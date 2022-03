"Ingen harmoni i United - måstematch väntar"

Det är dags för den tredje omgången av Tips-SM och nu är det sannerligen dags att ta in på täten. Min preliminära SM-rad hittar ni här nedan. Tipset består av två matcher från Premier League som kompletteras av tillställningar från The Championship och League One. Svårtippat och ovisst, precis som det ska vara. Låt bäste person vinna i SM och glöm inte att köpa andelar i mitt stora system via länken här nedan!

Höjdaren! - 1. Manchester United - Tottenham Jakten på Champions League intensifieras Arsenal sitter helt klart i pole position i jakten på fjärdeplatsen som ger spel i Champions League. De två lag som ligger närmast till hands att kunna hota de rödvita är Manchester United, som har en poäng upp med tre matcher fler spelade, samt Tottenham, som har tre pinnar till sina värsta rivaler med en match mer spelad. Det lag som tappar poäng här ger sig själva ett nästintill omöjligt läge inför avslutningen. Tottenham visade klassen i sin måndagsmatch när Everton stod på programmet. De vitklädda pressades tillbaka till en början, men var i vanlig ordning sylvassa i sina omställningar. Harry Kane dominerade fullständigt på topp och fick god hjälp av Dejan Kulusevski som noterades för två assist. Den duon ihop med Heung-Min Son är ett hot mot vilken backlinje som helst. Speciellt när de får kontraslå vilket lär vara fallet på Old Trafford. Manchester United är säkerligen revanschsugna efter att ha blivit totalt förnedrade av stadsrivalen Manchester City i söndags. De rödklädda fick knappt låna bollen och i ärlighetens namn slogs de inte speciellt mycket för att lyckas med den saken heller. Inhopparna Lingard och Rashford såg direkt ointresserade ut när de hoppade in och visade inte direkt för Rangnick att de förtjänar en plats i startelvan. Tyvärr gjorde inte Lindelöf det heller. Svensken stod för sin sämsta insats i United-tröjan på länge, men det ska sägas att hans mittbackspartner Harry Maguire var lika dålig han. 80-miljonersmannen har dessutom var lagets kanske allra sämsta spelare under säsongen och bör petas om Varane känner sig kry. Framåt saknades Ronaldo mot City på grund av en skada i höften och det har rapporterats om att resten av truppen kände sig svikna av storstjärnan som åkte till Portugal istället för att se matchen mot City på plats. Det råder ingen vidare harmoni i detta Manchester United och det känns mer eller mindre som att Rangnick redan har tappat omklädningsrummet. Här vill de säkerligen visa att de kan bättre än senast och visst kan spelare som Fernandes och Sancho göra mycket på egen hand. Jag ser dock framför mig att United blir öppna för Tottenhams pilsnabba omställningar och straffas hårt. Strecka från höger där värdet finns. Missar matchen Mason Greenwood, Manchester United (avstängd av klubben)

Oliver Skipp, Tottenham (ljumskskada)

Japhet Tanganga, Tottenham (knäskada) Osäker till spel Edinson Cavani, Manchester United (ljumskskada)

Cristiano Ronaldo, Manchester United (höftskada)

Luke Shaw, Manchester United (mjukdelsskada)

Raphaël Varane, Manchester United (mjukdelsskada)

Ryan Sessegnon, Tottenham (muskelskada)

Bottenmötet! - 2. Brentford - Burnley Brentford överskattas i streckmötet Brentford tog en oerhört viktig seger borta mot Norwich förra helgen. 3-1 slutade den matchen och därmed har The Bees skaffat sig lite luft ner till nedflyttningsstrecket. Christian Eriksen gjorde då sin första start för klubben och slog hörnan som ledde fram till 1-0. Det var Ivan Toney som till sist satte dit bollen och Toney fyllde sedan på med två fullträffar från elva meter. Ett hattrick således. Toney, Mbeumo och Canos trivdes bra tillsammans och med Eriksen bakom finns det kvalité både i de avgörande passningarna och på fasta situationer. Samtidigt ska inte Brentford överskattas efter segern, de hade trots allt nio raka tävlingsmatcher utan vinst innan huvudstadslaget reste till Carrow Road. Det är för tidigt för att säga att det har vänt för de rödvita. Burnley gjorde samtidigt en strålande första halvlek i sin helgmatch mot Chelsea. 0-0 stod det då och det var The Clarets som hade haft den bästa målchansen när McNeil lyften en boll över när Mendy var överspelad. I den andra akten hängde Burnley dock inte med och till slut blev det en förlust med 0-4. Sean Dyche får försöka få sina mannar att glömma de avslutande 45 minuterna och istället fokusera på den första halvan. Ben Mee saknades då på grund av en skada och ersattes av Nathan Collins. Det är en fullgod mittback som kommer starta igen om Mee inte kan delta. På topp vilades Cornet från start till förmån för Jay Rodriguez, men jag kan inte se något annat än att ivorianen kliver in från start bredvid jätten Wout Weghorst. Med kvicka duon Lennon och McNeil på kanterna är det en ganska spännande offensiv uppställning. Burnley vann med 3-1 när lagen möttes i höstas och trots bortaplan ska de ha hyfsad chans att ta poäng igen. Det kommer bli en intensiv match med mycket fokus på kamp och fasta situationer och i det spelet är Burnley något tyngre än nykomlingarna. Brentford är oddsfavoriter och därför ett okej drag i SM, men på mina större system föredrar jag att gå för värde och klicka i X2. Missar matchen Josh Dasilva, Brentford (avstängd)

