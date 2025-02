"Laddat stormöte - Isak vinner duellen mot Haaland"

Att tänka på

Tips-SM inleds denna helg med ett Stryktips som ståtar med 13 miljoner i jackpot.

Aston Villa har bara förlorat en hemmamatch under säsongen och står stabilt mot ett svagt Ipswich.

Plymouth ståtar med tre raka segrar i alla tävlingar och står inte utan chans mot Blackburn som tappat tränaren Eustace till Derby. X2 rensar friskt bland kupongerna.

Strecken kommer att bli skeva i match 9 där Luton har klart mer rimlig poängchans än vad tipparna säger.

Watford har förlorat nio av 16 bortamatcher.

Millwall skämde i veckan ut sig mot Plymouth (1-5!). Dessförinnan var dock formen på topp och jag räknar med en cynisk insats mot West Bromwich där spikettan gillas.

Coventry och Swansea är två fräcka streck som inte missas i match 12 respektive 13.

Övriga spikförslag

Fulham - Efter den sanslösa 7-0-segern mot Brighton åkte Nottingham på något av en motreaktion mot Exeter. Veckans FA-cupmatch gick till förlängning och sedermera straffar innan Forest kunde ta sig vidare. Jag vidhåller att Nuno Espírito Santos mannar är allt annat än lika bra som sin tabellplacering i Premier League och går därför emot gästerna på Craven Cottage. Rättare sagt går jag snarare med Fulham vars favoritskap är befogat. The Cottagers har längre vila i benen inför denna uppgift och är det någonstans de vitsvarta alltid är svårspelade är det hemma i huvudstaden. En liten nackdel är att Fulham har svårt att sätta spiken i kistan i matcher de kontrollerar, men när ettan håller sig inom rimliga gränser har jag inga som helst problem att ta ställning för det i grunden bättre laget. Kanske hela kupongens bästa spik till vänster.

Bournemouth - Bournemouth svarade upp på 0-2-förlusten mot Liverpool med att slå Everton i FA-cupen med samma siffror. Avancemanget var inte smärtfritt men nämnas bör att Iraola gav pjäser som Kluivert och Ouattara sparsamt med speltid för att kunna maximera möjligheterna i Premier League. Sett till underliggande siffror borde The Cherries ta över ett överpresterande Nottinghams tredjeplats och jag blir knappast förvånad om segertåget i ligan börjar rulla igen mot Southampton. Jag gav Ivan Juric och company fullt förtroende i FA-cupen mot Burnley, men det är uppenbart att The Saints agerar utan ett uns av självförtroende just nu. Det knyter sig i alla möjliga delar av spelet och mot ett Bournemouth som inte ger sina motståndare en lugn stund blir Southampton sönderpressat denna lördag. I tät konkurrens med Aston Villa har jag störst förtroende för Bournemouth bland kupongens storfavoriter. Spikad tvåa.

Avstängningar på tipset

Abdoulaye Doucouré (Everton)