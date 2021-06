"Höjdaren - matchen ingen vill förlora"

Höjdaren! - 1. Portugal - Tyskland Matchen ingen vill förlora Portugal gjorde vad som förväntades mot Ungern även om trepoängaren inte bärgades förrän i matchens slutskede. Fernando Santos valde förvånande nog att starta med både Carvalho och Pereira i de två sittande mittfältsrollerna, spelare som inte har sin styrka i att dra upp tempot. Det blev emellertid bättre när Rafa Silva äntrade planen. Den vindsnabbe yttern låg bakom samtliga tre mål med sin finess och det är absolut inte omöjligt att Benfica-spelaren lirade till sig en startplats via sitt inhopp. Offensivt sett går det ingen nöd på Portugal där Ronaldo, Fernandes, Jota och Bernardo Silva alla är potentiella matchvinnare och med ytterligare en Silva i leken råder angenäma problem för förbundskapten Santos. Jag tror dock inte att basen beordrar sina adepter till en vansinnig offensiv i München. Att inte förlora är det viktigaste för både Portugal och Tyskland i jakten på en slutspelsplats. Tyskland stod för en spelmässigt väl genomförd insats mot Frankrike, men det saknades spets i offensiv riktning för att ställa fransmännen inför rejäla problem. Serge Gnabrys volleyskott som smet precis ovanför ribban var tyskarnas farligaste möjlighet. Die Mannschaft behöver bli mer direkta i sin spelstil för att kunna hota ett defensivt skickligt Portugal på allvar. Müller, Gündogan, Kroos och Gnabry har kapacitet nog för att såra portugiserna, men det går heller inte att bli för framtunga för värdarna. Frankrike tilläts fina omställningslägen och en utökad ledning för Les Bleus var nära ett par gånger om då tyskarna inte hann med i svängarna. En poäng är inte fy skam här med tanke på att Ungern väntar i den sista omgången, något som jag tror talar för en avvaktande matchbild från båda håll. Ur en värdemässig synvinkel ter sig tvåan som en fin spik upp till 40 procent, men jag är inte intresserad av att lämna ett instabilt Tyskland på egna ben. Krysset är istället ett fräckt singelstreck jag kommer att överväga in i det sista. Vid eventuell gardering blickar jag i första hand österut. Missar matchen Joao Cancelo, Portugal (sjukdom) Osäker till spel Leon Goretzka, Tyskland (lårskada)

Jonas Hofmann, Tyskland (knäskada)

Lukas Klostermann, Tyskland (lårskada)

Spiken! - 2. Spanien - Polen Spanien tar retroaktiv revansch Trots ett massivt bollinnehav och marginellt fler heta målchanser lyckades Spanien aldrig få hål på väggen Robin Olsen i Sveriges mål. Efteråt handlade mycket av snacket om att Sverige inte bjöd till och att gräsmattan var för dålig, men det är nog läge att se om eget hus först, herr Enrique. Spanien skapade absolut tillräckligt för att hävda en egentlig trepoängare, men känslan är också att spanjorerna inte riktigt är nöjda med den egna prestationen. Emellanåt tenderade La Furia Roja att bli väl bolltrillande och det är jag tämligen säker på att Enrique kommer att åtgärda till matchen mot Polen. Gerard Moreno väntas ta plats som spjutspets och det är en spelare jag håller högre än målsumparen Morata. Tillsammans med Olmo, Pedri och Torres ska Villarreal-anfallaren kunna sänka ett inte alls märkvärdigt motstånd i Sevilla. Polen väntades städa av Slovakien utan några större bekymmer, men i ett stort mästerskap funkar det inte att bara ställa ut skorna. Det blev polackerna varse om via 1-2 i brakan och ett ruskigt jobbigt utgångsläge inför återstoden av gruppen. Förlusten innebär att Paulo Sousas manskap behöver öppna upp sig mot Spanien – jag tror inte att gästernas defensiv är lika ramstark som Sveriges – och då riskerar det onekligen att ringa bakom Szczesny i kassen. Att Grzegorz Krychowiak är avstängd är ett tungt tapp för Polen då den rutinerade mittfältaren hade varit viktig som skydd framför den tröga backlinjen. Mycket hänger denna afton på firma Lewandowski/Zielinski på topp, men duon fick inte mycket uträttat mot Slovakien. Mot ett Spanien som kommer att äga boll under stora delar av matchen tror jag inte att de får det här heller. Mycket talar för att Spanien tar retroaktiv revansch efter besvikelsen mot Sverige och jag ämnar att låta ettan stå ensam så länge den inte massakreras procentuellt. Missar matchen Sergio Busquets, Spanien (sjukdom)

Grzegorz Krychowiak, Polen (avstängd) Osäker till spel Diego Llorente, Spanien (sjukdom)

Spiken 2.0! - 3. Jönköpings Södra - GAIS GAIS får det svårt på Vapenvallen Jönköpings Södra reste till Göteborg i den senaste omgången för att mäta svärd med Örgryte i en match som på förhand lovade mycket. Inför smått fanatisk publik och strålande solsken lyckades Jönkan med det sagt inte riktigt komma upp i nivå även om de låg närmast segern. Erick Omondi brände bland annat ett jätteläge, men i andra änden var heller inte ÖIS ofarliga. 0-0 är kanske inte ett resultat som Patric Jildefalk skriver ut och ramar in på väggen, men det var också Södras fjärde raka utan förlust. Tio inspelade poäng av de senaste tolv möjliga är starka papper och denna eftermiddag håller jag värdarna klart högst när ännu ett göteborgskt motstånd står på andra sidan. Kan Omondi och Book fortsätta leverera på topp samtidigt som Degerlund och Gustafson (Kalle Holmbergs dubbelgångare?) håller tätt där bak är mycket vunnet på Vapenvallen. GAIS rivstartade säsongen med samma antal poäng som Jönköpings Södra har efter de fyra senaste omgångarna (tio av tolv möjliga), men den senaste tiden har inte mycket stämt för Makrillarna. Fem förluster på de sex senaste vittnar om en rejäl kräftgång för Stefan Jacobsson och company. Riktigt så dåliga håller jag inte de grönsvarta i grunden, men mot ett gäng av J-Södras kaliber tror jag heller inte att ett trendbrott hänger i luften. Göteborgarna lär med största sannolikhet få rikta in sig på att försöka freda det egna målet under stora delar av matchen, en taktik som förr eller senare bör spricka. GAIS torskade föregående säsongs motsvarande möte med 0-1 och i rådande formsvacka pekar inte mycket att det blir annorlunda denna lördag. Upp till 60 procent kommer jag att låta ettan stå på egna ben, promenerar den högre än så kommer jag dock att dra öronen åt mig och fnula på eventuella garderingar. Missar matchen Enock Kwakwa, Jönköpings Södra (avstängd)

Edin Hamidovic, Jönköpings Södra (ej spelklar)

Aiham Ousou, GAIS (avstängd)