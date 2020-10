"Här är de bästa tipsen inför TIPS-SM"

Spela mer favoritbetonat i början Under Tips-SM är det bara den som får flest rätt som vinner och inte den som vinner mest pengar. Därför är det läge att spela mer favoritbetonat än vanligt och kanske inte gå för mycket på de där fina skrällarna. Åtminstone inte de första omgångarna. Det är en annan taktik i att spela Tips-SM jämför med att spela Stryktipset en vanlig lördag.

Spela efter din placering när det närmar sig slutet Efter några omgångar börjar ställningen cementera sig och då är det läge att titta vart just du ligger i tabellen. Är det långt upp till toppen är det läge att chansa med fler skrällar och kanske skippa någon favorit för att kunna ta ikapp. Speciellt eftersom den sämsta omgången får räknas bort. Ligger du däremot redan i toppen är det bättre att fortsätta spela safe och spika favoriter.

Våga ta ställning Det kommer finnas flera matcher på kupongerna som är jämna både sett till odds och till streckning. Där finns chansen att sticka ut. Läs på om just den matchen och välj sida. Spikar i sådana matcher gör att garderingar kan sparas till andra ställen på kupongen.

Var påläst Självklart är det ett stort plus att ha bra koll på lagen på tipset. Kolla upp skador, avstängningar, formkurvor, bortastatistik och liknande för göra de lättare att förutse ett resultat. Vet du mer än de du tävlar mot har du genast en edge.

Lämna in sent Det händer mycket från att Stryktipset släpps på onsdagen tills klockan slår 16 på lördagen. Ett lag som är favorit under veckan kan ändras till att bli en stor underdog beroende på många olika faktorer. Därför är det alltid bäst att lämna in så sent som möjligt för att ta del av den allra senaste informationen.

Ha kul Det kanske viktigaste rådet av alla. Spel ska vara kul och Tips-SM är alltid en höjdpunkt. Här kan du tävla med vänner och bekanta och också mäta dig med experter som till exempel mig själv. Nu har du chansen att slå mig på fingrarna en gång för alla!