IF Lokomotiv Blackeberg blev bästa lag i Tips-SM 2020!

Svenska tipsmästarna i lag 2020 är korade, IF Lokomotiv Blackeberg stod till slut som segrare i lagtävlingen i Tips-SM. Cirka 50 000 personer och 2 889 lag kom till start i den 24:e upplagan av Tips-SM. De som alltså lyckades bäst i lagtävlingen och som nu kan titulera sig svenska mästare är IF Lokomotiv Blackeberg med Alexander Scott, Carl Ackered, Daniel Setterwall, Johan Porsborn och Per Linzander.