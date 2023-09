Höjdaren - Liverpool vinner prestigemötet

Premier League dominerar utbudet på lördagens Stryktips. Sju matcher från finrummet ska benas ut och det kryllar av stora favoriter som måste hanteras varsamt. Flera av storlagen har dock haft ett tufft schema och jag hoppas att det går att karva ut fin utdelning på denna kupong. The Championship tar äventyret i mål. Åk med på en andel så ska vi jobba in 13 rätt tillsammans!

Höjdaren! - 1. Tottenham - Liverpool

Jag spikar i kvällsmatchen (till Stryktipset)

Tottenham var ett av få storlag som inte spelade Ligacupfotboll i veckan. Anledningen till detta var att Ange Postecoglou och company fick respass av Fulham i föregående runda. Australiensaren har således kunnat slipa på detaljer inför mötet med Liverpool och det bör råda gott gry hos de liljevita efter insatsen mot Arsenal. Spurs hade stora problem med The Gunners press i den första halvleken, men i den andra akten åt de sig in i derbyt.

Son, Maddison och Kulusevski ställde den rödvita backlinjen inför alla möjliga sorters problem och på mitten var Bissouma matchens kanske bästa spelare. Spurs var livsfarliga i sina omställningar och det är ingen hemlighet att Liverpool först och främst ska straffas på samma vis i huvudstadens norra delar. Lyckas Tottenham styra matchbilden till ett liknande scenario som de sista 45 minuterna mot Arsenal är mycket vunnet.

Jag vill dock gå tillbaka till den första halvlekens svårigheter. Arsenal har möjligen tagit över tronen som ligans bästa lag utan boll, men inte heller Liverpools presspel går av för hackor. De rödklädda kommer gärna och ofta i full kraft och jag är väldigt imponerad av gästernas inledning. Klopp och hans stab har hanterat avsaknaden av en “sexa” på bästa sätt där Mac Allister visat sin intelligens på mitten.

I par med ständigt underskattade Curtis Jones ser argentinaren till att Liverpools uppbyggnad är säkrare än tidigare. Jag anser också att gästerna har blivit bättre på att väga av sina anfall. Tidigare var Liverpool väldigt raka i sin spelstil, men allt eftersom inledningen fortlöpt har balansen sakta men säkert förbättrats. Det ska även slås ett rejält slag för offensiven.

Szoboszlai är i min bok ett av de bästa nyförvärven så här långt och tillsammans med Salah och Núnez hjälper ungraren till att skapa målchanser i parti och minut. Jag tror inte att Tottenham orkar stå pall mot trion i 90 minuter. Fysiken i Liverpools främre led är något alldeles extra och i en match där ytor lär erbjudas åt båda håll tycker jag att Klopps offensiv väger tyngre. Framför allt när Maddison är ett frågetecken för Spurs. Tvåan både gillas och spikas!

Skrällen! - 2. Bournemouth - Arsenal

Arsenal kan få problem i Dorset (till Stryktipset)

Av både förklarliga och påtvingade skäl ställde Mikel Arteta ut en roterad startelva i Ligacupen mot Brentford. Det slutade lyckligt då The Gunners vann Londonderbyt med 1-0, men sett till matchbilden går det absolut att argumentera för att resultatet kunde varit ett annat. Ju längre matchen led tog Brentford över densamma och en annan dag hade The Bees fått utdelning på sin forcering i slutskedet.

Arsenal stod dock pall för trycket och att lämna Brentford Community Stadium med en seger är få förunnat. Nketiah, Smith Rowe och Nelson stod för den största hotbilden i offensiven och trion kan få komma att spela roller även mot Bournemouth. Detta då gästerna dras med mängder av frågetecken. Partey och Timber är borta från spel och vill det sig riktigt illa kan även Rice, Martinelli, Trossard och Saka missa denna drabbning.

Då är jag inte särskilt sugen på att kasta mig över tvåan. Martinelli och Saka är enligt mig Arsenals två viktigaste spelare i anfallslinjen och jag vill också påpeka att The Gunners haft svårt att ta sig till klara målchanser under inledningen av säsongen. Mer än en handfull lag har högre xG än besökarna efter sex omgångar och Bournemouth skojas inte bort hur som helst på Vitality Stadium.

Både West Ham och Chelsea har tvingats lämna denna arena med poängtapp och trots 1-3 i brakan mot både Liverpool och Brighton har Iraolas gäng presterat bättre än vad resultaten visar. Känslan är att ett trendbrott ligger i korten och efter veckans 2-0-seger i Ligacupen mot Stoke råder boostat självförtroende hos de rödsvarta. Extra viktigt var att skyttekungen Solanke fick sätta ett av målen.

Anfallaren nätade även mot Brighton och i sällskap av bland andra Ouattara, Tavernier och Christie ska engelsmannen även kunna sätta Arsenal på prov. Gästerna har dominerat de senaste årens inbördes möten, men denna lördag finns det tillräckligt många argument för att gå emot favoriten från norra London. Jag helgarderar och försöker jobba in 1X som rensar friskt.

Favoriten! - 6. Wolverhampton - Manchester City

Tokgiven är inte tvåan (till Stryktipset)

Under tisdagsaftonen gav sig Wolverhampton in i den tredje omgången av Ligacupen. På andra sidan av Portman Roads gräsmatta stod succélaget i The Championship, Ipswich. Gary O’Neil fick sträcka händerna i skyn inte mindre än två gånger den första kvarten sedan Hwang och Toti hittat nätet för de orangeklädda. Glädjen blev dock kortvarig då Ipswich kom ikapp redan innan halvtidsvilan.

I den andra akten gick The Tractor Boys också upp till 3-2 vilket blev slutresultatet. Det ska sägas att båda lagen roterade i sina startelvor och jag är övertygad om att O’Neil fått sig en näsbrännare av högre höns i ledningen. Det går samtidigt att argumentera för att uttåget gav Wolves möjligheten att helt och hållet – åtminstone fram till det är dags för FA-cupen – fokusera på nytt kontrakt i Premier League.

Det lär behövas då blott fyra poäng efter sex omgångar är oroväckande låg utdelning. Prestationerna har dock lovat mer än så. Wolves förtjänade minst en poäng mot både Manchester United och Brighton och var dessutom på vippen att ta poäng hemma mot Liverpool. Värdarnas atletiska truppbygge trivs mot de bättre lagen och just ett sådant kommer på besök under lördagen.

Manchester City hade inte heller någon större jaktlycka i Ligacupen. Pep Guardiolas roterade startelva räckte inte till mot Newcastle (0-1) där City hade svårt att omvandla sitt spelmässiga övertag till klara målchanser. Avsaknaden av Rodri var en stor anledning till detta och även om övriga lagdelar förstärks denna lördag fattas spanjoren fortfarande på grund av avstängning.

Stones, De Bruyne och Silva är övriga avbräck, men just Rodri tror jag att gästerna får väldigt svårt att klara sig utan. Lyckas Wolves stänga till sin egen planhalva samtidigt som firma Cunha/Neto är företagsamma i de främre leden går det att störa City. Fördelen av en dags längre vila väger tungt och jag är inte helt övertygad om att The Citizens löser detta. Krysset åker med i analysen och kan finnas kvar även på lördagens andelssystem.

