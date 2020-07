"Hemmarekordet i sikte för Liverpool"

Stryktipset kräver en djupare analys denna lördag, med 12 miljoner kronor i jackpot kan utdelningen bli finfin om rätt drag prickas in. Under onsdagen löste mitt andelssystem 12 rätt på Europatipset (ett mål i 93:e minuten förstörde dagen) och formen känns helt klart god. Nu går jag för 13 och vill du ha plats i mitt lag är det bara att trycka på länken här nedan.

Hemmarekordet! - 1. Liverpool - Burnley

Liverpool en match närmare en perfekt hemmasäsong

Liverpool har verkligen chansen att bli historiska denna säsong. De har redan säkrat titeln med rekordmånga omgångar kvar att lira (7) och nu känns det som att Klopps fokus ligger på att vinna varje hemmamatch under en hel säsong. Hittills står The Reds på 17-0-0 och efter denna fajt är det bara Chelsea som står mellan Liverpool och en perfekt svit.

Det rödklädda hemmalaget har annars sett måttligt intresserade ut av att spela fotboll sedan titeln säkrades. Laget från Merseyside är redan ute ur alla turneringar så det är förståeligt. Trots brist på motivation besegrades Brighton på bortaplan i onsdags på ren kvalité. 3-1 slutade den matchen och Mo Salah stod för två mål och en assist. Därmed blandar sig egyptiern i kampen om skytteligatiteln.

Burnley har lite i skymundan smugit med i tabellen och är med fyra omgångar kvar i allra högsta grad inblandade i striden om Europa League. Upp till sexan Wolverhampton skiljer det bara tre poäng efter att The Clarets plockat tio poäng på de fyra senaste omgångarna. Det kan Burnley tacka sin målvakt Nick Pope för. Sean Dyche’s gäng har nämligen bara gjort fyra mål på dessa tillställningar och ändå plockat tre segrar.

De senaste två matcherna har kapten Ben Mee saknats på grund av en lårskada men ersatts fint av Kevin Long bredvid James Tarkowski. Försvararen får stå över denna match också och det tvingas även Ashley Barnes göra. Två tunga avbräck för Burnley trots allt och truppen ser inte speciellt bred ut. Mot West Ham satt fyra spelare på bänken som inte har någon erfarenhet alls av Premier League-fotboll.

Burnley är i sina bästa stunder ett tajt spelande lag som det inte är lätt att få hål på vilket en i baken på de fyra senaste vittnar om. Samtidigt skiljer det enormt i kvalité jämfört med Liverpool. När The Clarets besökte Manchester City för några veckor sedan blev det stryk med 0-5. Klopp och hans rövarband kommer göra allt för att ta de där 19 hemmasegrarna under en säsong och då räcker inte gästerna till. Ettan spikas.

Missar matchen

Jordan Henderson, Liverpool (knäskada)

Joël Matip, Liverpool (vristskada)

Ben Mee, Burnley (lårskada)

Jack Cork, Burnley (vristskada)

Matthew Lowton, Burnley (fotskada)

Ashley Barnes, Burnley (oklart)

Osäker till spel

Dejan Lovren, Liverpool (mjukdelsskada)

Spiken! - 2. Brighton - Manchester City

City vinner enkelt

Brighton har verkligen inte haft något lätt schema sedan uppehållet. På de fem matcher som spelats har Fiskmåsarna förutom jumbon Norwich ställts mot Arsenal, Leicester, Manchester United och Liverpool. Graham Potters mannar får fortsätta gnugga försvarsspel för nu ställs de mot Manchester City. Ingen rolig rad matcher direkt men Brighton har gjort det helt okej.

Segrar mot Arsenal och Norwich samt kryss mot Leicester har räckt för att sydkustklubben ska skapa sig lite utrymme ner till bottentrion och känslan är att de 36 poäng som redan har spelats in ska räcka för nytt kontrakt. Det är förresten exakt lika många pinnar som de blåvita samlade ihop i fjol då de hamnade precis ovanför giljotinen med två poängs avstånd ner till Cardiff.

