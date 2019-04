Kvadrupeln är i sikte - City tar sig till final

Cupmatchen! - 1. Manchester City - Brighton

City jagar kvadrupel

Manchester City vann Ligacupen tidigare i våras efter att ha besegrat Chelsea på straffar. Frågan är hur många titlar det ska bli för Pep Guardiolas stjärnspäckade gäng denna säsong. Med sex ynka omgångar kvar av Premier League leder de med en poäng före Liverpool och de ska spela kvartsfinal i Champions League kommande vecka. Först ska dock en semifinal i FA-cupen avhandlas.

Skulle Manchester City lyckas med bedriften att plocka hem samtliga fyra tävlingar blir de historiska som den första engelska klubben genom tiderna med den bedriften och den första i Storbritannien sedan Celtic gjorde samma sak säsongen 66/67.

I kvartsfinalen av FA-cupen borta mot Swansea hade City enorma problem och hamnade i 0-2-underläge. De ljusblå lyckades till sist vända men hade en del tur med domsluten då. Nu väntar Brighton på Wembley. Neutral plan är dock inget som kommer stoppa City här.

I veckan spelade båda lagen varsin ligamatch. Storlaget från Eastlands ställdes mot Cardiff. Redan efter 30 sekunder hade hemmalaget spelat sig fram till en jättechans. Fem minuter senare stänkte Kevin de Bruyne in 1-0 och matchen var i stort sett över. Leroy Sané fyllde på innan halvleken var slut och på det stora hela behövde inte Manchester-laget förta sig alls.

Sergio Agüero vilades då helt med skadekänning och frågan är om inte super-strikern vilas även här för att komma i bra slag till tisdagens tokviktiga Champions League-fajt i London. Med större delen av truppen till förfogande kan dock Pep välja och vraka bland sina stjärnor. Gabriel Jesus är ett fullgott alternativ längst fram och Sané, Bernardo Silva, David Silva, Ilkay Gündogan och Raheem Sterling är alla väldigt formstarka. 21 segrar på de 22 senaste matcherna i alla tävlingar har det blivit.

Brighton var i London redan i onsdags och torskade då mot Chelsea med 0-3. Det var verkligen ingen vidare insats från The Seagulls. Sydkustlaget vann mot Manchester United i säsongens första hemmamatch men har sedan dess en poäng på åtta matcher mot topp 6-motstånd.

Brighton har inte varit i en cupfinal sedan 1983 och kommer garanterat sälja sig dyrt. Det finns skickliga spelare som Knockaert, Murray och Jahanbakhsh i laget men det ska mycket till om Duffy och Dunk ska hålla emot längst bak. Ettan kommer säkerligen streckas runt 90 procent men det är inget att tveka på. Det är bara att spika på ändå.

Missar matchen

Pascal Gross, Brighton (knäseneskada)

Osäker till spel

Claudio Bravo, Manchester City (hälseneskada)

Fabian Delph, Manchester City (oklart)

Sergio Agüero, Manchester City (knäseneskada)

Alexander Zinchenko, Manchester City (knäseneskada)

Solly March, Brighton (knäskada)

Spiken! - 2. Bournemouth - Burnley

Hemmastarkt Bournemouth vinner

Vi beger oss till Vitality Stadium på den engelska sydkusten där Bournemouth tar emot Burnley för en Premier League-fajt. Värdarna trivs väldigt bra hemma på sin egna gräsmatta och har tagit nästan 75 procent av alla sina poäng här. Denna säsong har de bara gått tomhänta från en hemmamatch fyra gånger och då har det varit mot Arsenal, Manchester City, Manchester United och Liverpool. Tre av dessa förluster har också kommit med uddamålet.

Värdarna har fortsatt en del defensiva avbräck då Lewis Cook, Steve Cook, Andrew Surman och Simon Francis alla saknas återigen. Daniels, Aké, Mepham och Clyne är dock en okej backlinje och framför dem återfinns Jefferson Lerma som en sköld. Offensivt kryllar det av kvalité. David Brooks och Ryan Fraser är två irrationella yttrar medan anfallsduon Joshua King och Callum Wilson håller yppersta klass.

