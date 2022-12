Haalands show fortsätter

För alla som smidit planer till nyårsafton är det läge att tänka en gång till. Det vankas nämligen Premier League-fotboll i massor från de brittiska öarna där schemat är späckat från förmiddag fram till lagom sen kväll. Stryktipset fortsätter sedan med ett ordentligt soffhäng under söndagen där Premier League, The Championship och League One står för sällskapet. Jag hoppas kunna fälla ett par stora favoriter längs resans gång och vill ni fira in det nya året tillsammans med mig är det nedanstående länk som gäller för andelslaget. Nu kör vi!