Tariqe Fosu, Brentford (knäseneskada)

Julian Jeanvier, Brentford (knäskada)

Dale Stephens, Burnley (lårskada)

Erik Pieters, Burnley (knäskada)

Johann Berg Gudmundsson, Burnley (vadskada) Matej Vydra, Burnley (oklart) Osäker till spel Ben Mee, Burnley (knäskada)

Christian Nörgaard, Brentford (mjukdelsskada)

Playoff-jakten! - 7. Millwall - Middlesbrough Häftigt Championship-möte i södra London Millwall har gått som tåget under en period, men tidigare i veckan tog deras fem matcher långa segersvit slut när Lejonen spelade 0-0 borta mot Blackburn. Kryss på Ewood Park är inte så illa, men sett till de underliggande siffrorna var det mer eller mindre en skänk från ovan att Millwall kunde åka hem med en poäng i bagaget. Huvudstadslaget skrapade nämligen ihop 0,00 i xG, en siffra jag inte ens vet om jag har sett tidigare när det kommer till den statistiken. Millwall skapade med andra ord ingenting alls framåt mot Blackburn och de har faktiskt förlorat xG i sina två föregående matcher också. Två fajter där de totalt fick ihop 0,73 i den statistiken. 0,73 totalt i expected goals på de tre senaste omgångarna visar tydligt vart det finns förbättringspotential. Tyvärr stör skador på viktiga spelare som Ojo, Burke och Bradshaw vilket gör offensiven betydligt tunnare. Middlesbrough var chanslösa borta mot Sheffield United i tisdags och föll med klara 1-4. Därmed befinner sig Boro två poäng från den så viktiga sjätteplatsen, två poäng före lördagens kombattanter. Försvaret rämnade mot Sheffield och det är inte mycket att säga om, det är aldrig enkelt att resa till stålstaden. Det har dock trillat in lite väl många bollar bakåt mot slutet för Wilders mannar. Fry, McNair och de andra försvararna har en del att fundera på. Framåt var det Arsenal-lånet Folarin Balogun som hoppade in och ordnade målet i tisdags och det är en avbytare med hög potential. Han har ändå svårt att peta Connolly och Sporar, som hittar varandra bättre och bättre, från start. Dessutom finns fysiska Duncan Watmore att plocka in från bänken. Gästerna har nätat i tio raka tävlingsmatcher (övertidsmålet mot Tottenham inräknat) och lär hitta rätt igen. Att det finns hög klass i detta Boro har de visat under våren när både Manchester United och Tottenham har slagits ut ur FA-cupen. Jag håller också besökarna som ett bättre lag än Millwall i grunden vilket också bekräftas av xPTS. Millwall har i stort sett inte haft en målchans på sina tre senaste matcher, men har ändå lyckats ta sju poäng på dessa. Nu är det slut på matjorden i fickorna. Tvåan singlas. Missar matchen Shaun Hutchinson, Millwall (vadskada)

Maikel Kieftenbeld, Millwall (benskada)

Sheyi Ojo, Millwall (vristskada)

Tom Bradshaw, Millwall (knäskada)

Ryan Leonard, Millwall (vristskada) Osäker till spel Nana Boateng, Millwall (oklart)

Oliver Burke, Millwall (oklart)

Luke Freeman, Millwall (oklart)

Marcus Browne, Middlesbrough (knäskada)

Sammy Ameobi, Middlesbrough (oklart)

Darnell Fisher, Middlesbrough (oklart)

Riley McGree, Middlesbrough (oklart)

Martín Payero, Middlesbrough (oklart)