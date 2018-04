Fotbollsfest på Wembley

Match 1. Manchester United - Tottenham

Wembley bjuder upp till fotbollsfest denna helg när två FA-cupfinalister ska koras. Först ut är Manchester United och Tottenham. När mötet spelas på Spurs hemmaplan den här säsongen, Wembley, är det naturligtvis fördel för Londonlaget. Tottenham vann med 2-0 när dessa lag möttes här i slutet av januari och var då tämligen överlägsna. Det svenska folket har i skrivande stund streckat upp matchen som att United har hemmafördel och det är bara att utnyttja. Så länge tvåan finns till under 40 procent erbjuder tecknet mycket fint värde.

Match 2. Watford - Crystal Palace

Crystal Palace har spelmässigt sett bra ut under en längre tid och förra helgen kom en välförtjänt 3-2 seger mot Brighton. Watford är däremot inne i en rejäl svacka och har bara plockat en poäng på sina fem senaste. Palace har här betydligt mer att spela för och dessutom fin statistik mot just Watford. Tvåan borde vara streckad som favorit, men så är inte fallet just nu. Finns tvåan även här under 40 procent är det en fin spik!

Match 9. Leeds - Barnsley

För de mer chansbenägna spelarna hittas en mycket intressant lågprocentsspik på Elland Road. Där tar ett Leeds i ingenmansland emot ett Barnsley som har allt att spela för i de nedre regionerna av The Championship. Leeds har bedrövlig form och har bara vunnit en av sina nio senaste matcher. Laget tycks redan ha tagit semester och det är något ett hungrigt Barnsley ska kunna utnyttja. Detta möte är på förhand helt öppet och borde således vara jämnstreckat. Så är inte fallet utan tvåan finns till låga 27 procent i skrivande stund. Då är det som sagt en mycket intressant chansspik!

För mer info om lördagen Stryktips. Läs min stora analys HÄR

Här nedan hittar ni tre spelförslag:

Hundringen - 1 hel, 5 halv (96kr): En bra men inte alltför dyr rad som kan ge klirr i kassan.

Henkes Favorit - 3 hel, 4 halv (432kr): Den rad jag själv genomgående spelar och har vunnit stora summor med genom åren.

Chansningen - (144kr): För dig som vill vinna de riktigt stora pengarna vid 13 rätt

(Vill du göra egna ändringar i Stryktipset får du göra det här innan du trycker på "Spela Stryktipset".)