Bournemouth befinner sig lite i ingenmansland i tabellen med tio poäng ner till nedflyttning. Kanske är detta något som kan få Eddie Howe’s manskap att spela ut. I sina bästa stunder är The Cherries ett lag som absolut kan störa samtliga motståndare, vilket inte minst 4-0-segern mot Chelsea för drygt två månader sedan visar på.

Burnley har desto större problem och är det lag som ligger precis ovanför nedflyttningsstrecket för tillfället. Med fem poäng ner till Cardiff under giljotinen finns det en del luft trots allt. Det ska inte The Clarets tappa på sex omgångar, även fast spelschemat ser väldigt tufft ut. Redan nästa vecka kan Burnley avgöra bottenstriden då just Cardiff kommer på besök till Turf Moor i en otroligt viktig tillställning.

Gästerna har bara vunnit två bortafajter sedan september och går in som klara underdogs här. De vann visserligen höstmötet i Lancashire med 4-0 men då ska det sägas att Bournemouth spelmässigt var väl så bra. På hemmagräs ska de vara klara favoriter. Ettan blir något överstreckad men spikas av ändå.

Missar matchen

Steve Cook, Bournemouth (ljumskskada)

Lewis Cook, Bournemouth (knäskada)

Simon Francis, Bournemouth (knäskada)

Andrew Surman, Bournemouth (vadskada)

Steven Defour, Burnley (vadskada)

Aaron Lennon, Burnley (knäskada)

Osäker till spel

Adam Smith, Bournemouth (knäseneskada)

Höjdaren! - 4. Newcastle - Crystal Palace

Skatorna jagar sjätte raka hemmasegern

Efter en väldigt svag höst har Newcastle tagit sig i kragen under vårsäsongen. Nu har The Magpies 35 inspelade poäng och med det sju pinnar ner till Cardiff under nedflyttningsstrecket. Spelschemat ser också hyfsat ut så någon risk att åka ur ska det inte vara för de svartvita.

Rafa Benítez manskap kommer faktiskt närmast från fem raka hemmasegrar. Bland annat har Manchester City fått åka hem utan poäng under den perioden. Laget ser bättre och bättre ut, inte minst sedan Miguel Almirón, lagets dyraste värvning genom tiderna, anslutit från MLS. Tillsammans med Ayoze Pérez och Salomón Rondón bildar han en intressant offensiv trio.

Unga Sean Longstaff har tagit stora kliv under säsongen och växt ut till en viktig spelare. Han är tyvärr skadad, men å andra sidan är Fabian Schär tillbaka i speldugligt skick efter en hjärnskakning. Med Diamé och Shelvey i truppen finns det också gott om alternativ på mitten.

Crystal Palace ligger en poäng och en placering före värdarna inför helgens tillställning och bör således inte heller de vara i farozonen för nedflyttning. Prestationen i onsdags borta mot Tottenham var inte alls bra men annars är The Eagles inget dåligt lag på resande fot. Palace är faktiskt sjua i bortatabellen.

Roy Hodgson styr laget från södra London och till sitt förfogande har han en otroligt intressant offensiv kvartett. Benteke, Batshuayi, Townsend och Zaha är alla skickliga spelare som kommer skapa oreda hos hemmaförsvaret. Den väldige Sakho saknas i försvaret och det är dock ett rejält avbräck.

Palace har under säsongen bara kryssat i två bortamatcher medan Newcastle endast delat på poängen en gång på St. James’ Park. Visst ska hemmalaget ses som knappa favoriter med tanke på deras senaste resultat, men de överstreckas ganska kraftigt. Ettan kan absolut inte stå ensam och då plockas även skrälltvåan med omgående.

Missar matchen

Sean Longstaff, Newcastle (knäskada)

Mamadou Sakho, Crystal Palace (knäskada)

Osäker till spel

Fabian Schär, Newcastle (hjärnskakning)

Isaac Hayden, Newcastle (höftskada)