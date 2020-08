"Klasskillnad - Liverpool mot säsongens första titel"

Givetvis ska vi spela tillsammans och en länk till mitt lag hittar ni här nedan. Var vänliga att inte ta en plats i laget utan att köpa en andel. De senaste veckorna har lagen fyllts på snabbt med inaktiva medlemmar som tvingats rensas bort när gränsen på 50 medlemmar är nådd. Så gå med i laget via länken här nedan och köp era andelar direkt. Nu kör vi!

Det smäller rejält under lördagen då Svenska Spel Sport & Casino adderar en jackpot på hela 13 miljoner kronor på Stryktipset. För att ta del av den är det främst matcher från Sverige som ska analyseras, men även fajter från Skottland, Norge och England letar sig in.

Community Shield! - 1. Arsenal - Liverpool

Klasskillnad på Wembley

Efter en rekordkort semester är det dags för de engelska lagen att komma igång igen. Ligan kör igång om två veckor och här ska vi titta till den traditionsenliga matchen mellan ligamästarna och FA-cupvinnarna. FA-cupen avgjordes veckan efter den sista ligaomgången och således har Arsenal fått kortare semester än Liverpool inför den här tillställningen.

Det märktes i lagets första träningsmatch mot MK Dons i veckan där flera A-lagsspelare inte fanns med i truppen, bland annat Lacazette, Kolasinac, David Luíz, Pépé, Willian och Bellerín. Ceballos har dessutom återvänt till Real Madrid medan lirare som Emile Smith-Rowe och Elneny kommit tillbaka från sina lånesejourer. Båda visade framfötterna mot MK Dons och ska vara med och fajtas om en plats i startelvan här.

Bakåt finns det fortfarande stora frågetecken då Chambers, Marí och Mustafi alla är skadade medan Sokratis är i frysboxen. Saliba, den unga mittbacken från St. Etienne, såg spännande ut i veckan och kan mycket väl göra sin första tävlingsmatch för klubben här. Bredvid honom blir det intressant att se om Arteta väljer Holding, som har tränat med Saliba en längre tid, eller rutinerade David Luíz som visade framfötterna i slutet av förra säsongen.

Liverpool har hunnit med två träningsfajter, en klar seger mot Stuttgart och en oavgjord historia mot RB Salzburg. Rhian Brewster, som tillbringade förra säsongen på lån i Swansea, har stått för tre mål på dessa fajter och ser intressant ut. I övrigt har Klopp alla sina kanoner igång förutom Alexander-Arnold och Henderson som dragits med mindre skadekänningar.

Arsenal besegrade Liverpool på Emirates för bara en dryg månad sedan i Premier League, men det var rena rånet. Två grova misstag av Alisson och Virgil van Dijk avgjorde den tillställningen, annars var det Liverpool som förde matchen helt och hållet. The Reds har ett bättre lag (det skiljde trots allt över 30 poäng mellan lagen i fjol) och har varit igång längre. En tvåa under 60 procent är bara att spika.

Missar matchen

Gabriel Martinelli, Arsenal (knäskada)

Jordan Henderson, Liverpool (knäskada)

Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool (knäskada)

Osäker till spel

Calum Chamber, Arsenal (knäskada)

Pablo Marí, Arsenal (vristskada)

Shkodran Mustafi, Arsenal (knäseneskada)

Matteo Guendouzi, Arsenal (disciplinära skäl)

Mesut Özil, Arsenal (truppmässiga skäl)

Harry Wilson, Liverpool (vristskada)

Trent Alexander-Arnold, Liverpool (muskelskada)

Spiken! - 9. AIK - Häcken

AIK:s kris fortsätter

AIK fick in ny energi i laget när de värvade tre spelare på en vecka. Det ledde till en 2-0-seger mot Helsingborg även om bara en av dem, Sotirios Papagiannopoulos, spelade matchen. Nu vill Gnaget hålla sitt momentum uppe och under veckan har ännu ett nyförvärv presenterats. Det är ett väldigt meriterat sådant, landslagets högerback Mikael Lustig. Kul att se honom tillbaka i Allsvenskan.

Mot Helsingborg var det lagets mest tongivande spelare, Sebastian Larsson, som tog tag i saker och ting. Först vann han bollen på offensiv planhalva och avslutade själv anfallet fram till 1-0, därefter spelade mittfältaren fram Karol Mets till tvåan. Larsson behöver fortsätta vara lika bra om AIK ska kunna klättra i tabellen under hösten för spelmässigt ser det fortfarande ganska knackigt ut.

