktiga norrmannen Joshua King har saknats ett tag och försvarschefen Nathan Aké, med förflutet (och kanske även framtid) i Chelsea, linkade av planen mot Liverpool förra helgen. Det gjorde även Callum Wilson. Status kring dessa spelare är oklar i skrivande stund, men skulle de också missa matchen mot Chelsea vore det en smärre katastrof.

Värdarna tog sig vidare i Champions League i veckan efter en 2-1-vinst hemma mot Lille. Skönt för The Blues som nu kan fokusera på Premier League fullt ut under den hektiska december-månaden. Det behövs för under de senaste veckorna har laget från London torskat mot både West Ham och Everton i ligaspelet.

Viktigt för Frank Lampard är att Antonio Rüdiger är tillbaka i full träning. Tysken behövs för Christensen och Zouma har sett darriga ut. I övrigt finns det inga större problem i Chelsea-truppen. Kanté och Kovacic/Jorginho lär ta hand om mittfältet bakom den offensiva kvartetten Abraham, Mount, Willian och Pulisic. Inga enkla spelare att hantera.

När dessa två lag möttes senast vann faktiskt Bournemouth med hela 4-0. Den matchen spelades dock på Vitality Stadium och målen gjordes av King, Daniels och Brooks, spelare som samtliga har problem med skador. Gästernas förstaelva hade kunnat ge Chelsea en match, men med alla skador ska det väldigt mycket till. Ettan bör stå bra i ensamt majestät.

Missar matchen

Charlie Daniels, Bournemouth (knäskada)

David Brooks, Bournemouth (vristskada)

Steve Cook, Bournemouth (handledsskada)

Joshua King, Bournemouth (knäseneskada)

Osäker till spel

Ruben Loftus-Cheek, Chelsea (hälseneskada)

Fikayo Tomori, Chelsea (höftskada)

Olivier Giroud, Chelsea (oklart)

Junior Stanislas, Bournemouth (knäskada)

Adam Smith, Bournemouth (vristskada)

Callum Wilson, Bournemouth (lårskada)

Nathan Aké, Bournemouth (knäseneskada)

Lloyd Kelly, Bournemouth (lårskada)

Krossen! - 3. Leicester - Norwich

Leicester marscherar vidare

Vilken makalös höst Leicester har stått för. Trots att Liverpool bara tappat poäng i en av 16 omgångar ligger The Foxes “bara” åtta poäng bakom på en klar andraplats i tabellen. Norwich ligger tvåa bakifrån med fyra poäng upp till säker mark. Nykomlingarna har tagit färre än en tredjedel så många poäng som Leicester. Det säger en del om skillnaden mellan lagen.

Norwich såg ut att vara på gång när de tog poäng av Arsenal och besegrade Everton. Dessutom hittade Teemu Pukki nätet igen efter ett par månaders måltorka. Nu kommer dock The Canaries från två raka förluster och det spelar egentligen ingen roll hur många mål Pukki gör när Norwich läcker som ett såll bakåt. 34 insläppta är näst sämst i ligan efter Southampton på 35.

Att Southampton har så många insläppta kan de tacka Leicester för, det är nämligen Vardy och company som är ansvariga för nio av dessa baklängesmålen efter den galna 9-0-matchen på St. Mary’s i slutet av oktober. Jamie Vardy själv stod för ett hattrick då och den vindsnabbe anfallaren har faktiskt nätat i varje match sedan dess. Elva nätrassel på de åtta senaste fajterna är ett galet facit.

Senast mot Aston Villa hängde strikern två i den klara 4-1-segern. Även Iheanacho målade då och det innebär att nigerianen hittat nätet i alla fyra tävlingsmatcher han fått speltid i den här säsongen. Det finns verkligen offensiva alternativ i överflöd och de blåklädda har heller inga problem med skador. Det är bara för succétränaren Brendan Rodgers att välja och vraka.

Spelare för spelare är det klasskillnad mellan dessa två gäng. Norwich har dessutom den usla raden 1-1-6 på resande fot medan Leicester har 7-1-0 på King Power Stadium. Precis allting talar för en hemmaseger här och även fast ettan streckas upp mot 80 procent är det en vettig spik ändå.

Missar matchen

Timm Klose, Norwich (knäskada)

Josip Drmic, Norwich (knäseneskada)

Grant Hanley, Norwich (ljumskskada)

Nykomlingsmötet! - 4. Sheffield United - Aston Villa

United är starkast av nykomlingarna

Sheffield United har onekligen stått för en makalöst fin höst och med 22 inspelade poäng är de före ett lag som Arsenal och har bara två poäng upp till Manchester United på femteplatsen som innebär spel i Europa kommande säsong. Aston Villa har däremot sjunkit i tabellen och befinner sig nu farligt nära nedflyttningsplatserna.

Villa hade inte en chans mot Leicester i sin senaste match. Då gick dessutom Tyrone Mings, försvararen som under hösten fått göra landslagsdebut för England, sönder. Rapporterna från Birmingham säger att han kommer missa minst en månad och det är ett hårt slag för gästerna. De har flera offensiva alternativ, men bakåt ser det lite tunnare ut.

Sheffield United ser otroligt stabila ut. Chris Wilder har fått ihop en enhet som jobbar stenhårt för varandra och dessutom kan spela ganska fin fotboll emellanåt. Att The Blades bara förlorat fyra av 16 ligamatcher är ett kvitto på att det inte är enkelt att ta sig an detta gäng. Succéanfallaren Lys Mousset har problem med en skada och är ett osäkert kort, men i övrigt har Wilder hela truppen till förfogande.

Förra helgen mötte United en annan nykomling, Norwich, på bortaplan och vann med 2-1. Detta trots att de spelmässigt inte hade sin bästa dag, bland annat förlorade Sheffield hörnorna med 1-9. När Mousset, McGoldrick, Lundstram, Fleck och de andra stjärnorna inte hittade rätt klev den något mer anonyma duon Baldock och Stevens fram och säkrade segern. Det visar på vilken bredd som finns hos värdarna.

Aston Villa har haft stora problem på bortaplan under säsongen och bara plockat fyra poäng på åtta försök. Det är inget vidare facit att ta med sig till Bramall Lane. Här fick dessutom Villa stryk i The Championship i fjol med hela 1-4. Värdarna känns stabilare i grunden och ska hållas snäppet högre. Ettan är en okej spik, även om detta är en match som kan garderas på andelssystemet.

Missar matchen

Tyrone Mings, Aston Villa (knäseneskada)

Keinan Davis, Aston Villa (knäseneskada)

Jed Steer, Aston Villa (vadskada)

Osäker till spel

Lys Mousset, Sheffield United (muskelskada)

Matt Targett, Aston Villa (oklart)