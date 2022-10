Kulusevskis Spurs går mot ny seger

Stryktipset inleds med två Premier League-matcher från London där hemmalagen ska ses med bra chans att lösa tre poäng vardera. Bortse från streckningen i de fallen. Ytterligare en match från det engelska finrummet tar plats innan vi fortsätter med kamper från The Championship. Ett Smålandsderby tar oss sedan hela vägen in i mål. Jobba in 13 tillsammans med mig via länken här nedanför. Nu kör vi!

Höjdaren! - 1. Tottenham - Everton Fördel Spurs i norra London Efter ett par blodfattiga matcher visade Tottenham klassen under onsdagen när Eintracht Frankfurt slogs tillbaka med 3-2 i Champions League. Son och Kane stod för samtliga mål och när den duon är på det humöret är de kanske det bästa anfallsparet i världen. Här lär vi få se de starta igen med Richarlison som tredje länk, precis som tidigare i veckan. Räkna med att den uppställningen nosar upp ett antal målchanser. Mot Brighton för en vecka sedan valde Conte att starta med tre centrala mittfältare vilket gav Bissouma plats bredvid Höjbjerg och Bentancur. Här tror jag dock att den gode italienaren spelar sitt beprövade system med två centrala fältare. Troligen blir det då Bissouma som får nöta kvist igen. Längst bak är Dier och Romero en garant för den defensiva stadgan och den duon har Conte inte råd att vila. Totalt sett ett mer eller mindre komplett fotbollslag. Evertons poängsvit stannade vid sex raka omgångar. Förra helgen åkte The Toffees på stryk hemma mot Manchester United med 1-2. En rättvis torsk, det var först under matchens sista tio minuter när Everton började ösa in bollar i straffområdet som de lyckades skapa lite tryck. Glädjande för Lampard och alla Everton-anhängare var att Dominic Calvert-Lewin kunde göra comeback efter sin skada. I full form är det en klassanfallare. I övrigt är det främst mittfältet som har imponerat hos de blåklädda under hösten. Alex Iwobi har tagit stora kliv i sin utveckling och är nu en tvåvägsspelare. Mot United stod han för både ett snyggt skott i krysset och ett stort defensivt jobb. Gueye och Onana tar plats bredvid och det är två starka mittfältare som inte ger sina motståndare en lugn stund. I försvaret finns det en del skador, men Coady och Tarkowski är åtminstone två fysiska mittbackar som inte lägger några fingrar emellan. Everton ska kunna göra en bättre säsong än i fjol, men i matcher av denna kaliber räcker de fortfarande inte till. Spurs vann motsvarande möte i fjol med 5-0 och även om jag inte tror på lika stora siffror denna gång ligger en hemmaseger klart närmast till hands. Ettan ser dock ut att streckas lite väl hårt för min smak och då väljer jag att plocka med krysset på större system. Missar matchen Emerson Royal, Tottenham (avstängd)

Anthony Gordon, Everton (avstängd)

Nathan Patterson, Everton (knäskada)

Yerry Mina, Everton (vristskada)

Andros Townsend, Everton (knäskada) Osäker till spel Dejan Kulusevski, Tottenham (smuskelkada)

Japhet Tanganga, Tottenham (mjukdelsskada)

