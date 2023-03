Ingen Haaland - Norge förlorar lätt

Det är ett tufft Stryktips som stundar denna vecka. Fem matcher från EM-kvalet tar plats innan vi tittar till de lägre divisionerna i England. Både League One och League Two står på programmet. Värde finns det minsann att tälja och 13 rätt kan mycket väl ge ett tilltaget tillskott till spelkassan. Här följer vägen dit. Glöm inte att köpa andelar via länken här nedan.

Höjdaren! - 1. Spanien - Norge Spanien vinner enkelt (till Stryktipset) Spanien tog sig som bekant till VM på Sveriges bekostnad, men väl i Qatar tog det stopp mot överraskningslaget Marocko. Nu har Luis Enrique klivit åt sidan och istället är det Luis de la Fuente som ska leda La Furia Roja in mot framtiden. Han har satt sin prägel på trupputtagningen inför kvalpremiären mot Norge. Vi kommer få se ett nykomponerat spanskt landslag. Anfallet ska fortfarande ledas av Álvaro Morata men Iago Aspas finns med som komplement. En spelare med hög högstanivå. Ynglingarna Nico Williams och Yeremy Pino står för speeden medan Dani Olmo och Mikel Oyarzabal är två andra alternativ. På mittfältet lär Gavi få sällskap av Rodri och Fabián Ruiz och det är ingen dålig trio. Backlinjen ser däremot något svag ut. Spanjorerna slipper dock stångas med Erling Braut Haaland som tvingats tacka nej till denna samling på grund av en skada och det är årets understatement att kalla det för ett avbräck för Norge. Det är världens kanske allra bästa anfallare vi snackar om och hans blotta närvaro hade satt skräck i det spanska försvaret. Dessutom saknas Joshua King vilket gör att anfallet ser riktigt tunt ut. Alexander Sörloth är given att starta på topp nu och han känner till de spanska spelarna väl då han till vardags tillhör Real Sociedad. Dessutom får han god hjälp av Elyounoussi och Ödegaard som är givna startmän lite längre ner i banan. Mittfältet ser överhuvudtaget ganska vasst ut med Berge, Thorstvedt, Thorsby och Aursnes som övriga alternativ. Försvaret är däremot ihåligt. Norge besegrade som bekant Sverige i Nations League, men det var ett minst sagt reservbetonat blågult landslag som ställde upp då och Haaland var totalt överlägsen på plan. Nu väntar ett betydligt tuffare motstånd och utan Haaland räcker norrmännen då inte till. Ettan är en vettig spik.

Överstreckningen! - 2. Kroatien - Wales Kroatien övervärderas (till Stryktipset) Kroatien tänder alltid till när det vankas mästerskap. Silvret i Ryssland följdes upp av ett brons i Qatar. Stor hjälte i vinterns världsmästerskap var Dinamo Zagrebs målvakt Dominik Livakovic som var fullständigt strålande. Tveklöst turneringens bästa keeper tillsammans med Emiliano Martínez som fick pris för den saken. Han är given mellan stolparna i detta kval också. Framför Livakovic hittas Gvardiol som också gjorde ett starkt mästerskap. Försvararen från RB Leipzig lär gå för stora pengar under sommaren. Mittfältet är i vanlig ordning urstarkt med Modric, Kovacic och Brozovic som startmän. Det går dock alltjämt att sätta frågetecken kring offensiven. Vem ska göra målen i det kroatiska landslaget? Kramaric är formsvag och Petkovic samt Orsic är inga målsprutor i landslaget. Wales räckte inte riktigt till och åkte ur i gruppen i VM. Det var dock starkt jobbat av Drakarna att ta sig dit. Detta genom en playoff-seger mot Ukraina. Sedan mästerskapet har Gareth Bale lagt ner sin landslagskarriär och då det mesta gick genom honom är det såklart ett rejält tapp. Wales kan inte längre spela fotboll med endast en spelare i fokus. Frågan är dock om inte det gör laget bättre. Daniel James, Kieffer Moore och Brennan Johnson är tre intressanta anfallare som tagits ut och dessutom finns Harry Wilson att tillgå. På mittfältet återfinns Aaron Ramsey som behöver ta på sig ett extra stort ansvar i Bales frånvaro. Backlinjen är Wales starkaste lagdel med Mepham, Rodon och Williams som alla har meriter från Premier League. De behöver prestera på topp under lördagen. Visst ska Kroatien gälla som favoriter på hemmaplan, men här tycker jag att de schackrutiga övervärderas en del. I VM-kvalet tappade kroaterna poäng hemma mot Slovakien och Wales är trots allt ett lag som förtjänar respekt. Får britterna till en fullträff kan de mycket väl lösa en pinne i denna kvalpremiär. Utgångsettan garderas således omgående med ett kryss.

Spiken! - 3. Israel - Kosovo Israel siktar mot EM (till Stryktipset) Grupp I är en riktigt svag kvalgrupp där Schweiz är solklara favoriter till att sopa hem förstaplatsen. Bakom alpnationen är det däremot helt öppet. Israel ska ses med vettig chans att lägga beslag på andraplatsen som hade gett deras första Europamästerskap genom tiderna. Att det finns kvalité i truppen visade de blåvita i höstas när de vann sin Nations League-grupp och därmed tog steget upp till A-divisionen. Offensivt ser detta Israel riktigt vassa ut med Manor Solomon, Shon Weissman och Liel Abada som alternativ. Dan Glazer och Dion Peretz från Maccabi Tel Aviv är vettiga spelare på mitten tillsammans med Partizan Belgrads Bibras Natcho medan Eli Dasa, till vardags i Dynamo Moskva, ska ta hand om försvaret. En stabil grund att stå på och hemma på Bloomfield Stadium kommer israelerna vara svårslagna i kvalet. Kosovo är som bekant en relativt ny fotbollsnation och agerar ganska ojämnt. I VM-kvalet, där Balkan-nationen som bekant befann sig i Sveriges grupp, kryssade de mot Grekland två gånger om och besegrade svårspelade Georgien på bortaplan. I övrigt blev det idel förluster och en sistaplats i gruppen som följd. I Nations League slutade Kosovo tvåa i sin grupp i C-divisionen, men fick då stryk av både Grekland och Nordirland på bortaplan. Den stora ledaren i den gästande nationen är Mallorcas buffel Vedat Muriqi. Får han bollen i luftrummet är det en riktig centertank som är svår att hantera. Han backas upp av spelare som Rashica, Celina, Zhegrova och Berisha. I försvaret är det Napolis Amir Rrahmani som ska hålla ihop laget tillsammans med Vojvoda och Aliti. Ett ganska namnstarkt lag, men det finns en del att jobba på rent spelmässigt. Kosovo ska inte räknas bort helt och hållet i kampen om andraplatsen i gruppen, men det är främst på hemmaplan som de kommer göra starka resultat. I Israel blir det däremot fokus på att freda det egna målet och det tror jag knappast besökarna lyckas med. Stannar ettan runt 50 procent är det en vettig spik att bygga systemet kring.



