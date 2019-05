Kvalitetsskillnad - Liverpool vinner mot Spurs

Finalen! - 1. Tottenham - Liverpool

Liverpool får lyfta bucklan

Hela världen vänder blickarna mot Madrid under lördagen där det ska spelas final i Champions League. Det är, precis som i Europa League, en helengelsk final vi bjuds på när Tottenham och Liverpool gör upp. Två lag som minst sagt hade krokiga vägar för att ta sig till denna stund.

Tottenham var extremt nära att åka ur redan i gruppen. Det hade räckt för Inter att besegra PSV för att Spurs skulle vara ute då. Sedan krånglade de sig förbi Borussia Dortmund i åttondelen innan mäktiga Manchester City väntade i kvarten. Där trodde alla att Tottenham blivit utslagna sent i matchen men efter konsultation med VAR blev Sterlings balja underkänd. I semifinalen mot Ajax blev brassen Lucas Moura stor hjälte då han på egen hand vände dubbelmötet i den sista halvleken. Ett äkta hattrick, med tredje målet i 96:e minuten, sköt vidare de vitklädda till finalen.

Nu kan Mauricio Pochettino ställa sin starkaste elva på benen och då är frågan hur han väljer att formera sitt lag. Harry Kane är den stora stjärnan och naturligtvis given. Samtidigt har Heung-Min Son varit lagets bästa spelare under våren medan semifinalhjälten Lucas Moura är väldigt svårpetad. Vågar argentinaren starta med alla tre?

Därbakom är Christian Eriksen och Dele Alli helt självskrivna på mittfältet. Den defensiva rollen där bör gå till Sissoko. I backlinjen hoppas Vertonghen vara frisk nog att starta bredvid sin landsman Alderweireld. Ett starkt lag helt klart, men i ärlighetens namn ett gäng som har en bit upp till Liverpools nivå.

Jürgen Klopp har fört sitt lag till en andra rak Champions League-final. Hit har de tagit sig efter en helt makalös vändning mot Barcelona i semifinalen. Efter att orättvist förlorat med 0-3 på Camp Nou kunde de rödklädda vinna med 4-0 hemma på Anfield. En magisk Europakväll helt klart.

Naby Keita är skadad och kommer inte delta men i övrigt har Liverpool alla spelare tillgängliga. Det innebär att den otroligt svårstoppade trion Salah, Mané och Firmino kommer starta på topp. Då är det i praktiken målgaranti. Efter uppvisningen mot Barcelona bör också Wijnaldum starta på mitten. Längst bak står som vanligt Van Dijk stadigt. Han har blivit utnämnd till Premier Leagues bästa spelare denna säsong och anses allmänt vara världens bästa mittback.

Liverpool har bara torskat ett av sina 14 senaste möten mot Tottenham och vann med 2-1 båda gångerna de ställdes mot varandra denna säsong. I serien skiljde det faktiskt hela 26 poäng mellan lagen. Det säger en hel del om skillnaden i kvalité. Liverpool kommer aldrig få ett såhär bra läge att vinna titeln. Tvåan spikas.

Missar matchen

Naby Keita, Liverpool (ljumskskada)

Osäker till spel

Adam Lallana, Liverpool (muskelskada)

Hemmafavoriten! - 2. IFK Göteborg - Örebro SK

Nygrens sista dans på Gamla Ullevi?

IFK Göteborgs säsong har det skrivits väldigt mycket om. Trots att de var otroligt lågt tippade har göteborgarna överraskat alla och plockat poäng på poäng. De flesta trodde nog att det skulle ta stopp när schemat blev svårare och IFK ställdes mot topplagen IFK Norrköping, Malmö FF, Hammarby och Häcken i rad. På dessa fyra matcher plockade dock Kamraterna åtta poäng. Otroligt imponerande.

Det finns väldigt mycket kvalité offensivt. Paka flyter fram på planen medan Kharaishvili och Vibe är riktigt speediga. Robin Söder är samtidigt en riktigt vass bollmottagare. Det stora utropstecknet har dock varit Benjamin Nygren som stått för fyra mål under våren. Detta trots att han bara är 17 år! Givetvis har Europas storklubbar fått upp ögonen för talangen som nu ryktas vara på väg till Genk för närmare 50 miljoner kronor.