Manchester City är ett lag som det är lite svårt att veta vart de står. När de ljusblå är på humör, som i onsdagens match mot Newcastle (5-0), är det få om ens något lag i världen som kan rubba Guardiolas mannar. I krossen mot Newcastle hittade Riyad Mahrez rätt med sitt tionde ligamål för säsongen och därmed slog The Citizens ett rekord. Aldrig förr har ett Premier League-lag haft fem spelare i laget som gjort tio mål eller fler under en säsong.

De fyra andra är Kevin de Bruyne, Raheem Sterling, Sergio Agüero och Gabriel Jesus. Snacka om att det finns offensiv bredd hos gästerna. Dessutom stod David Silva för ett mål och två assist mot The Magpies och som inte det vore nog har Phil Foden sett fantastisk ut den senaste månaden. Guardiola kan välja och vraka bland alla alternativ.

Bortalaget har en helt annan kvalité i sitt lag och ska gälla som solklara favoriter här. De senaste tre åren har dessa två lag mötts sex gånger och City har vunnit vid samtliga tillfällen. Dessutom har de tryckt in 16 mål på dessa fajter. Ska Brighton hitta något att hoppas på så är det att gästerna faktiskt har förlorat fyra av sina fem senaste bortamatcher i ligaspelet, men känslan är att om Manchester City bara vill vinna denna match så gör de det utan några större problem.

Missar matchen

José Izquierdo, Brighton (knäskada)

Sergio Agüero, Manchester City (knäskada)

Osäker till spel

Steven Alzate, Brighton (ljumskskada)

Skrällchansen! - 3. Sheffield United - Chelsea

Lurig match på Bramall Lane

Två lag som jagar Europaplatser till kommande säsong gör upp på Bramall Lane denna lördagskväll. Sheffield United står på 51 poäng, bara en pinne bakom sexan Wolves på direktplatsen till Europa League. Chelsea å andra sidan är trea i tabellen men har både Leicester och Manchester United jagandes tätt bakom.

Sheffield United ställdes under onsdagen inför en svår uppgift när Wolverhampton kom på besök. Skador på de centrala mittfältarna Fleck och Lundstram (tillbaka nu) gjorde inte saken lättare och The Blades var under en del press. Chris Wilders gäng lyckades dock rida ut stormen och i 93:e minuten tryckte John Egan in matchens enda mål, något som för övrigt stoppade mitt andelsspel från att lösa 13 rätt.

Segern innebär att United har plockat sju poäng på sina tre senaste omgångar och hemmaspelet har sett urstarkt ut under en längre period. Den enda hemmatorsken i ligan under 2020 var mot Manchester City i en match som slutade 0-1. Nu lär vi få se ett Sheffield som ligger kompakt och springer kopiöst mycket samtidigt som det satsas för fullt på fasta situationer. Ett framgångsrecept.

Chelsea har en offensiv som får det att vattnas i munnen nu när amerikanen Christian Pulisic har hittat helt rätt och gör poäng i parti och minut. Bakåt läcker dock de blåklädda betänkligt. Kepa är statistiskt sett en av hela seriens sämsta målvakter och i veckan fick spanjoren släppa två bollar förbi sig mot Crystal Palace där åtminstone en av fullträffarna inte såg helt otagbar ut.

Chelseas mittförsvar, med danska Christensen i spetsen, har också svårt att imponera och 46 insläppta mål är faktiskt flest av alla lag på den övre halvan. När dessa två lag möttes i höstas slutade det 2-2 och jag utesluter inte att Sheffield United kan göra en jämn batalj av det återigen. Valet blir att plocka med alla tecken och jobba in den lägre streckade ettan.

Missar matchen

John Fleck, Sheffield United (ljumskskada)

Leon Clarke, Sheffield United (muskelskada)

Luke Freeman, Sheffield United (vristskada)

Osäker till spel

David McGoldrick, Sheffield United (fotskada)

N’Golo Kanté, Chelsea (knäseneskada)

Mateo Kovacic, Chelsea (vadskada)

Fikayo Tomori, Chelsea (muskelskada)

Marco van Ginkel, Chelsea (knäskada)