Mason Holgate, Everton (knäskada) Bottenmötet! - 3. Wolverhampton - Nottingham Wolverhampton tar tre blytunga poäng Nottingham Forest skulle nog behöva värva ett 20-tal spelare till för de spelar bedrövlig fotboll. I måndagens tillställning hemma mot svaga Aston Villa nådde Forest bara upp till 0,22 i xG. Emmanuel Dennis stod för ett mål, men såg i övrigt misstajmad ut mest hela matchen samtidigt som Brennan Johnson var mer eller mindre osynlig. Den enda offensiva pjäsen som tog lite initiativ var Morgan Gibbs-White, men han är inte någon frälsare. Defensivt såg det något bättre ut än tidigare och 0,66 i xGA är en okej siffra. Samtidigt var det mot ett väldigt svagt Aston Villa. Cook och McKenna är försvarare som inte håller på den här nivån. Forest skulle verkligen må bra av att få tillbaka skadade Niakhaté så fort som möjligt. Freuler såg åtminstone ut att vara varm i kläderna mot Aston Villa och det är en högkalibrig mittfältare. Det räcker dock inte. Wolverhampton ligger precis som Nottingham under strecket och Vargarnas problem är tydligt för alla att se. De har endast mäktat med tre mål framåt på nio omgångar och då är det svårt att vinna fotbollsmatcher. Samtidigt har de orangesvarta sprungit kallt under hösten och sådant har en förmåga att jämna ut sig. Förra lördagen var det dock inget snack när det blev stryk av Chelsea med 0-3. I den matchen var Wolves klart näst bäst. Diego Costa gjorde då sin första start för klubben och kanske kan den vildsinte spanjoren vara svaret på de offensiva frågorna. Hwang är ett alternativ på topp och bakom strikern finns pjäser som Podence, Guedes och Traoré. En uppställning som ska kunna skapa målchanser. Rúben Neves är nu tillbaka från avstängning och han lär ta plats i mittförsvaret då Nathan Collins fortfarande sitter på botbänken. Med Matheus Nunes och Moutinho på det centrala mittfältet finns det en bra grund att stå på och det är inte ovanligt att Wolverhampton dominerar matcherna, bara att de har svårt att sätta dit pricken över i:et. I grunden håller jag värdarna betydligt högre än Forest och de kommer också sluta högre i tabellen än lördagens kombattanter när vi summerar Premier League framåt våren. Wolves nätar äntligen igen och vinner matchen. Ettan singlas. Missar matchen Nathan Collins, Wolverhampton (avstängd)

Sasa Kalajdzic, Wolverhampton (knäskada) Osäker till spel Pedro Neto, Wolverhampton (mjukdelsskada)

Raúl Jiménez, Wolverhampton (muskelskada)

Chiquinho, Wolverhampton (knäskada)

Derbyt! - 13. Värnamo - Kalmar FF Formstarka lag drabbar samman på Finnvedsvallen Kalmar FF har gjort en makalöst stark höst och i ärlighetens namn en imponerande säsong helt och hållet. Henrik Rydströms adepter är i allra högsta grad med och hugger på Europaplatserna. Med sju poäng upp till serieledarna Häcken är det kanske lite väl mycket att drömma om guld, men till Bajen på tredjeplatsen skiljer det bara två poäng. Det är bättre än vad någon rödvit hade kunnat drömma om inför säsongen. 17 poäng av 21 möjliga på de sju senaste omgångarna imponerar och förra helgen tog KFF en övertygande seger på konstgräset i Borås när Elfsborg slogs tillbaka med 2-0. En match som präglades av Elfsborgs många skador i den första akten, men Kalmar behöver inte be om ursäkt för segern. De var det bättre laget och förtjänade trean. Sachpekidis nätade då i skadade Oliver Bergs frånvaro och norrmannen är ett osäkert kort här också. Även om ersättaren levererar är Berg en av lagets allra viktigaste spelare så kan inte han delta kommer det märkas. IFK Värnamo har gått över förväntan och har i praktiken redan säkrat det nya allsvenska kontraktet. Jonas Thern och resten av tränarstaben har gjort ett jättejobb. Inte minst mot slutet då 13 poäng har spelats in på fem omgångar. I den förra omgången löste Kamraterna 0-0 borta mot de regerande mästarna Malmö FF som jagar en placering i toppen av Allsvenskan. Det säger en del om Värnamos organisation. Vilar, Eriksson, Tihi och de andra var jättar i försvaret då och behöver komma upp i lika fina prestationer nu. På mittfältet ser brassarna Neto och Wanderson vassa ut medan Värnamos allra främsta vapen hittas på topp. Marcus Antonsson har landat och spelar för tillfället sitt livs fotboll. Strikern ligger tvåa i skytteligan och är ett ständigt hot i anfallet. Han har dessutom fått bättre uppbackning sedan Zeljkovic kom till klubben. Detta är lite av årets match för Värnamo när de ska spela sitt första allsvenska Smålandsderby på hemmaplan någonsin. Räkna med lapp på luckan och ett hemmalag som ger allt de har. Då kan det bli lurigt för Rydström att få till sina passningstrianglar på Finnvedsvallen. Jag vågar inte ta ställning i denna batalj och plockar istället med alla tecken från start där vänstersidan ger bäst utdelning. Missar matchen Nils Wallenber, Värnamo (oklart)

Lukas Rhöse, Kalmar (oklart)

Johan Stenmark, Kalmar (oklart) Osäker till spel Francis De Vries, Värnamo (oklart)

Freddy Winsth, Värnamo (oklart)

Rasmus Söstedt, Kalmar (oklart)

Oliver Berg, Kalmar (oklart)

Erik Israelsson, Kalmar (oklart)