Det största lyftet gentemot förra säsongen har vi dock fått se i försvaret. Carl Starfelt har tagit stora kliv och André Calisir är positionssäker. Dessutom har de en sköld framför sig med August Erlingmark och den fantastiska talangen Alhassan Yusuf som stundtals är överallt på planen. Erlingmark är dock avstängd nu och där lär Junes Barny komma in istället.

Örebro har haft stora problem inledningsvis och bara plockat in elva poäng hittills. 0-2 senast mot Sirius var verkligen inget vidare resultat. Närkingarna har en hel del problem med skador där Daniel Björnquist garanterat missar denna match. Framåt är de dock inte alls dåliga. Carlos Strandberg har lånats in och kompletterar Prodell på ett bra sätt. Dessutom finns vindsnabbe Omoh att tillgå.

IFK Göteborg har under säsongen gjort sina bästa insatser när de kan ligga lågt och rätt i sina positioner och sedan sätta iväg i sina fantastiska omställningar. Så lär inte bli fallet här. Istället förväntas värdarna styra spelet och möjligen kan det ställa till det lite. När ettan då streckas stenhårt lockar det inte att spika matchen på Gamla Ullevi. Samtidigt har inte ÖSK vunnit här på åtta år. 1X blir således rekommendationen.

Missar matchen

August Erlingmark, IFK Göteborg (avstängd)

Daniel Björnquist, Örebro (skenben)

Osäker till spel

Johan Mårtensson, Örebro (oklart)

Martin Broberg, Örebro (oklart)

Agon Mehmeti, Örebro (oklart)

Daniel Björkman, Örebro (oklart)

Derbyt! - 5. Östersund - GIF Sundsvall

Fördel Östersund i kampen om Norrland

På Jämtkraft Arena ska en match gå av stapeln som brukar kallas för Norrlandsderbyt. Det är en väldigt lös användning av uttrycket derby då det trots allt skiljer nästan 19 mil mellan städerna, men helt klart finns det en del prestige mellan klubbarna.

Det är två lag som haft problem under våren. Östersund fick en bra start med oavgjort i premiären mot de regerande mästarna AIK. Då såg nyförvärven Thomas Isherwood, Jerell Sellars och Ravel Morrison riktigt intressanta ut. Sellars och Morrison har dock varit ordentligt skadedrabbade under säsongen och den sistnämnda lär försvinna från klubben under sommaren.

Senast mot Djurgården fortsatte problemen för tränare Burchnall. Mukiibi fick kliva av med en lårskada och då Tom Pettersson saknades blev det lite väl tunt bakåt. Det blev till sist torsk med 1-3 vilket var tredje raka förlusten för de rödsvarta. Här kan möjligen Aly Keita vara redo för spel och det hade varit ett bra snäpp upp jämfört med Sixten Mohlin. Offensivt ska Hosam Aiesh kunna spela 90 minuter igen och i sina bästa stunder är det en av seriens allra bästa spelare.

GIF Sundsvall har faktiskt haft en sämre vår än Östersund och ligger på negativ kvalplats, trots att de spelat en match mer än de andra bottenlagen. Joel Cedergren har inte fått igång spelet lika fint som i fjol då Giffarna var väldigt vassa och Linus Hallenius har nu inte nätat på 564 minuter. När inte målkungen har krutet torrt är faktiskt Sundsvall ganska ofarliga.

Även gästerna har en hel del problem med skador. Alexander Blomqvist, Eric Björkander, Omar Eddahri och Oliver Berg är indisponibla. Dessutom är tokviktiga mittfältaren Batanero avstängd. Det väger över vågskålen något till hemmalagets fördel. Strecka från vänster.

Missar matchen

Ronald Mukiibi, Östersund (lårskada)

David Batanero, GIF Sundsvall (avstängd)

Oliver Berg, GIF Sundsvall (oklart)

Omar Eddahri, GIF Sundsvall (oklart)

Alexander Blomqvist, GIF Sundsvall (oklart)

Eric Björkander, GIF Sundsvall (oklart)

Osäker till spel

Jerell Sellars, Östersund (ljumskskada)

Tom Pettersson, Östersund (fotskada)

Aly Keita, Östersund (oklart)

Sam Mensiro, Östersund (oklart)