Häcken plockade sin tredje raka seger när de slog tillbaka IFK Norrköping på Östgötaporten och därmed är Getingarna med i den absoluta toppstriden. Pontus Dahlberg, lånet från Watford, gjorde då sin första start för klubben och såg riktigt bra ut. Där har Häcken en stor fördel gentemot AIK för Haugaard håller inte i närheten av samma klass som den svenska U21-landslagskeepern.

På tal om U21-landslaget så avgjorde Leo Bengtsson mötet med Peking med en riktig bomb utanför straffområdet som gick stolpe in. Under veckan belönades 22-åringen med en plats i Roland Nilssons trupp som han ännu inte representerat. Helt klart välförtjänt för Bengtsson har varit grym hela säsongen. Tillsammans med norrmannen Alexander Söderlund är han alltid farlig framåt.

Det är enorm fördel AIK sett till inbördes möten i Solna. Häcken har inte vunnit borta mot Gnaget på hela 2000-talet och visst kan naturgräs vara ett problem, om man nu kan kalla underlaget på Friends Arena för gräs.. Samtidigt visade Alms mannar vilken klasskillnad som råder mellan lagen när Häcken vann med 4-0 på Bravida Arena för en dryg månad sedan. Hamnar tvåan under 40 procent är det läge att spika bortalaget på denna luriga kupong.

Missar matchen

Nabil Bahoui, AIK (avstängd)

Erick Otieno, AIK (fotskada)

Peter Abrahamsson, Häcken (knäskada)

Ali Youssef, Häcken (knäskada)

Osäker till spel

Felix Michel, AIK (oklart)

Saku Ylätupa, AIK (oklart)

Krysset! - 12. Mjällby - IFK Göteborg

Blåvitt kryssar vidare

IFK Göteborg sitter alltjämt på säker mark i Allsvenskan men det skiljer bara tre poäng ner till trion Kalmar, Helsingborg och Falkenberg under strecket. Blåvitt ska absolut inte känna sig säkra på att lösa nytt kontrakt, de har trots allt bara vunnit två av de inledande 17 matcherna och senaste trepoängaren kom den andra juli. Kan hemvändarna få den blåvita skutan på rätt köl igen?

Det är åtminstone ett par vinnarskallar modell större som kommit hem till Kamratgården under de senaste veckorna. Pontus Wernbloom fick en halvtimme i mötet mot Djurgården senast och nu är även Sebastian Eriksson klar för klubben. Två kravställare och det är något som saknats. I övrigt har även talangfulla vänsterbacken Yahya Kalley hämtats in från Malmö och han kan mycket väl få en startplats här.

Mot Djurgården var August Erlingmark sjuk och då fick Jakob Johansson ta plats på mittfältet. Där fungerade han som en sköld framför Calisir och Da Graca samt gick ner och skötte de flesta uppspelen. Nu är Erlingmark tillbaka igen och då blir det spännande att se hur Poya Asbaghi formerar laget. Förmodligen får antingen Sana eller Yusuf utgå från en kant.

Mjällby plockade en fin trepoängare på Guldfågeln Arena förra helgen där Moses Ogbu tryckte in sitt sjunde mål på de sju senaste matcherna. Dessutom kastade nigerianen ett inkast så långt att Björkander bara kunde styra in bollen i nät. I sina bästa stunder är det en av seriens bästa anfallare och där får gästerna se upp. De gulsvarta från Listerlandet har ett spännande lag även fast Jeahze lämnat klubben (Hodzic har kommit in som ersättare), men tre av de fyra senaste hemmafajterna har slutat med delad pott.

När dessa två lag möttes på Gamla Ullevi slutade det oavgjort efter att Sargon Abraham axlat in bollen i slutskedet av matchen. Det är grejen med Göteborg, de är skickliga nog för att komma i en giftig slutforcering men för svaga för att kunna hålla i en ledning. Det gör att det ofta kommer mål i slutet av matcherna när IFK är inblandade. Därför slutar det så ofta oavgjort och känslan är att krysset ligger närmast till hands även på Strandvallen. Gardera med tvåan på större system.

Missar matchen

Jasin Khayat, Mjällby (knäskada)

Robin Söder, IFK Göteborg (höftskada)

Giorgi Kharaishvili, IFK Göteborg (fotskada)

Osäker till spel

Martin Spelmann, Mjällby (fotskada)

Mattias Bjärsmyr, IFK Göteborg (lårskada)

Victor Wernersson, IFK Göteborg (på väg bort)